فورارلبيرغ وسكانها يهتمون بالجبن بشكل كبير، ولكن هناك الكثير مما يمكن اكتشافه في الجبال والوديان وحول بحيرة كونستانس.

إبداع الطبيعة

في منطقة فورارلبريغ، يحتل الجبن مكانة هامة. من الجبن الحاد المعتق مثل جبن الألب والبيرغكاسه، إلى جبن الكاممبير الكريمي، وسورا كيس، والجبن الطازج الخفيف المصنوع من حليب الماعز أو الأغنام، مما يجعل هذه المنطقة بمثابة حلم لعشاق الجبن.

يعكس تنوع منتجات الألبان في فورارلبيرغ، تنوع المشهد الثقافي الذي تشكّل بفضل الزراعة التقليدية ذات المستويات الثلاث. ومن خلال دمج الحرف اليدوية التي تعود إلى قرون مضت مع التقنيات الحديثة، تتميز فورارلبيرغ بإتقانها لفن صناعة الجبن. هناك دائماً علاقة وثيقة تجمع بين المزارعين والمنتجين المحليين وقطاع الضيافة في هذه المنطقة.

تدعوك مدينة فورارلبيرغ للغوص في ثقافة الجبن الغنية. سواء كنت في رحلة طهي، أو تزور مرعى جبال الألب، أو تستمتع بالأطباق الإبداعية في مطاعم الدرجة الأولى، أو النُزل المريحة، أو تتفقد أقبية الجبن الحديثة حيث يمكنك مشاهدة عمر عجلات الجبن، فهناك الكثير مما يمكنك تذّوقه في فورارلبيرغ.