أجمل المعالم السياحية في النمسا العليا
من بوسلينغبيرغ، يمكنك أن تستمتع بأفضل إطلالة على مدينة لينز، ثمّ يمكنك الانتقال إلى متحف لينتوس في لينز الذي يضم مجموعة من الفنون النمساوية المعاصرة، وفي المساء يتفاعل المكعب الزجاجي الملون مع واجهة مركز آرس إلكترونيكا المزودة بتقنية LED المتغيرة. بدوره، سيُبهرك مسرح الموسيقى في فولكسغارتن بتصميمه المعماري الحديث وتقنياته الإعلامية، وفي الوقت نفسه، يتيح لك معرض مورال هاربور الاطلاع على جداريات فنية ضخمة تجسّد الجمال في مشاهد فنية فريدة.
تجارب طبيعية فريدة
تقدم النمسا العليا بعض الأماكن الجميلة للهروب إلى الطبيعة، ومن بينها منصة المشاهدة 5 فينغرز، و"شلوغينر شلينغه" بإطلالتها الرائعة على نهر الدانوب، أو كهوف داخشتاين القديمة. من ناحية ثانية، يمكنك أن تستقل قطار شافبيرغ من سانت ولفغانغ إلى قمة شافبيرغ، لتكتشف القلعة الرومانسية أورت الواقعة وسط بحيرة تراون، أو أن تنغمس في أجواء القرون الوسطى النابضة بالحياة في قلعة كلام التي تجسد الجمال.
أماكن للقاء
يُعتبر دير سانت فلوريان للأوغسطينيين بالقرب من لينز موقع حج شهيراً يتميز بمكتبة رائعة ويُعدّ جوهرة من العمارة الباروكية النمساوية. بدوره، يُعتبر دير شلاغل المركز الروحي لمنطقة ملهفيرتل ويشتهر بحفلات الأرغن الموسيقية. أما في دير شليرباخ، فيتم صنع الجبن العضوي من قِبل الرهبان. وفي مصنع الألبان الحديث، يمكن للزوار مشاهدة صانعي الجبن أثناء العمل وتذوق الجبن الشهير لشليرباخ الذي يعكس الجمال المتأصل في تراث المنطقة.
العاصمة، لينز
مركز آرس إلكترونيكا
يُعتبر التحدث على الهاتف مع جهاز أندرويد، أو مداعبة ختم آلي، أو استنساخ نباتك المفضل تحت إشراف الخبراء، ممكناً في مركز آرس إلكترونيكا الذي يُعدّ متحفاً تفاعلياً مخصصاً للتعلّم حول الاكتشافات العلمية والاتصالات التكنولوجية. إن فكرة هذا المتحف تترك تأثيراً حقيقياً، يتجسد في الواجهة الزجاجية النابضة بالحياة والمضيئة بالألوان المتغيرة، والتي تبلغ مساحتها 5,100 متر مربع، وتطل على نهر الدانوب.
إن التفاعل بين الخبراء في مجالات الفن والعلوم مع جمهورهم هو أيضاً ما يميز مهرجان آرس إلكترونيكا، الذي يُقام سنوياً في لينز. فهذا الحدث ينقل فن الوسائط الرقمية إلى المجال العام، مما يجعله مرئياً ومتاحاً أمام الجميع.
المزيد من المعالم السياحية في مدينة لينز
تجارب في الطبيعة في النمسا العليا
منصة المشاهدة "الأصابع الخمسة"
على هضبة داخشتاين كريبنشتاين تبرز منصة المشاهدة على ارتفاع 400 متر / 1312 قدماً. وهناك، توفر الممرات الخمسة المختلفة مناظر خلابة للبحيرات في سالزكامرغوت، في مشاهد بانورامية تخطف الأنفاس. هذا وتتم إضاءة المنصة حتى منتصف الليل مما يجعلها مرئية من مسافة بعيدة.
في تجربة لا تناسب ضعاف القلوب، ستجد جسراً واحداً للمشاة مصنوعاً بالكامل من الزجاج، وسيجعل نبضك يتسارع بشكل غير مسبوق!
المزيد من المرافق الطبيعية الرئيسية في النمسا العليا
قصور، قلاع وأديرة في النمسا العليا
الفيلا الإمبراطورية في باد إشل: المقر الصيفي للعائلة الإمبراطورية
عندما كان في الـ15 من العمر، كتب الأمير فرانز يوزيف إلى والدته في العام 1845: "آه كم أفتقد إشل العزيزة". فالزيارة إلى كايزر فيلا، والتي كانت هدية الزفاف من الأرشيوقة صوفيا للزوجين الشابين، فرانز يوزيف الأول وإليزابيث، ستكشف لك السبب الذي جعل هذا المسكن النيوكلاسيكي، يأسر قلب الإمبراطور أكثر بكثير من قصوره الرائعة في فيينا.
فهنا، لا تزال الغرف تنبض بروح عصر مضى، وكأن الإمبراطور فرانز يوزيف الأول قد خرج للتو من مكتبه ليتمتع بهوايته المفضلة، وهي الصيد.
وحتى اليوم، في الثامن عشر من أغسطس، تحتفل باد إشل بعيد ميلاد فرانز يوزيف الأول من خلال "مهرجان القيصر"، وهو حدث احتفالي مليء بالفرح والتقاليد.
المزيد من الأديرة، القلاع والقصور في النمسا العليا
العطل في طبيعة النمسا
في النمسا، تساهم الطبيعة في تحديد الأجواء العامة: فهنا تتواجد المحميات الطبيعية، الحدائق الوطنية، البحيرات النقية، والمناظر الطبيعية الخالية من التلوث. كما أن النمسا رائدة في الزراعة العضوية في أوروبا، حيث تشغل مساحات واسعة من الأراضي العضوية، وتلعب دوراً بارزاً في الحفاظ على التنوع البيولوجي. هذا ويتمتع سكان البلاد بوعي عميق تجاه كنوزهم البيئية، مما يدفعهم إلى الحرص على الالتزام بالاستدامة. ومن هنا، تحظى الغابات والمراعي الألبية بالكثير من العناية، وتبقى المجاري المائية نظيفة، ويتم حماية المناطق الطبيعية، كل ذلك لتعزيز التنوع البيولوجي. فالحفاظ على هذه المواطن للبشر والحيوانات والنباتات والمناخ، يُعدّ أحد الأولويات المستقبلية في النمسا.
ومن خلال الموازنة بين الرفاهية الشخصية والمسؤولية بكل سلاسة، يمكن لضيوف النمسا الاستمتاع بفرصة قضاء عطلة مستدامة بكل معنى الكلمة.