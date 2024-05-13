Grow your Austrian Synapse!

Soms begint het Lebensgefühl in Oostenrijk met een snelle bocht op de piste, soms met een stap door verse sneeuw. Koude berglucht en het weidse winterlandschap prikkelen je zintuigen. Uit zulke beelden, ontmoetingen en ervaringen ontstaat iets dat blijft: The Austrian Synapse. Op de piste maakt voorzichtig aftasten plaats voor zekerheid en gemak. Je blik komt los van je skipunten en gaat omhoog, naar de toppen. Met elke bocht groeit je vertrouwen, tot alleen nog het plezier in het skiën telt.

Naast de piste verandert de winter juist van tempo. Sneeuwschoenen trekken de eerste sporen door verse sneeuw. Op de langlaufloipe vinden je adem en beweging hun ritme. Een paardenslee glijdt door het winterlandschap. Schaatsen trekken banen over het ijs van het bevroren meer, en met de slee gaat het bergafwaarts.

Of het nu razendsnelle afdalingen zijn of stille momenten in de natuur: elk van deze winterervaringen laat herinneringen na die lang doorwerken. The Austrian Synapse — die krijg je niet meer uit je hoofd.