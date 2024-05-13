Hitoryczne miasta i architektura Historyczne centrum Salzburga

Miasto Salzburg swoją sławę zawdzięcza swojej wyjątkowej urodzie, architekturze, bogatemu dziedzictwu artystycznemu oraz malowniczemu pięknu otoczenia. To także miejsce narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756), co dodatkowo podkreśla jego znaczenie na mapie kultury.

Jego bogactwo to wynik wielowiekowego międzynarodowego handlu solą, nazywaną „białym złotem". Zyski z jej sprzedaży umożliwiły księciu-arcybiskupowi stworzenie imponującego barokowego miasta.