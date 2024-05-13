Østrig ganske kort
Hvad gør den østrigske Lebensgefühl så speciel?

Bjerge, søer, regioner, byer: Hvert sted i Østrig - og med det menneskene - inspirerer til en helt særlig Lebensgefühl. Fordyb dig, nyd det!

Hotspots i Østrig til enhver rejsetype

Hvad gør ferie i Østrig så speciel? Hvor mærkes den typiske østrigske Lebensgefühl bedst? Det er den uspolerede natur med bjerge, søer, vandfald, floder og skove, der former landets skønhed. Samtidig er det regionerne og byerne med deres rigdom af historie, kultur, seværdigheder og kulinariske specialiteter, der gør Østrig så interessant, elskeligt og værd at opleve.

Og endelig er det menneskene, som er åbne og gæstfrie og gør ferien til en oplevelse for deres gæster fra alle vinkler. Når du er gæst i Østrig, vil du automatisk gøre det, der er bedst for dig. Her er masser af ideer og inspiration.

Seværdigheder, kunst og kultur

Østrigs rige historie, kulturelle mangfoldighed og moderne innovationsånd har skabt et imponerende udvalg af seværdigheder og kulturelle steder.

Hellbrunn Zoo Salzburg

En imponerende klippevæg grænser op til Hellbrunn Zoo, som støder op til den historiske slotspark. En naturoplevelse blandt næsehorn, zebraer og løver.

Hellbrunn Zoo

Grossglockner High Alpine Road

Den historiske Grossglockner High Alpine Road er en ægte alpeoplevelse og byder på en betagende udsigt over Alperne over en strækning på 48 kilometer.

Grossglockner High Alpine Road

Hallstatt saltmine

Det spændende familieeventyr i verdens ældste saltmine fører til underjordiske saltsøer og originale trærutschebaner i bjergets dyb.

Hallstatt saltmine

Den kejserlige villa Bad Ischl

Den kejserlige villa viser kejserparret Franz Joseph I's og Sisis lejligheder, og den omfattende kejserlige park er åben for omfattende ture.

Den kejserlige villa Bad Ischl

Bådtur på Donau

Maleriske bådture på Donau tilbyder dagsture og temakrydstogter gennem Wien og Wachau-regionen. Højdepunkterne omfatter kulturelle begivenheder.

Bådtur på Donau

Stift Melk

Klosteret i Melk er et af de største barokensembler i Europa og er kendt for sin storslåede arkitektur og unikke beliggenhed i Wachau, som er på UNESCOs verdensarvsliste.

Stift Melk

Stephansdom

Stephansdom, Wiens vartegn, imponerer med sin gotiske arkitektur og er et centralt sted af kulturel og historisk betydning.

Stefansdomkirken

Schloss Schönbrunn

Wiens storslåede barokpalads, som blev beboet af kejser Franz Joseph I og kejserinde Sisi, er kendt for sin historie, sine haver og at være på UNESCO's verdensarvsliste.

Schloss Schönbrunn

Natur, motion og rekreation

Blandingen af bjerge og søer har en særlig magisk effekt på krop, sind og sjæl. Det er unikt at mærke denne alpine indstilling til livet og nærheden til naturen i Østrig, når man dyrker sport eller slapper af.

De tyrolske bjerge

Over 600 bjergtoppe højere end 3.000 meter rager op i himlen i Tyrol og skaber en unik kulisse for vandreture på alle niveauer.

Vandreture i Tyrol

Iseltrail langdistance vandrerute

Den 76 kilometer lange Iseltrail følger en af de sidste fritflydende gletsjerfloder i Alperne, starter i Lienz og kan vandres i fem etaper.

Iseltrail

Eisriesenwelt

For alle dem, der er gode til fods: Eisriesenwelt er verdens største isgrotte og afslører betagende isformationer på en guidet tur.

Den gigantiske isverden

Cykling på Paradisruten i det sydlige Burgenland

Cykelruten byder på både flade, rolige og udfordrende ruter og er ideel til elcykler, så man kan nyde naturen på en afslappet måde.

Paradisruten i Burgenland

Bregenzerwald

Vandring, cykling, golf, fluefiskeri, rafting, canyoning, flying fox og paragliding: Bregenzerwald er naturglæde og eventyr i lige så høj grad.

Bregenzerwald

Krimml-vandfaldene

Krimml-vandfaldene i SalzburgerLand imponerer med et fald på 380 meter over tre trin for enden af dalen og er blandt de fem højeste i verden.

Krimml-vandfaldene

Hohe Tauern Nationalpark

Nationalparken beskytter habitater med en enorm biodiversitet. Med gletsjere, vildmark og kulturlandskaber er det et særligt natur- og oplevelsesområde.

Hohe Tauern Nationalpark

Kulinariske lækkerier med geniale originaler

I Alperne, på bjerggræsgange, ved søer, langs Donau, i vinmarkerne og i byen arbejder mennesker med en mission: at forædle værdifulde produkter. Ferie, der kan nydes på særlige steder.

Den sydsteirske vinrute

Man får aldrig nok af dette landskab mit de stejle vinmarker og den skinnende sol.

Sydsteiriske vinrute

Wachau

Værterne i den berømte region ved Donau serverer innovative gourmetretter af prisbelønnet kvalitet samt traditionelle regionale retter.

Wachau-dalen

Hvilken ferie i Østrig kunne du tænke dig?

Information om Østrig på et øjeblik

Her finder du praktiske oplysninger og tips om at rejse til Østrig, vejafgifter, toldregler, offentlig transport, barrierefri og bæredygtig rejse og meget mere.

Tip til klimabeskyttelse

Hvad gør et hotel bæredygtigt?

  • Fokus på sæsonbestemte, regionale og økologiske fødevarer

  • Gennemtænkte energikoncepter

  • Foranstaltninger til at spare på ressourcerne

  • Belysning med lavt energiforbrug

  • Systemer til genbrug af vand

  • Involvering i regionale samfund, kultur og traditioner

  • Naturlige materialer til møbler og tekstiler

  • Bioklimatiske bygningskriterier (god isolering)

  • Gæsternes, lokalbefolkningens og naturens behov harmoniseres

  • Værdier er centreret om miljøvenlige, sociale og kulturelle aspekter

Hoteller med miljømærker

