Østrig ganske kort
Hvad gør den østrigske Lebensgefühl så speciel?
Hotspots i Østrig til enhver rejsetype
Hvad gør ferie i Østrig så speciel? Hvor mærkes den typiske østrigske Lebensgefühl bedst? Det er den uspolerede natur med bjerge, søer, vandfald, floder og skove, der former landets skønhed. Samtidig er det regionerne og byerne med deres rigdom af historie, kultur, seværdigheder og kulinariske specialiteter, der gør Østrig så interessant, elskeligt og værd at opleve.
Og endelig er det menneskene, som er åbne og gæstfrie og gør ferien til en oplevelse for deres gæster fra alle vinkler. Når du er gæst i Østrig, vil du automatisk gøre det, der er bedst for dig. Her er masser af ideer og inspiration.
Seværdigheder, kunst og kultur
Hellbrunn Zoo Salzburg
En imponerende klippevæg grænser op til Hellbrunn Zoo, som støder op til den historiske slotspark. En naturoplevelse blandt næsehorn, zebraer og løver.
Grossglockner High Alpine Road
Den historiske Grossglockner High Alpine Road er en ægte alpeoplevelse og byder på en betagende udsigt over Alperne over en strækning på 48 kilometer.
Hallstatt saltmine
Det spændende familieeventyr i verdens ældste saltmine fører til underjordiske saltsøer og originale trærutschebaner i bjergets dyb.
Den kejserlige villa Bad Ischl
Den kejserlige villa viser kejserparret Franz Joseph I's og Sisis lejligheder, og den omfattende kejserlige park er åben for omfattende ture.
Bådtur på Donau
Maleriske bådture på Donau tilbyder dagsture og temakrydstogter gennem Wien og Wachau-regionen. Højdepunkterne omfatter kulturelle begivenheder.
Stift Melk
Klosteret i Melk er et af de største barokensembler i Europa og er kendt for sin storslåede arkitektur og unikke beliggenhed i Wachau, som er på UNESCOs verdensarvsliste.
Stephansdom
Stephansdom, Wiens vartegn, imponerer med sin gotiske arkitektur og er et centralt sted af kulturel og historisk betydning.
Schloss Schönbrunn
Wiens storslåede barokpalads, som blev beboet af kejser Franz Joseph I og kejserinde Sisi, er kendt for sin historie, sine haver og at være på UNESCO's verdensarvsliste.
Natur, motion og rekreation
De tyrolske bjerge
Over 600 bjergtoppe højere end 3.000 meter rager op i himlen i Tyrol og skaber en unik kulisse for vandreture på alle niveauer.
Iseltrail langdistance vandrerute
Den 76 kilometer lange Iseltrail følger en af de sidste fritflydende gletsjerfloder i Alperne, starter i Lienz og kan vandres i fem etaper.
Eisriesenwelt
For alle dem, der er gode til fods: Eisriesenwelt er verdens største isgrotte og afslører betagende isformationer på en guidet tur.
Cykling på Paradisruten i det sydlige Burgenland
Cykelruten byder på både flade, rolige og udfordrende ruter og er ideel til elcykler, så man kan nyde naturen på en afslappet måde.
Bregenzerwald
Vandring, cykling, golf, fluefiskeri, rafting, canyoning, flying fox og paragliding: Bregenzerwald er naturglæde og eventyr i lige så høj grad.
Krimml-vandfaldene
Krimml-vandfaldene i SalzburgerLand imponerer med et fald på 380 meter over tre trin for enden af dalen og er blandt de fem højeste i verden.
Hohe Tauern Nationalpark
Nationalparken beskytter habitater med en enorm biodiversitet. Med gletsjere, vildmark og kulturlandskaber er det et særligt natur- og oplevelsesområde.
Kulinariske lækkerier med geniale originaler
Hvilken ferie i Østrig kunne du tænke dig?
Information om Østrig på et øjeblik
Tip til klimabeskyttelse
Fokus på sæsonbestemte, regionale og økologiske fødevarer
Gennemtænkte energikoncepter
Foranstaltninger til at spare på ressourcerne
Belysning med lavt energiforbrug
Systemer til genbrug af vand
Involvering i regionale samfund, kultur og traditioner
Naturlige materialer til møbler og tekstiler
Bioklimatiske bygningskriterier (god isolering)
Gæsternes, lokalbefolkningens og naturens behov harmoniseres
Værdier er centreret om miljøvenlige, sociale og kulturelle aspekter