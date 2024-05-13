أفضل المطاعم في فورارلبيرغ
فورارلبيرغ هي موطن لعدد رائع من المطاعم الحائزة جوائز مرموقة: اكتشف الأماكن الراقية وجواهر الطهي التي ترتقي بتجربة تناول الطعام إلى مستوى جديد. فمع أقصى درجات الاحترام للمنتجات المحلية والتفاني الدقيق والكثير من الشغف، يعمل طهاة استثنائيون في هذا المجال، حيث تُعدّ إبداعاتهم متعة للذّواقة المميزين.
مع البحيرات الجبلية الصافية والغابات الباردة والمراعي الألبية التي توفر مناظر خلابة، تتنوع المناظر الطبيعية في فورارلبيرغ بتنوع عروض الطهي من أرلبيرغ إلى بريغنزرفالد وكلاينفالسرتال. استكشف توصياتنا المختارة للمطاعم الأعلى تقييماً – وهي أماكن فريدة من نوعها حيث تضمن لك ثلاثية البهجة والقشعريرة ومتعة التذوق!
شباتزل الجبنة، حساء الجبن والكريمة، فطائر الجبن الجبلية: يُعد الجبن بجميع أشكاله وتنويعاته عنصراً أساسياً على الموائد في جميع أنحاء فورارلبيرغ - إلى جانب مجموعة من الأطباق الأخرى المصنوعة من مكونات محلية في الغالب، والتي يتم تقديمها إما بطريقة تقليدية أو مبتكرة. من الطرائد التي يتم اصطيادها في الغابة إلى الأسماك من بحيرة كونستانس والأعشاب التي تُقطف من الحديقة، يتم إعداد كل طبق بأعلى المعايير مع تقديم خدمة سخية من كرم الضيافة.
يقدم مطعم "غريغلر شتوبا" في منتجع بورغ فيتال في أوبرليخ المأكولات الألبية الآسيوية من أعلى المستويات، ويشتهر بأنه أحد أفضل المطاعم في البلاد، ويرمز للرفاهية الخالصة! وبالمثل، يبرع فندق أوريليو في ليخ، وهو فندق 5 نجوم، في تحقيق التوازن بين المأكولات التقليدية والعالمية بكل اتقان. ومن أفضل الوجهات الأخرى لتناول الطعام في ليخ مطعم شتوبن" الراقي في فندق "غاستهوف بوست"، حيث تنتظرك تجارب الذّواقة.
بدوره، يشتهر مطعم مانغولد في لوخاو بمزيج مثير من التأثيرات المحلية (مثل الطرائد) والعالمية (مثل الكاري)، حيث يقدم "طعاماً للروح مطهواً ببطء وبعيداً عن الصخب". وفي مطعم كيليان شتوبا في فندق إيفن في كلين فالسرتال، يوصف المطبخ بأنه عالمي مع لمسة من التأثير الفرنسي، حيث يتم إعداد المكونات الفاخرة في أطباق رائعة ومكثفة لا تشوبها شائبة. إنها حتماً تجربة لا ينبغي تفويتها!
مطاعم الغورميه في فورارلبيرغ
يُعدّ براسيري ليونيس في فندق لوفين مونتافون إضافة جديدة إلى مشهد الضيافة: إنه مكان أنيق يُقدَّم المأكولات المستوحاة من المطبخ الفرنسي والنكهة النمساوية المصنوعة من المكونات الإقليمية والموسمية. بدوره، يتبنى فوكسباو في شتوبن أم أرلبيرغ فلسفة النقاء من خلال شعاره "من بيرغ إلى المائدة". وتتميز قائمة طعامه بأطباق الخضراوات الباهظة والتجريبية في بعض الأحيان إلى جانب إبداعات اللحوم الممتازة.
وفي فندق هيرشن في بريغنزرفالد، الذي يركز على الفن، يتم صقل المكونات المحلية بدقة وبروح الابتكار في واحدة من أجمل غرف الطعام في البلاد، مع تخمير العديد من الأصناف بخبرة الحرفيين. كما يوجد في بريغينزرفالد أيضاً مطعم بيوهوتيل شفانين، وهو مؤسسة رائدة في المطبخ العضوي، حيث يتخصص بالطهي الطبيعي المبتكر من الدرجة الأولى. هذا ويشتهر مونتافونر هوف في تشاغونز بالابتكارات المعاصرة لأطباق الطرائد، ويوفر تجربة طعام استثنائية مع أطباق شهية ممتعة بشكل خاص على تراسه الرائع.
مطاعم ذات أجواء مميزة في فورارلبيرغ
يوفر مطعم فايس في بريغينز أجواءً شخصية ودافئة وحضرية بعض الشيء. هنا، تقدم ميلينا بروغر وإريك بيدرسن أطباقاً راقية على طراز التاباس مع لمسات إسكندنافية، فيما تكتمل روعة المطعم بحديقة ساحرة. من ناحية ثانية، ومع إطلالة على كنيسة القرية في هيتيساو، يقوم مايكل غارسيا لوبيز في فندق غاستهوف كرون في بريغينزرفالدر بإعداد أطباق إقليمية أصيلة، فيما تستحق غرف طعامه التقليدية، المفروشة بأثاث مصنوع يدوياً، الزيارة بمفردها. بدوره، يحصل مطعم زوننشتوبله في فندق بيركنهوهي على معظم منتجاته من المزارعين في كلينفالسرتال، بما في ذلك لحم العجل والجبن والأعشاب. أما فندق مورميلي في أوبرليخ فيفتخر بشرفته المشمسة الرائعة، كما أن عروضه في الطهي، وخاصةً الأسماك والمأكولات البحرية، تثير إعجاب النزلاء منذ ثلاثة عقود.
مطاعم ذات إطلالات مميزة في فورارلبيرغ
يقع شولهوس في كرومباخ، بريغينزرفالد، بين المروج والجبال، ويقدم مأكولات موسمية متواضعة وممتعة بكل المقاييس، ومن بينها المثلجات التي لا يمكن تفويتها! أما في مطعم غوث في لوتراخ، فيمكنك تناول الطعام مع إطلالة على حديقة ساحرة وحديقة مليئة بالمنحوتات. وتذكر أن معظم الأطباق الفاخرة في هذا المطعم ذات التأثيرات الآسيوية تُصنع من مكونات محلية المصدر- مثل لحوم البقر، الضأن، الأسماك، الخضروات والأعشاب. في مطعم مهدافو، يمكنك الاستمتاع بالأطباق الموسمية الخاصة المصنوعة من أجود المنتجات الإقليمية أثناء الجلوس على شرفة مشمسة رائعة تطل على بحيرة كونستانس. ومع وجود الجبال على مدّ البصر، يقدم مطعم هيميلفارتس في ألبينكامبينغ نينزينغ شرائح اللحم العضوية الطرية والأسماك الطازجة التي يتم اصطيادها محلياً. وللحصول على "مأكولات السوق الطازجة" الأصيلة، يقدم مطعم فيرفالتر في منطقة الفيلات في دورنبيرن تجربة تناول طعام تاريخية في الداخل، مع تراس وصالة حديقة مريحة في الخارج.
النُزل في فورارلبيرغ
يقول الشيف في مطعم بفيفرموهله في ليخ عن مطبخه النمساوي: " تشكل جبال الألب والغابات والمياه مخزناً لنا". ووفقاً لاسمه، فإن أنواع الفلفل المختلفة تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من قائمة الطعام فيه. وفي مطعم غوتفينسكي الأنيق في فيلدكيرش، يلتقي الذوق العالمي مع الإبداع، مع قائمة طعام تتميز أيضاً بأطباق مستوحاة من الموسم. هذا ويحرص مطعم غوفر 55 في براندنرتال على تحويل المنتجات التي تأتي من الغابات والحقول والمياه المحلية إلى أطباق معاصرة، وغالباً ما تكون بلمسة من التأثير الآسيوي. وفي كرون في لانغينيغ، يتم طهي سمك التروت وسمك الشار من البركة الخاصة بالمطعم مع الخضراوات والأعشاب الطازجة، أما مطعم غوثاوس لوفن في أو، بريغينزرفالد، فيُعدّ حجر الزاوية في الطهي، ويتميز بمصنع تقطير منزلي ويحتفي بالتقاليد مع أطباق كلاسيكية مثل كايشباتلز، مما يساهم في الحفاظ على التراث حياً.
الحانات في فورارلبيرغ
إليك تجربة لا تُفوّت! ففي غاستهوف موهرن في رانكفايل، يُرفع شعار "من الأنف إلى الذيل"، حيث يتم تقديم أرقى الأطعمة المطهوة ببطء، والتي تتميز بتفاصيل راقية على المائدة – والتي يمكنك الاستمتاع بها في الحديقة الجميلة خلال أشهر الصيف. بدوره، يشتهر مطعم زانونا في فيلدكيرش بأنه الوجهة الأولى للحلويات، على الرغم من أن الكثيرين يأتون إليه للاستمتاع بمأكولاته النمساوية المتوسطية أيضاً. ومن الأطباق التي يجب تجربتها طبق البوليابيز! في مطعم "زوم فريغيست" في لوستيناو، يُرفع شعار "الانغماس في الملذات الخالية من الشعور بالذنب". هنا، تأتي معظم مكونات الأطباق المعاصرة وغير التقليدية في كثير من الأحيان من المزارع القريبة. أما مطعم فيرتهاوس هوهنك فيقع على تلة مشمسة في كلاينفالسرتال، وهو مؤسسة تقدم مأكولات جبال الألب الخفيفة، إلى جانب تشكيلة الجبن وكلاسيكيات الحانات التقليدية المبهجة بنفس القدر. هذا ويرقى مطعم غاستهوف شون أوسيشت في فيكتورسبرغ إلى مستوى اسمه، حيث يركز على المنتجات المحلية، ويشتهر بإعداد شرائح اللحم الطازج بشكل خاص.