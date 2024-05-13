Bjerge, søer, regioner, byer: Hvert sted i Østrig - og med det menneskene - inspirerer til en helt særlig Lebensgefühl. Fordyb dig, nyd det!

Hotspots i Østrig til enhver rejsetype

Hvad gør ferie i Østrig så speciel? Hvor mærkes den typiske østrigske Lebensgefühl bedst? Det er den uspolerede natur med bjerge, søer, vandfald, floder og skove, der former landets skønhed. Samtidig er det regionerne og byerne med deres rigdom af historie, kultur, seværdigheder og kulinariske specialiteter, der gør Østrig så interessant, elskeligt og værd at opleve.

Og endelig er det menneskene, som er åbne og gæstfrie og gør ferien til en oplevelse for deres gæster fra alle vinkler. Når du er gæst i Østrig, vil du automatisk gøre det, der er bedst for dig. Her er masser af ideer og inspiration.