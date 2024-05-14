Berge, Seen, Städte und Kulinarik: Österreich bietet das ganze Jahr neue Erlebnisse voller Lebensgefühl – von Wandern, Radfahren und Skifahren bis Kunst und Kultur.

Was macht Urlaub in Österreich so besonders? Wo spürt ihr das typisch österreichische Lebensgefühl? – Einerseits sind es die Berge, Seen, Wasserfälle, Flüsse und Wälder, die das Land in seiner ganzen Schönheit formen. Andererseits wecken die versteckten Plätze, abseits der bekannten Pfade, die Abenteuerlust und Entdeckungsfreude. Gleichzeitig sind es die Regionen und Städte mit ihrer Fülle an Geschichte, Kultur, Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Besonderheiten, die Österreich so interessant und lebenswert machen.

Und die Menschen? Sie sind offen und gastfreundlich, um den Urlaub für ihre Gäste aus allen Perspektiven zu einem Erlebnis werden lassen. Wer in Österreich zu Gast ist, genießt es, zu sein wie es guttut. Dazu gibt es viele Ideen und Inspirationen, um das Land von seinen unentdeckten Seiten kennenzulernen.