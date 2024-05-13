Two snowshoers are laughing as they make their way through the snow-covered mountain landscape of the Austrian Alps. The vibrant colors of their winter clothing, the soft clouds, and the vast snowy backdrop convey a sense of joy, lightheartedness, and the shared experience of an active winter day in nature.
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Austria is just Lebensgefühl
The Austrian Synapse: Niet uit je hoofd te krijgen

The Austrian Synapse: Niet uit je hoofd te krijgen

Reizen is transformatie. Nieuwe vakantie-ervaringen verbinden zintuigen, ziel en synapsen — ze raken je en laten je niet meer los. Want het Oostenrijkse Lebensgefühl laat je niet meer los.

Nieuwe vakantie-ervaringen veranderen je blik op de wereld — en op jezelf. Wie Oostenrijk in de winter beleeft, neemt meer mee dan mooie momenten. Het zijn ervaringen die verrassen en doorwerken: de eerste zekere zwaai op de piste, het knerpen van sneeuw onder je sneeuwschoenen, de stilte van een winterochtend in de bergen. Zo ontstaan herinneringen die veel langer meegaan dan de vakantie zelf: The Austrian Synapse.

Vakantie die bijblijft

Grow your Austrian Synapse!

Soms begint het Lebensgefühl in Oostenrijk met een snelle bocht op de piste, soms met een stap door verse sneeuw. Koude berglucht en het weidse winterlandschap prikkelen je zintuigen. Uit zulke beelden, ontmoetingen en ervaringen ontstaat iets dat blijft: The Austrian Synapse. Op de piste maakt voorzichtig aftasten plaats voor zekerheid en gemak. Je blik komt los van je skipunten en gaat omhoog, naar de toppen. Met elke bocht groeit je vertrouwen, tot alleen nog het plezier in het skiën telt.

Naast de piste verandert de winter juist van tempo. Sneeuwschoenen trekken de eerste sporen door verse sneeuw. Op de langlaufloipe vinden je adem en beweging hun ritme. Een paardenslee glijdt door het winterlandschap. Schaatsen trekken banen over het ijs van het bevroren meer, en met de slee gaat het bergafwaarts.

Of het nu razendsnelle afdalingen zijn of stille momenten in de natuur: elk van deze winterervaringen laat herinneringen na die lang doorwerken. The Austrian Synapse — die krijg je niet meer uit je hoofd.

Lebensgefühl op de piste en in de sneeuw

Waarom een ski- en wintervakantie in Oostenrijk zo geliefd is? Omdat het meer is dan sport: in de alpiene regio's ontmoet pisteplezier de rust van de sneeuw, en berghutten een hartelijk welkom. En sommige ervaringen blijven je langer bij dan de vakantie zelf.

De skigebieden van Oostenrijk: Lebensgefühl in de winter

Familieskigebieden in Oostenrijk: samen de piste op

Accommodaties aan de piste: slaap midden in het skigebied

Skigebieden voor beginners en herintreders

16 sneeuwzekere skigebieden: Wintervakantie op hoge hoogte

De skihutten van Oostenrijk 2.0: culinaire tips op de berg

Skigebieden met thermen: van de piste de warmte in

Winteropeningen Oostenrijk 2026/27: seizoensstarts en events

Lebensgefühl naast de piste

Wie de winter in Oostenrijk naast de piste beleeft, ontdekt vaak een rustiger levensritme. Winterwandelen, langlaufen of sleeën voert je door besneeuwde landschappen — daar waar stilte, beweging en natuur het tempo bepalen.

Sneeuwschoenwandelen: winterpaden naast de piste

Langlaufen: de winter op het spoor

Schaatsen: winterplezier aan het meer en in de stad

Honden- en paardensleeën: in het ritme van de winter

Winterwandelen: door de sneeuw naast de pistes

IJsbaden: de fascinatie van koud water en winterzwemmen

Fatbiking: cruisen door de winterlandschappen van Oostenrijk

Rodelen: sleeën als uitje voor het hele gezin

IJsstokschieten: wintersport met een gezellig randje

10 tips voor een wintervakantie naast de piste in Oostenrijk

Lebensgefühl met culinair genot

In Oostenrijk wordt niet alleen uitstekende keuken geserveerd, maar ook op plekken die het eten tot iets bijzonders maken. In restaurants op de bergtop met spectaculair panorama of in authentieke hütten. Eten en drinken worden een belevenis die de zintuigen aanspreekt.

Oostenrijkse skihütten 2.0: genotstips en alm-culinair

Tafelen op bijzondere locaties: aan tafel met alle zintuigen

Hütten en almen voor een break: het alpiene Lebensgefühl

Lebensgefühl voor mentale balans en wellness

Energie opdoen in de thermen, opbloeien in de alpen-spa, mediteren bij yoga op de berg: hervindt je balans met ontspannende wellnessbehandelingen. – Gun het jezelf!

Yoga in de Alpen: in de bergen en aan het meer

Longevity: cryochamber en zuurstoftherapie

Verrassende wellnessbelevenissen: chocolade en geitenboter

Wellness met alpien uitzicht: rustpunt ontmoet bergpanorama

Het bos werkt als medicijn: outdoor-actie als energiebron

Kneippen: waterbehandelingen voor welbevinden en balans

IJsbaden: de fascinatie van koud water

Lebensgefühl in de natuur en in de bergen

Glooiende heuvels, bossen, kristalhelder meren – en natuurlijk blijven de Oostenrijkse bergen onweerstaanbaar. De natuur biedt hier krachtplekken, bijzonderheden en verrassingen die je niet snel vergeet.

8 magische krachtplekken: energiebronnen uit de natuur

Bijzondere natuurpaden: voor nieuwsgierige adaarsogen

Land Art: kunst, cultuur en architectuur

Spectaculaire uitkijkplatformen: meren en bergen van bovenaf

Verrassende belevenissen met dieren: wandelingen en safaris

Rondreistours: insidertips buiten de bekende routes

Lebensgefühl verkoeling op hete dagen

Wie de hitte wil ontvluchten, vindt verkoeling in Oostenrijkse alpenregio's en aan verfrissende meren, herstel in de gletsjergrotten en outdooractiviteiten zonder te zweten.

Hengelen en vissen: hidden gems in prachtige natuur

CoolCation: plekken en belevenissen voor verkoeling

Cool: op de gletsjer, op het ijs en in het ijskoude water

Zwemmen in de rivier: vrijuit zwemmen tegen de stroom in

Veengebied: toptips voor wandelingen en wellness

Lebensgefühl in buitengewone accommodaties

Slapen in een kasteel, wakker worden in een bosbivak, overnachten in een chalet met panoramauitzicht – in Oostenrijk wordt de nacht een avontuur. Talloze accommodaties verrassen met hun bijzonderheid en vertegenwoordigen het Lebensgefühl van Oostenrijk.

Vakantie met hond: viervoeters, van harte welkom!

Camping en glamping: de luxe van wakker worden in de natuur

Slapen in een kasteel: sprookjesachtige nachten

Verfrissend anders overnachten met een verrassing

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