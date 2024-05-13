ستجد مجموعة مختارة من أماكن الطهي الجذّابة في فورارلبيرغ - من النُزل الريفية إلى المطاعم الراقية الحائزة على جوائز متنوعة.

فورارلبيرغ هي موطن لعدد رائع من المطاعم الحائزة جوائز مرموقة: اكتشف الأماكن الراقية وجواهر الطهي التي ترتقي بتجربة تناول الطعام إلى مستوى جديد. فمع أقصى درجات الاحترام للمنتجات المحلية والتفاني الدقيق والكثير من الشغف، يعمل طهاة استثنائيون في هذا المجال، حيث تُعدّ إبداعاتهم متعة للذّواقة المميزين.

مع البحيرات الجبلية الصافية والغابات الباردة والمراعي الألبية التي توفر مناظر خلابة، تتنوع المناظر الطبيعية في فورارلبيرغ بتنوع عروض الطهي من أرلبيرغ إلى بريغنزرفالد وكلاينفالسرتال. استكشف توصياتنا المختارة للمطاعم الأعلى تقييماً – وهي أماكن فريدة من نوعها حيث تضمن لك ثلاثية البهجة والقشعريرة ومتعة التذوق!

شباتزل الجبنة، حساء الجبن والكريمة، فطائر الجبن الجبلية: يُعد الجبن بجميع أشكاله وتنويعاته عنصراً أساسياً على الموائد في جميع أنحاء فورارلبيرغ - إلى جانب مجموعة من الأطباق الأخرى المصنوعة من مكونات محلية في الغالب، والتي يتم تقديمها إما بطريقة تقليدية أو مبتكرة. من الطرائد التي يتم اصطيادها في الغابة إلى الأسماك من بحيرة كونستانس والأعشاب التي تُقطف من الحديقة، يتم إعداد كل طبق بأعلى المعايير مع تقديم خدمة سخية من كرم الضيافة.