9 tips van bergprofs

De Oostenrijkse Alpenclub en de bergreddingsdienst delen waardevolle tips voor veilig wandelen in de bergen. Dit zijn de belangrijkste:

1. Bereid je goed voor

Bekijk van tevoren hoe lang de route is, hoeveel hoogtemeters je maakt, hoe moeilijk het pad is en wat het weer doet. Kies een tocht die past bij jouw conditie en ervaring. Gebruik betrouwbare kaarten of wandelapps en maak een plan B voor als het weer omslaat. Laat iemand weten welke route je neemt.

2. Ken je grenzen

Wees eerlijk over wat je aankan. Loop niet te ver, kies een tempo dat bij je past, zeker als er kinderen mee zijn, en neem regelmatig pauze. De meeste ongelukken gebeuren door vermoeidheid of overschatting van jezelf.