Mädchen mit ausgebreiteten Armen auf einer Almwiese, Bergkulisse und blauer Himmel im Hintergrund.
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Urlaub in Österreich: Das Wichtigste auf einen Blick
Natur, Kultur und Erlebnisse entdecken – zu allen Jahreszeiten

Berge, Seen, Städte und Kulinarik: Österreich bietet das ganze Jahr neue Erlebnisse voller Lebensgefühl – von Wandern, Radfahren und Skifahren bis Kunst und Kultur.

Was macht Urlaub in Österreich so besonders? Wo spürt ihr das typisch österreichische Lebensgefühl? – Einerseits sind es die Berge, Seen, Wasserfälle, Flüsse und Wälder, die das Land in seiner ganzen Schönheit formen. Andererseits wecken die versteckten Plätze, abseits der bekannten Pfade, die Abenteuerlust und Entdeckungsfreude. Gleichzeitig sind es die Regionen und Städte mit ihrer Fülle an Geschichte, Kultur, Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Besonderheiten, die Österreich so interessant und lebenswert machen.

Und die Menschen? Sie sind offen und gastfreundlich, um den Urlaub für ihre Gäste aus allen Perspektiven zu einem Erlebnis werden lassen. Wer in Österreich zu Gast ist, genießt es, zu sein wie es guttut. Dazu gibt es viele Ideen und Inspirationen, um das Land von seinen unentdeckten Seiten kennenzulernen.

Österreich-Reise planen: Anreise und praktische Urlaubsinfos

Von der Anreise über Einreiseformalitäten bis zu Unterkunftstipps – hier findet ihr kompakte Planungshilfen für euren Urlaub in Österreich. Informiert euch und lasst euch inspirieren von Ideen in nachhaltigen online-Broschüren.

Österreichs Bundesländer: Zwischen Berggipfeln und Kunstschätzen, alpiner Küche und Weinregionen

Die neun Bundesländer Österreichs bieten eine aufregend bunte Vielfalt. Genau richtig für einen erfrischenden Urlaub, in dem original auf originell trifft.

Burgenland

Salzburg

Österreich entdecken: Städte, Regionen und Bergwelten

Von pulsierenden Städten über idyllische Regionen bis zu alpinen Bergwelten: Österreich bietet vielseitige Reiseziele. Entdeckt Kultur, Natur und Hidden Gems und nutzt Bundesländer- und Städtecards für Tipps, Erlebnisse und Ersparnisse auf eurer Reise.

Österreichs Naturwelten erleben: Seen, Berge, Nationalparks

Ob glasklare Seen, Alpengipfel oder geschützte Nationalparks – Österreichs Natur lädt zu Abenteuer, Erholung und Aktivitäten ein. Wandern, Paddeln, Flussbaden oder einfach die Landschaft genießen: Naturerlebnis und Lebensgefühl verschmelzen zu unvergesslichen Momenten.

Top 7 Gründe für Urlaub in Österreich

Alpen und Seen, Kultur und Kulinarik: In Österreich liegen Gipfelpanoramen, glasklare Badeseen und historische Städte oft nur einen Sprung voneinander entfernt. Ganzjährig warten Natur, Kultur und Lebensfreude auf Entdecker:innen.

1. Ganzjährig ein Erlebnis

Ob Schneemomente in den Bergen, Wandertouren im Sommer, Rad- oder Paddeltage: Österreich bietet zu jeder Jahreszeit Abenteuer, Erholung und Momente voller Lebensgefühl.

2. Kultur mit Weltrang

Lebendige Städte, historische Plätze, Schlösser und UNESCO-Welterbestätten: Geschichte, Kunst und Tradition verschmelzen hier zu einzigartigen Erfahrungen, die überraschen und inspirieren.

3. Kulinarik mit Charakter

Von regionalen Spezialitäten und Heurigen über moderne Gourmetküche bis zu gemütlichen Almhütten mit Ausblick: Essen in Österreich ist Genuss, Handwerk und Lebensfreude zugleich.

4. Vielfalt auf kleinem Raum

Jede Region hat ihr eigenes Tempo, ihren Stil und ihr ganz eigenes Lebensgefühl. Ob alpine Abenteuer, sanfte Hügellandschaften oder urbane Kultur – die Vielfalt spürt man überall.

5. Herzliche Gastfreundschaft

Österreichische Gastgeber:innen leben Authentizität: entspannt, aufmerksam und herzlich. Diese Echtheit ist in Unterkünften, Restaurants und bei allen Erlebnissen deutlich spürbar.

6. Nachhaltig reisen

Zertifizierte Hotels, sanfte Mobilität und gut geschützte Naturgebiete ermöglichen bewusstes Reisen. Österreich macht es leicht, Abenteuer zu erleben mit Rücksicht auf Mensch und Natur.

7. Natur, Abenteuer und Erholung vereint

Alpen, Seen, Flüsse und Wälder bieten Räume für Bewegung, Entspannung und Outdoor-Abenteuer. Hier tankt ihr Energie, spürt Freiheit und erlebt unvergessliche Momente.

Österreich genießen: Genuss, Kultur und Aktivitäten

Ob aktiv oder entspannt, allein, zu zweit oder mit der Familie: Österreich verbindet Bewegung in der Natur mit Genuss, Kultur und Erholung. Von Wandern, Radfahren und Skifahren über Rundreisen und Wellness bis zu Kulinarik und Veranstaltungen – es lebe die Vielfalt!
Urlaub mit Verantwortung

Wie gelingt nachhaltiges Reisen?

Wer zuhause das eigene Wohlgefühl und Verantwortung für die Umwelt unter einen Hut bringt, will meistens auch nachhaltig reisen. Nachhaltiger Urlaub bedeutet, inspiriert zu werden und Schönes zu erleben – und dabei Rücksicht zu nehmen auf die Natur, den Klimaschutz und auf ein gutes Miteinander mit den Menschen, die in der Urlaubsregion leben.

Nachhaltig reisen

FAQs

Österreich ist das ganze Jahr über ein attraktives Reiseziel. Sommer eignet sich für Wandern, Radfahren und Seen, Winter für Schnee- und Skimomente in den Alpen. Frühling und Herbst sind ideal für Städte, Kultur und Genuss bei mildem Wetter.

Nicht unbedingt. Österreich hat ein sehr gutes Netz aus Zügen und Bussen, mit dem ihr Städte und viele Urlaubsregionen bequem erreicht. In vielen Orten helfen Gästekarten oder regionale Mobilitätsangebote bei der Fortbewegung vor Ort. Für abgelegene Täler oder eine flexible Rundreise kann ein Mietwagen trotzdem praktisch sein.

Österreich vereint alpine Bergwelten, klare Seen, lebendige Städte und genussvolle Regionen auf kleinem Raum. Highlights reichen von Wien und Salzburg über Wachau und Salzkammergut bis zu Tiroler Gipfeln, Weinlandschaften, Nationalparks und charmanten Orten abseits der Klassiker – perfekt für Kultur, Outdoor und Kulinarik nach eurem Rhythmus.

Österreich ist ein Ganzjahres-Outdoorland mit zahlreieichen Aktivitäten. Im Sommer locken Wandern, Radfahren und Badeplätze an Seen und Flüssen, im Winter Schnee- und Skierlebnisse sowie Winterwandern in den Alpen. So findet ihr zu jeder Jahreszeit eure Mischung aus Natur, Bewegung und Genuss.

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