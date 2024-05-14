Schönste Rundreisen und Roadtrips durch Österreichs Natur
Von den schroffen Gipfeln der Alpen bis zu den sanften Hügeln des Burgenlands: Eine Rundreise durch Österreichs Natur zeigt, wie vielfältig dieses Land ist. Wer sich auf eine Rundreise mit dem Auto begibt, entdeckt die schönsten Berg- und Seenlandschaften, vorbei an Wäldern, Wiesen und Dörfern – verbunden durch kurze Wege und eine hervorragende Infrastruktur.
Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und viele charmante Unterkünfte machen das Reisen zum entspannten Vergnügen. Jede Region überrascht mit ihrer charakteristischen Naturkulisse und kulinarischen Besonderheiten. Jede Strecke führt zu neuen Ausblicken und Begegnungen. Rundreisen und Roadtrips – bewusstes Reisen mit Tiefgang, das Österreichs Natur und Lebensgefühl spürbar macht.
Salzkammergut-Rundreise: Highlights und Route
Von Salzburg, der Geburtsstadt Wolfgang Amadeus Mozarts, führt die Route entlang des Fuschlsees. In Fuschl bietet sich eine gemütliche Fahrt mit der Zille Die Fuschlerin an – quer über den See zur Schloss Fischerei und wieder zurück. Weiter geht es zum Wolfgangsee nach St. Wolfgang. Drei Erlebnisse, die hier dazugehören: ein Besuch der Wallfahrtskirche, Salzburger Nockerl auf der Seeterrasse des legendären Hotels Weißes Rössl und mit der Schafbergbahn auf den Schafberg fahren, mit atemberaubendem Blick über das Salzkammergut.
Nächster Halt ist die Kaiserstadt Bad Ischl, einst Sommerresidenz von Kaiser Franz Joseph I und Sisi, heute ein lebendiger Kurort. Von dort führt die Rundreise weiter nach Hallstatt, der malerischen Stadt am Hallstätter See. Auf der Rückfahrt warten noch echte Natur-Highlights: die Gosauseen mit Blick auf den Dachstein, der Gollinger Wasserfall und Hallein mit seinem historischen Stadtkern und dem Stille-Nacht-Museum.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 170 Kilometer, 2 bis 3 Tage
Großglockner-Rundreise: Highlights und Route
Die wohl berühmteste Panoramastraße Österreichs führt mitten durch den Nationalpark Hohe Tauern. Von Zell am See-Kaprun startet die Route über Bruck im SalzburgerLand, Richtung Kärnten. Auf 48 Kilometern und mehr als 1.500 Höhenmetern verbindet die Großglockner-Hochalpenstraße saftige Wiesen, Almen, Hochgebirge und ewiges Eis – bis hinauf zum höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner mit 3.798 Metern.
Ein Abstecher zur Edelweißspitze und zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe gehört unbedingt dazu – hier öffnet sich der Blick weit über das Gletschereis, und ihr spürt die Stille der Höhe. Weiter geht die Reise nach Heiligenblut, dort thront die gotische Kirche, mit dem Großglockner im Hintergrund, eines der bekanntesten Alpenmotive. Von dort führt die Strecke nach Lienz in Osttirol, am Fuße der Lienzer Dolomiten. Über Matrei in Osttirol – das Herz des Nationalparks Hohe Tauern – und durch den Felbertauern-Tunnel gelangt ihr schließlich zurück nach Zell am See-Kaprun. Ein Roadtrip, der Natur, Höhe und Weite auf eindrucksvolle Weise verbindet.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 190 Kilometer, 2 bis 3 Tage
Tipp: Rechtzeitig über Öffnungszeiten und Mautgebühren der Großglockner Hochalpenstraße und Felbertauern-Tunnel informieren.
Hohe-Tauern-Rundreise: Highlights und Route
Die Rundreise beginnt in St. Johann im Pongau im SalzburgerLand – unweit der beeindruckenden Liechtensteinklamm, wo Wasser tosend durch enge Felsschluchten rauscht. Weiter führt die Route ins Gasteinertal, in die traditionsreichen Kurorte Bad Hofgastein und Bad Gastein. Dort stürzt mitten im Ort der berühmte Wasserfall über Felsen, und im Café Kraftwerk lässt sich die Kraft des Elements ganz nah erleben.
Statt über die Tauernautobahn geht es gemütlicher mit der Autoschleuse Böckstein-Mallnitz weiter: Das Auto fährt mit dem Zug durch den Berg – ein kleines Abenteuer und eine entspannte Alternative. Auf der Kärntner Seite wartet Mallnitz, Tor zum Nationalpark Hohe Tauern. Von dort führt der Weg in die Künstlerstadt Gmünd, wo Galerien und Ateliers in historischen Mauern zeitgenössische Kunst lebendig machen. Über den Katschbergpass geht es nach St. Michael im Lungau. Ganz in der Nähe liegen zwei sehenswerte Zeitzeugen: Schloss Moosham und Burg Mauterndorf. Die Rückfahrt über den Radstädter Tauernpass öffnet weite Blicke auf die Bergwelt, bevor die Rundreise wieder in St. Johann im Pongau endet.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 270 Kilometer, 2 bis 3 Tage
Kärntner-Seen-Rundreise: Highlights und Route
Kärnten ist geprägt von einer mit Bergen umrahmten, türkis glitzernden Seenlandschaft. Von Klagenfurt führt die Route gemütlich entlang des Wörthersees – vorbei an eleganter Architektur, Villen und Strandbädern aus der Kaiserzeit – bis zum Ossiacher See. Eine Seilbahnfahrt auf die Gerlitzen Alpe lohnt sich wegen des weiten Panoramablicks über die Kärntner Berg- und Seenlandschaft. Im Ort Ossiach laden die barocke Stiftskirche und das Musikfestival Carinthischer Sommer zu einem Zwischenstopp ein. Tipp: Im Strandgasthof Seewirt unbedingt die Kärntner Kasnudeln probieren.
Weiter geht es zum Millstätter See, wo sich die sanften Ufer ideal für eine kurze Wanderung oder ein Bad im klaren Wasser eignen. Über Villach führt die Strecke entspannt zum Faaker See – bekannt für sein intensives Türkis – bevor es zurück an den Wörthersee geht. Zum Abschluss bietet der Pyramidenkogel einen Rundblick von den Karawanken bis zu den Hohen Tauern: ein Panorama, das den Roadtrip durch Kärntens Natur perfekt abrundet.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 270 Kilometer, 2 bis 3 Tage
Innsbruck-Rundreise: Highlights und Route
Von Innsbruck, der Landeshauptstadt Tirols, führt die Route in südwestlicher Richtung ins kleine Dorf Natters am Natterer See. Hier lässt sich Glamping der besonderen Art erleben – in Schlaffässern oder komfortablen Loge-Zelten. Weiter geht es ins Sellraintal, in die imposante Bergwelt der Stubaier Alpen. Besonders reizvoll ist die kurvenreiche Strecke zwischen Kühtai und Oetz im Ötztal, die immer wieder spektakuläre Ausblicke freigibt.
In Nassereith und Telfs erreicht man das Naturschutzgebiet Mieminger Plateau. Auf der urigen Stöttlalm in Obermieming bietet sich der perfekte Panoramablick über das Sonnenplateau. Über den bekannten Skiort Seefeld und Zirl führt die Rundreise zurück nach Innsbruck. Den krönenden Abschluss bildet ein Besuch der Rooftop-Bar im Hotel Adlers: Hoch über der Stadt im 13. Stock gibt es einen spektakulären Blick über Innsbruck.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 140 Kilometer, 2 bis 3 Tage
Vorarlberg-Rundreise: Highlights und Route
Von Bregenz, malerisch am Bodensee gelegen, startet die Rundreise über die Bergstraßen von Vorarlberg. Über Feldkirch und Bludenz führt die Route ins Montafon. Ein kulinarisches Highlight: Probiert auf der Verbellaalpe den regionalen Montafoner Sura Kees. Weiter geht es über die Silvretta-Hochalpenstraße, eine eindrucksvolle Panoramastraße, die in 34 Kehren auf 2.032 Meter zur Bielerhöhe führt und von dort ins Tiroler Paznauntal nach Galtür.
Von St. Anton am Arlberg schlängelt sich die Route über den Arlbergpass und Flexenpass zum noblen Skiort Lech am Arlberg. Auf dem Rückweg nach Bregenz durchquert ihr den Bregenzerwald, im Mix mit traditioneller und moderner Holzarchitektur. Den Abschluss bildet ein entspannter Moment beim Sonnenuntergang im Badehaus am Kaiserstrand – ein perfekter Ausklang nach dem Roadtrip durch die Alpen.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 280 Kilometer, 2 bis 3 Tage
Burgenland-Rundreise: Highlights und Route
Von Wien führt die Route über Bruck an der Leitha zum Neusiedler See im Burgenland, umrahmt von einem breiten Schilfgürtel. In Neusiedl am See ist der erste Stopp, bevor es weiter nach Mönchhof, Frauenkirchen und St. Andrä am Zicksee geht. Hier öffnet sich der Seewinkel – eine weite Steppenlandschaft mit Wiesen, Weideflächen, Salzlacken und Schilf – Teil des Nationalparks und ein echtes Paradies für rund 350 Vogelarten.
Die Region ist auch berühmt für ihre edelsüßen Weine, die man in Apetlon und Illmitz bei den lokalen Weinbauern und Weinbäuerinnen verkosten kann. Anschließend führt die Route zurück über Podersdorf, das Surfer- und Kiterparadies am See, in den charmanten Weinort Rust mit seiner historischen Architektur. Über Eisenstadt, die Stadt von Komponist Joseph Haydn, geht es schließlich über Ebreichsdorf und den Schlosspark Laxenburg zurück nach Wien – ein Roadtrip, der Natur, Kultur und Genuss perfekt verbindet.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 220 Kilometer, 2 bis 4 Tage
Steiermark-Rundreise: Highlights und Route
Von Graz, der Landeshauptstadt der Steiermark, führt die Route über Gleisdorf nach Kaibing. Versteckt in der Feistritzklamm liegt das Schloss Herberstein, umgeben von romantischen Gartenanlagen und dem angrenzenden Tierpark – ein perfekter Ort für eine Pause.
Über Hartberg und Rohrbach an der Lafnitz geht es weiter nach Vorau zum einzigen Augustiner-Chorherrenstift der Steiermark, ein barockes Gesamtkunstwerk. Besonders sehenswert: die Sakristei mit der Malerei „Höllensturz“, die die sieben Todsünden darstellt und als Meisterwerk gilt. Die Reise führt weiter nach Pöllau und hinauf in den Wallfahrtsort Pöllauberg, wo kaum erforschte, über 10.000 Jahre alte unterirdische Höhlen und Gänge durch die Oststeiermark ziehen. Über Birkfeld, das Feistritztal, Anger und Weiz geht es zurück nach Graz. Den krönenden Abschluss bildet ein Besuch auf dem Schlossberg, wo in der SkyBar Graz der Blick über die Altstadt zum perfekten Ausklang der Rundreise wird.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 180 Kilometer, 2 Tage
Waldviertel-Kamptal-Rundreise: Highlights und Route
Krems an der Donau, mit seinen Bürgerhäusern in der Altstadt und der modernen Kunsthalle, bildet das Tor zum Waldviertel in Niederösterreich. Von hier führt die Route in die mittelalterliche Burgstadt Zwettl, wo besonders das Zisterzienserstift einen Besuch wert ist. Ein Abstecher zum Schloss Rosenau mit Freimaurermuseum und zur Burg Rappottenstein rundet die Entdeckungstour ab. Über Friedersbach gelangt ihr zum Kampsee, einem der Waldviertler Stauseen.
Über Krumau am Kamp geht es weiter zum Stift Altenburg, einem barocken Juwel des Waldviertels. Wer sich für Falknerei interessiert, sollte einen Stopp im Schloss Rosenburg einplanen. Im Kamptal führt die Route weiter zum Luftkurort Gars am Kamp, wo ein Blick von der Burg ins Land die Weite der Region spürbar macht. Die Rundreise endet entspannt im Weinort Langenlois, idealerweise mit einem Besuch im Loisium Wine & Spa Hotel – ein Abschluss zwischen Wein, Natur und Entspannung.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 250 Kilometer, 2 bis 4 Tage
Donau-Rundreise: Highlights und Route
Die Fahrt durch das Donautal beginnt in der Grenzstadt Passau. Ein landschaftliches Highlight ist die Donauschlinge bei Schlögen, wo sich der Fluss zweimal in kurzem Abstand um jeweils 180 Grad wendet. Vorbei am Stift Wilhering, geht es weiter nach Linz, der Hauptstadt Oberösterreichs. Ein Abstecher lohnt sich zum Stift St. Florian, in die Römerstadt Enns und nach Steyr, mit seiner prächtigen Altstadt.
Über den idyllischen Ort Grein führt die Route in die Wachau in Niederösterreich, der besonders prächtige Abschnitt der Donau-Rundreise und als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Hier wechseln sich Weinberge, Marillenbäume und malerische Orte ab, während die Stifte von Melk und Göttweig sowie die Orte Spitz, Weißenkirchen und Dürnstein die Strecke säumen. Zum Abschluss steht Klosterneuburg mit seinem beeindruckenden Kloster am Programm, bevor die Route nach Wien zurückführt.
Länge und Dauer der Rundreise: ca. 380 Kilometer, 3 bis 5 Tage