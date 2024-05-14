Wer Österreichs Naturlandschaften in einer Rundreise mit dem Auto erkundet, erlebt die Vielfalt der Alpen, Berge und Seenlandschaften hautnah – erste Reihe, fußfrei.

Von den schroffen Gipfeln der Alpen bis zu den sanften Hügeln des Burgenlands: Eine Rundreise durch Österreichs Natur zeigt, wie vielfältig dieses Land ist. Wer sich auf eine Rundreise mit dem Auto begibt, entdeckt die schönsten Berg- und Seenlandschaften, vorbei an Wäldern, Wiesen und Dörfern – verbunden durch kurze Wege und eine hervorragende Infrastruktur.

Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und viele charmante Unterkünfte machen das Reisen zum entspannten Vergnügen. Jede Region überrascht mit ihrer charakteristischen Naturkulisse und kulinarischen Besonderheiten. Jede Strecke führt zu neuen Ausblicken und Begegnungen. Rundreisen und Roadtrips – bewusstes Reisen mit Tiefgang, das Österreichs Natur und Lebensgefühl spürbar macht.