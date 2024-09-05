عناوين العافية مع إطلالات خلابة: حيث يلتقي الاسترخاء بجمال ج
طبيعة النمسا كمصدر للقوة
سواء كان ذلك بالسباحة في البحيرة، أو مشاهدة عدد لا يُحصى من تدرجات اللون الأخضر في الغابة، أو الاستمتاع بدفء شمس الصباح على الجبل، أو الاسترخاء في منتجع صحي مع إطلالة فاتنة، فإننا نشعر بالتجدد وإعادة التواصل مع المحيط. فسهولة الاسترخاء في طبيعة النمسا مثيرة للإعجاب، حيث المناظر الطبيعية الهادئة تشغل حواسنا: من رائحة أمطار الصيف، وزقزقة العصافير التي ترافقنا في الغابة، إلى السهول التي تتزين بأزهار الربيع الملونة والتي تنتشر أمامنا في مروج جبال الألب. إن التواجد في الطبيعة يتيح لنا العثور على إيقاعنا، الاسترخاء وزيادة وعينا وتركيزنا.
منتجعات عافية مع إطلالات بانورامية
توفر جبال الألب، التي تغطي ثلثي مساحة النمسا، بمناظرها الطبيعية المغطاة بالبحيرات والغابات والجبال المتنوعة، خلفية للعديد من المنتجعات الصحية ذات المناظر البانورامية المذهلة. وهذا ما يجعل الرعاية الصحية أمراً يسيراً. كما أن هذه اللحظات تربطنا بالطبيعة وتشعل في داخلنا حباً خالصاً للحياة، وتجعل العطلة في النمسا تجربة مفيدة، تقّوي الجسم وتهدّئ العقل.
منتجع فويربيرغ الجبلي: استرخاء على "كلاود 7"
يمكنك الشعور بالقوة الهائلة للجبال والاستمتاع بإطلالة على منطقة كارينثيا في نفس الوقت، من المركز الصحي البانورامي في منتجع فويربيرغ الجبلي على ارتفاع 1766 متراً فوق مستوى سطح البحر في منطقة غيرليتزن ألب للتزلج. يوفر المنتجع حمام سباحة "إنفينيتي بول" مع إطلالات مشرفة على قمم جبال كاراففنكن، وحمام سباحة بانورامي مع جناح زجاجي مفتوح – مع خيار الشعور بانتعاش المياه على بشرتك أثناء التامل في جمال الوديان. ففي الصيف، تدعوك بحيرة جبال الألب الموجودة أمام الفندق للسباحة في المياه المنعشة.
ولتنقية الجسم وإزالة السموم منه، توجد الساونا الصخرية مباشرةً في صخرة غيرليتزن، أو ساونا ملح الهيمالايا، أو ساونا القلب بالأشعة تحت الحمراء أو ساونا الحفلات ذات الإطلالات البانورامية. ويمكن لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالمنظر البعيد أن يستقروا في "كلاود 7" وهي غرفة استرخاء مطلة على بحيرات كارينثيا.
كريستالهوته في تسيلرتال: أسلوب حياة بمنظور مختلف
يُعد كريستالهوت الذي يقع على ارتفاع 2147 متراً في منطقة هوخزيلرتال كالتنباخ للتزلج، نقطة جذب مهمة في جبال الألب. تم تأثيث أجنحة ألبن لودج الفاخرة بخشب الصنوبر المحلي، الأقمشة الفاخرة والرخام الأنيق، بينما توفر إطلالات شاملة وكل وسائل الراحة التي يمكن تخيلها بفضل موقعها على القمة.
تقع منطقة العافية ذات الإطلالات البانورامية الأسطورية فوق الأجنحة، وهي تضم ساونا فسيحة مصنوعة من خشب الصنوبر الحجري السويسري ذات إطلالات بانورامية، وغرفة بخار عطرية مع إطلالة، وصالة استرخاء تضم منطقة لشرب الشاي والعصائر وتناول الفواكه، ومكاناً مريحاً لشخصين مع سرير مائي، مما يضمن تجربة دائمة تُشعرك بالسعادة.
أكوا دوم: مكان للعافية في جبال أوتستال الألبية
تذكّرنا المسابح الخارجية بسفن الفضاء المتوهجة، في حين يوفر السبا الحراري ذو الجدران الزجاجية، إطلالة على جبال أوتستال الألبية العملاقة. ومن منظور معماري، تُعتبر أكوا دوم بمثابة تجربة ممتعة ورفيعة المستوى.
يوفر فندق أكوا دوم تيرول ثيرم لانغنفلد ذو الـ 4 نجوم، واحة من السلام والتجدد. فهنا، تتصل منطقة السبا والساونا الرائعة بممر خاص ذي تصميم مستقبلي يؤدي مباشرة إلى الفندق. وفي الغرف والأجنحة المفروشة بمواد طبيعية والكثير من الخشب والألوان الدافئة، يمكن الشعور بجو من الراحة والأسلوب العصري في جبال الألب.
فندق فرنبليك في مونتافون: إطلالة بانورامية فوق الأعمدة المرت
يقع فندق فرنبليك المخصص للعطلات في مكان مرتفع فوق شرونس، في منطقة بارتهولومابيرغ على ارتفاع 1100 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث يرقى إلى مستوى اسمه من الإبهار. وعند السباحة في بركة سكاي بول البانورامية، يمكنك الاستمتاع بالطبيعة التي تنتشر على مدّ ناظريك، حيث يرتفع المسبح – القائم على ركائز متينة- 20 متراً فوق المنحدر.
وبجوار المسبح المعلّق، يمكن للضيوف الانغماس في المياه المعتدلة الممتعة في الدوامة البانورامية. وفي فاينفوهل- بادهاوس داخل الفندق، ستتمكن من إعادة التوازن إلى جسمك وعقلك في غرف الاسترخاء، حيث تملأ الروائح والنكهات الرائعة الهواء وتحفّز الحواس.
زيفرت ماتسي: فندق على ضفاف البحيرة
الأشخاص الذين يحبون الدلال بقدر ما يحبون الرومانسية، سيجدون ملاذاً مريحاً في قرية ماتزيه الجميلة. يتمتع الضيوف بموقع مثالي بين البحيرة التي تحمل الاسم نفسه وبحيرة أوبرتروم، ويمكنهم أيضاً الاسترخاء في سبا "هيمرلايخ" الذي يمتد على ثلاثة طوابق، مع ساونا فنلندية وحمام بخار عشبي ومغارة محلول ملحي ومنطقة استرخاء مريحة وكراسي استلقاء مزدوجة كبيرة.
إن السباحة في البركة البانورامية تجعلك تشعر وكأنك متحد مع البحيرة، وفي الصيف يدعوك التراس الموجود على السطح لأخذ حمام شمس ممتع. هذا ويقدم سيفرت ماتسي خدمات رومانسية إضافية لطيور الحب أو الأزواج في شهر العسل: فعند الطلب، يمكن للعشاق أن يطفووا فعلياً على السحابة التاسعة في رحلة بمنطاد الهواء الساخن.
فندق إم فايسن روسل في بحيرة فولفغانغ في سالزكامرغوت
تبرز بحيرة فولفغانغ زيه في سالزكامرغوت على شكل حوض استحمام كبير الحجم مملوء بمياه الشرب الصافية وتحيط به الجبال الرائعة. ومن فندق فايسن روسل الرومانسي في سانت فولفغانغ، يمكن للضيوف ملامسة الأمواج مباشرةً حتى في فصل الشتاء – حيث المياه الدافئة التي تصل درجة حرارتها إلى 30 درجة في السبا الواقع على ضفاف البحيرة ومسبح روسل.
يحتوي الفندق على منطقة عافية تبلغ مساحتها 1500 متر مربع: بالإضافة إلى المسابح والبحيرة، توفر الساونا البانورامية وغرفة الاسترخاء البانورامية، إطلالات على البحيرة والجبال المحيطة. فإذا كنت ترغب في التخلص من السموم وإعادة شحن جسمك بالطاقة، قم بزيارة حمام البخار سول وسبا بيوتي الذي يقدّم علاجات تدليلية بمنتجات عالية الجودة.
المزيد من الاقتراحات: منتجعات عافية مع إطلالات ألبية بانورام
الاستدامة في منتجع عافية - ما هو المهم؟
· أطعمة محلية
· مواد طبيعية من النمسا
· الحفاظ على الحيوانات والنباتات والتنوع البيولوجي
· مفاهيم الطاقة (الخلايا الكهروضوئية، تدفئة المناطق، استعادة الحرارة)
· مفاهيم فصل النفايات
· أهداف التنمية المستدامة للشراء والتصرف والطاقة والتنقل