اكتشف فنون الطهي في فورارلبيرغ
مذاقات مبدعة!
إبداع الطبيعة
في منطقة فورارلبريغ، يحتل الجبن مكانة هامة. من الجبن الحاد المعتق مثل جبن الألب والبيرغكاسه، إلى جبن الكاممبير الكريمي، وسورا كيس، والجبن الطازج الخفيف المصنوع من حليب الماعز أو الأغنام، مما يجعل هذه المنطقة بمثابة حلم لعشاق الجبن.
يعكس تنوع منتجات الألبان في فورارلبيرغ، تنوع المشهد الثقافي الذي تشكّل بفضل الزراعة التقليدية ذات المستويات الثلاث. ومن خلال دمج الحرف اليدوية التي تعود إلى قرون مضت مع التقنيات الحديثة، تتميز فورارلبيرغ بإتقانها لفن صناعة الجبن. هناك دائماً علاقة وثيقة تجمع بين المزارعين والمنتجين المحليين وقطاع الضيافة في هذه المنطقة.
تدعوك مدينة فورارلبيرغ للغوص في ثقافة الجبن الغنية. سواء كنت في رحلة طهي، أو تزور مرعى جبال الألب، أو تستمتع بالأطباق الإبداعية في مطاعم الدرجة الأولى، أو النُزل المريحة، أو تتفقد أقبية الجبن الحديثة حيث يمكنك مشاهدة عمر عجلات الجبن، فهناك الكثير مما يمكنك تذّوقه في فورارلبيرغ.
الأطباق المفضلة لدى عشاق الطعام في فورارلبيرغ
أفضل الطهام المبدعين وأفضل المطاعم
تجارب لتناول الطعام في فورارلبيرغ
سورا كيس
سورا كيس هو تقليد قديم كاد أن يختفي حتى تم إحياؤه قبل 30 عاماً. كان الكلت يعرفون بالفعل عن هذا الجبن المخمر الحامض المسمى سورا كيس، ومع ذلك، فقد افتقر إلى قاعدة جماهيرية قوية ولم يحظى بشعبية لفترة طويلة، إذ كان يُعتبر في السابق جبناً للفقراء، وتعرض للتهميش بسبب الأجبان الغنية التي تُصنع باستخدام المنفحة لتكوين الخثارة. أما جبن سورا كيس فيتم تحضيره دون استخدام المنفحة.
الآن، أصبح الطهاة المحليون المميزون يقدّرون هذا الجبن ويتفننون في استخدامه في أطباقهم. فجبن "سورا كيس" الشاب والخفيف يتناغم بشكل رائع مع الكينوا والكوسا لوجبة صيفية خفيفة، كما أنه يتناسب بشكل ممتاز مع لحم البايكون إذا كنت تبحث عن طعك أكثر غنى.