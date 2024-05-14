Urlaub in Österreich: Das Wichtigste auf einen Blick
Natur, Kultur und Erlebnisse entdecken – zu allen Jahreszeiten
Einleitung
Was macht Urlaub in Österreich so besonders? Wo spürt ihr das typisch österreichische Lebensgefühl? – Einerseits sind es die Berge, Seen, Wasserfälle, Flüsse und Wälder, die das Land in seiner ganzen Schönheit formen. Andererseits wecken die versteckten Plätze, abseits der bekannten Pfade, die Abenteuerlust und Entdeckungsfreude. Gleichzeitig sind es die Regionen und Städte mit ihrer Fülle an Geschichte, Kultur, Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Besonderheiten, die Österreich so interessant und lebenswert machen.
Und die Menschen? Sie sind offen und gastfreundlich, um den Urlaub für ihre Gäste aus allen Perspektiven zu einem Erlebnis werden lassen. Wer in Österreich zu Gast ist, genießt es, zu sein wie es guttut. Dazu gibt es viele Ideen und Inspirationen, um das Land von seinen unentdeckten Seiten kennenzulernen.
Österreich-Reise planen: Anreise und praktische UrlaubsinfosVon der Anreise über Einreiseformalitäten bis zu Unterkunftstipps – hier findet ihr kompakte Planungshilfen für euren Urlaub in Österreich. Informiert euch und lasst euch inspirieren von Ideen in nachhaltigen online-Broschüren.
Österreichs Bundesländer: Zwischen Berggipfeln und Kunstschätzen, alpiner Küche und WeinregionenDie neun Bundesländer Österreichs bieten eine aufregend bunte Vielfalt. Genau richtig für einen erfrischenden Urlaub, in dem original auf originell trifft.
Burgenland
Salzburg
Österreich entdecken: Städte, Regionen und BergweltenVon pulsierenden Städten über idyllische Regionen bis zu alpinen Bergwelten: Österreich bietet vielseitige Reiseziele. Entdeckt Kultur, Natur und Hidden Gems und nutzt Bundesländer- und Städtecards für Tipps, Erlebnisse und Ersparnisse auf eurer Reise.
Österreichs Naturwelten erleben: Seen, Berge, NationalparksOb glasklare Seen, Alpengipfel oder geschützte Nationalparks – Österreichs Natur lädt zu Abenteuer, Erholung und Aktivitäten ein. Wandern, Paddeln, Flussbaden oder einfach die Landschaft genießen: Naturerlebnis und Lebensgefühl verschmelzen zu unvergesslichen Momenten.
Top 7 Gründe für Urlaub in ÖsterreichAlpen und Seen, Kultur und Kulinarik: In Österreich liegen Gipfelpanoramen, glasklare Badeseen und historische Städte oft nur einen Sprung voneinander entfernt. Ganzjährig warten Natur, Kultur und Lebensfreude auf Entdecker:innen.
1. Ganzjährig ein Erlebnis
Ob Schneemomente in den Bergen, Wandertouren im Sommer, Rad- oder Paddeltage: Österreich bietet zu jeder Jahreszeit Abenteuer, Erholung und Momente voller Lebensgefühl.
2. Kultur mit Weltrang
Lebendige Städte, historische Plätze, Schlösser und UNESCO-Welterbestätten: Geschichte, Kunst und Tradition verschmelzen hier zu einzigartigen Erfahrungen, die überraschen und inspirieren.
3. Kulinarik mit Charakter
Von regionalen Spezialitäten und Heurigen über moderne Gourmetküche bis zu gemütlichen Almhütten mit Ausblick: Essen in Österreich ist Genuss, Handwerk und Lebensfreude zugleich.
4. Vielfalt auf kleinem Raum
Jede Region hat ihr eigenes Tempo, ihren Stil und ihr ganz eigenes Lebensgefühl. Ob alpine Abenteuer, sanfte Hügellandschaften oder urbane Kultur – die Vielfalt spürt man überall.
5. Herzliche Gastfreundschaft
Österreichische Gastgeber:innen leben Authentizität: entspannt, aufmerksam und herzlich. Diese Echtheit ist in Unterkünften, Restaurants und bei allen Erlebnissen deutlich spürbar.
6. Nachhaltig reisen
Zertifizierte Hotels, sanfte Mobilität und gut geschützte Naturgebiete ermöglichen bewusstes Reisen. Österreich macht es leicht, Abenteuer zu erleben mit Rücksicht auf Mensch und Natur.
7. Natur, Abenteuer und Erholung vereint
Alpen, Seen, Flüsse und Wälder bieten Räume für Bewegung, Entspannung und Outdoor-Abenteuer. Hier tankt ihr Energie, spürt Freiheit und erlebt unvergessliche Momente.
Österreich genießen: Genuss, Kultur und AktivitätenOb aktiv oder entspannt, allein, zu zweit oder mit der Familie: Österreich verbindet Bewegung in der Natur mit Genuss, Kultur und Erholung. Von Wandern, Radfahren und Skifahren über Rundreisen und Wellness bis zu Kulinarik und Veranstaltungen – es lebe die Vielfalt!
Wie gelingt nachhaltiges Reisen?
Wer zuhause das eigene Wohlgefühl und Verantwortung für die Umwelt unter einen Hut bringt, will meistens auch nachhaltig reisen. Nachhaltiger Urlaub bedeutet, inspiriert zu werden und Schönes zu erleben – und dabei Rücksicht zu nehmen auf die Natur, den Klimaschutz und auf ein gutes Miteinander mit den Menschen, die in der Urlaubsregion leben.
Wer nachhaltig reist, begegnet der intakten Natur und den gepflegten Kulturlandschaften mit Respekt und Verantwortung.
Wer nachhaltig reist, wählt Unterkünfte mit Nachhaltigkeitszertifikat und sanfte Mobilität etwa in den Klima- und Energie-Modellregionen.
Wer nachhaltig reist, ist offen für gegenseitiges Verständnis und kann auf Barrierefreiheit und Inklusion zählen.