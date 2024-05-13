أجمل المعالم السياحية في النمسا العليا

تعتبر النمسا العليا مع عاصمتها لينز، الوجهة المثالية لأولئك الذين يبحثون عن مزيج من التكنولوجيا المستقبلية والتجارب الطبيعية الفريدة.

من بوسلينغبيرغ، يمكنك أن تستمتع بأفضل إطلالة على مدينة لينز، ثمّ يمكنك الانتقال إلى متحف لينتوس في لينز الذي يضم مجموعة من الفنون النمساوية المعاصرة، وفي المساء يتفاعل المكعب الزجاجي الملون مع واجهة مركز آرس إلكترونيكا المزودة بتقنية LED المتغيرة. بدوره، سيُبهرك مسرح الموسيقى في فولكسغارتن بتصميمه المعماري الحديث وتقنياته الإعلامية، وفي الوقت نفسه، يتيح لك معرض مورال هاربور الاطلاع على جداريات فنية ضخمة تجسّد الجمال في مشاهد فنية فريدة.

تجارب طبيعية فريدة

تقدم النمسا العليا بعض الأماكن الجميلة للهروب إلى الطبيعة، ومن بينها منصة المشاهدة 5 فينغرز، و"شلوغينر شلينغه" بإطلالتها الرائعة على نهر الدانوب، أو كهوف داخشتاين القديمة. من ناحية ثانية، يمكنك أن تستقل قطار شافبيرغ من سانت ولفغانغ إلى قمة شافبيرغ، لتكتشف القلعة الرومانسية أورت الواقعة وسط بحيرة تراون، أو أن تنغمس في أجواء القرون الوسطى النابضة بالحياة في قلعة كلام التي تجسد الجمال.

أماكن للقاء

يُعتبر دير سانت فلوريان للأوغسطينيين بالقرب من لينز موقع حج شهيراً يتميز بمكتبة رائعة ويُعدّ جوهرة من العمارة الباروكية النمساوية. بدوره، يُعتبر دير شلاغل المركز الروحي لمنطقة ملهفيرتل ويشتهر بحفلات الأرغن الموسيقية. أما في دير شليرباخ، فيتم صنع الجبن العضوي من قِبل الرهبان. وفي مصنع الألبان الحديث، يمكن للزوار مشاهدة صانعي الجبن أثناء العمل وتذوق الجبن الشهير لشليرباخ الذي يعكس الجمال المتأصل في تراث المنطقة.