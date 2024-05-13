Skarby kulturalnego dziedzictwa UNESCO w Austrii
Introduction
Historyczne miasta i architektura
Kulturowe osiągnięcia ludzkości
Krajobrazy kulturowe i naturalne piękno
Współistnienie człowieka i przyrody
Innowacje techniczne i prehistoryczne
Dowody ludzkiej kreatywności
Historyczne granice i linie obrony
Wiedza wojskowa z dawnych czasów
Historyczne centrum Salzburga
Miasto Salzburg swoją sławę zawdzięcza swojej wyjątkowej urodzie, architekturze, bogatemu dziedzictwu artystycznemu oraz malowniczemu pięknu otoczenia. To także miejsce narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756), co dodatkowo podkreśla jego znaczenie na mapie kultury.
Jego bogactwo to wynik wielowiekowego międzynarodowego handlu solą, nazywaną „białym złotem". Zyski z jej sprzedaży umożliwiły księciu-arcybiskupowi stworzenie imponującego barokowego miasta.
W 1996 roku historyczne centrum Salzburga zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto odgrywało kluczową rolę w wymianie kulturowej między Niemcami a Włochami i stanowi przykład miasta-państwa o imponującej architekturze sakralnej. To także miasto sztuki, nierozerwalnie związane z postacią Mozarta.
Najpiękniejsze zakątki Salzburga i Ziemi Salzburskiej
Historyczne centrum Wiednia
Historyczne centrum Wiednia jest jednym z najpiękniejszych miejskich zabytków w Europie. Dawna rezydencja cesarzy Habsburgów łączy w sobie trzy kluczowe epoki architektoniczne: średniowiecze, reprezentowane przez gotycką katedrę św. Szczepana, barok, którego symbolem jest pałac Hofburg, oraz epokę Ringstrasse z końca XIX wieku, kiedy powstały monumentalne budowle, takie jak Opera Państwowa i Muzeum Historii Sztuki.
Liczne kościoły, pałace i parki nadają wiedeńskiemu centrum majestatyczny, imperialny charakter. Wiedeń słynie także z bogatych kolekcji sztuki i wielowiekowej tradycji muzycznej, które są nierozerwalnie związane z jego historycznym centrum. Do tego dochodzi unikalna kultura kawiarniana, wyśmienita kuchnia wiedeńska oraz nostalgiczne zakupy u dawnych cesarskich i królewskich dostawców k.-u.-k.-Hoflieferant:innen.
Historyczne centrum Wiednia zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 roku. Obejmuje ono 1. dzielnicę miasta, a także Pałac Belweder i Pałac Schwarzenberg, w sumie około 1600 zabytkowych budynków. Wiedeń, nazywany „miastem muzyki”, zachowuje dziedzictwo kulturowe od średniowiecza aż po epokę Gründerzeit.
Najpiękniejsze strony Wiednia
Historyczne centrum Grazu i zamek Eggenberg
Wraz z Pałacem Eggenberg historyczne centrum Grazu tworzy wyjątkowy zespół architektoniczny, odzwierciedlający związek miasta z arystokratycznymi dynastiami, zwłaszcza Habsburgami i Eggenbergami.
Dobrze zachowane centrum Grazu, położone między wzgórzem Schlossberg a rzeką Mur, zachwyca gotyckimi kościołami, renesansowymi dziedzińcami i barokowymi kamienicami, które harmonijnie współgrają z okazałą rezydencją rodu Eggenbergów. Graz, będący skrzyżowaniem szlaków kulturowych między Bałkanami, Alpami i regionem Morza Śródziemnego, odegrał kluczową rolę w historycznym transferze kulturowym.
Miasto zostało założone w X wieku, a za panowania Habsburgów stało się ulubioną rezydencją cesarza Fryderyka III. Pałac Eggenberg, którego budowę rozpoczęto po 1625 roku, otacza rozległy park, przekształcony w XIX wieku w romantyczny ogród krajobrazowy.
Historyczne centrum Grazu wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 roku, a w 2010 roku dodano do niej również Pałac Eggenberg. Obszar UNESCO obejmuje centrum miasta, wzgórze Schlossberg oraz park pałacowy. Wielu wybitnych architektów i artystów stworzyło tu budowle w różnych stylach, które opowiadają bogatą historię miasta i jego zamku.
Najpiękniejsze strony Grazu i Styrii
Great Spa Towns of Europe: Baden bei Wien
Baden bei Wien, założone wokół cennych naturalnych i leczniczych źródeł termalnych, rozwinęło unikalną architekturę, która do dziś kształtuje jego historyczny krajobraz. Malownicze otoczenie Lasu Wiedeńskiego oraz piękne ogrody uzdrowiskowe stanowią integralną część tego wyjątkowego miejsca.
Od wieków Baden było synonimem relaksu i elegancji. To tutaj cesarz Franciszek Józef I spędzał letnie miesiące, szukając wytchnienia, a wielcy artyści znajdowali inspirację. Ludwig van Beethoven, który chętnie korzystał z tutejszych kuracji, skomponował w Baden swoją słynną Odę do radości.
Dzięki swojej bogatej historii i uzdrowiskowej tradycji Baden zostało wpisane na prestiżową listę „Great Spa Towns of Europe”, obejmującą najważniejsze europejskie miasta uzdrowiskowe.
W 2021 roku Wielkie Uzdrowiska Europy znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, potwierdzając ich znaczenie w historii lecznictwa i kultury.
Źródła termalne Baden znane były już w czasach rzymskich. Obszar chroniony UNESCO obejmuje stare miasto, zabytkowe łaźnie, Kurhaus, ogrody uzdrowiskowe, kompleksy hotelowe oraz eleganckie wille, rozciągające się aż po dolinę Helenental.
Najpiękniejsze strony Baden i Dolnej Austrii
Hallstatt-Dachstein w Salzkammergut
Malownicze miasta Hallstatt, Gosau, Obertraun i Bad Goisern leżą u podnóża masywu Dachstein, w samym sercu imponującego regionu Salzkammergut.
Za wyjątkowym krajobrazem kryje się ponad 3500 lat historii. Wydobycie soli w tym regionie sięga środkowej epoki brązu i stało się fundament jego bogactwa. Architektura, charakteryzująca się typowymi drewnianymi zdobieniami i detalami, nadaje temu wyjątkowemu regionowi niepowtarzalny charakter, a lokalne tradycje i zwyczaje, choć kultywowane od pokoleń, mogą różnić się w zależności od miejscowości.
Obszar od jeziora Hallstatt po masyw Dachstein został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku. Doskonale udokumentowany rozwój kultury w tym regionie, datowany na około 800 r. p.n.e., nadał nazwę całemu okresowi epoki żelaza – okresowi halsztackiemu.
Najpiękniejsze strony Hallstatt i regionu Salzkammergut
Wachau – perła nad Dunajem
To zaledwie 36 kilometrowy odcinek Dunaju (z 2800 km), a jednak ma on ogromne znaczenie. Wachau to historyczny krajobraz kulturowy o wyjątkowej wartości, wyróżniający się zróżnicowaną strukturą krajobrazu, bogatym dziedzictwem kulturowym, tradycją uprawy winorośli oraz malowniczymi wioskami.
Dzika natura i dzieła ludzkich rąk tworzą tutaj harmonijną całość. Kręta dolina Dunaju, lasy łęgowe i surowe formacje skalne współgrają z tarasami winnic, zabytkowymi wioskami, klasztorami i zamkami.
Wzdłuż rzeki, od opactwa Melk, przez zamek Schönbühel, aż po ruiny opactw Aggstein i Göttweig, rozciąga się pasmo imponujących budowli, które zachwycają niezwykłymi widokami.
Najpiękniejsze strony Wachau i Dolnej Austrii
Jezioro Nezyderskie – transgraniczny skarb przyrody i kultur
Na styku węgierskiej Puszty i austriackiego pasa trzcin rozciąga się największe jezioro stepowe Europy Środkowej. Ten transgraniczny region obejmuje Nizinę Panońską, Jezioro Nezyderskie z jego rozległym pasem trzcin oraz malownicze wioski, które stanowią część unikalnego krajobrazu.
Wspaniałe winnice i rozległe pastwiska, na których pasą się szare bydło i białe osły, podkreślają rolniczy charakter regionu. Znaleźć tu można również zabytki archeologiczne, kamieniołomy wapiennego piaskowca, starożytne sanktuaria, rozległe gospodarstwa i średniowieczne zamki, będące świadectwem długiej historii osadnictwa.
Obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje Jezioro Nezyderskie, rezerwat biosfery Jezioro Nezyderskie-Seewinkel oraz 20 gmin w Austrii i 10 na Węgrzech. Od wieków region ten był miejscem przenikania się kultur, kształtowanym przez długą tradycję wymiany handlowej i użytkowania rolniczego.
Najpiękniejsze strony Jeziora Nezyderskiego i Burgenlandu
Starożytne lasy bukowe w Parku Narodowym Alp Wapiennych
Lasy bukowe, które od czasów ostatniego zlodowacenia pokrywały znaczną część Europy, dziś zachowały się jedynie w nielicznych fragmentach. Ponad 5000 hektarów prastarych lasów bukowych w Parku Narodowym Alp Wapiennych w Górnej Austrii zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – jako część większego obszaru obejmującego dzikie lasy bukowe w 10 krajach europejskich („Starożytne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”).
Park Narodowy Alp Wapiennych to prawdziwa leśna dzicz, rozciągająca się na terenach pasma Reichraminger Hintergebirge oraz Sengsengebirge. Z powierzchnią 209 km² jest największym leśnym parkiem narodowym w Austrii, z czego aż 75% stanowi dzika przyroda, zachowana w niemal nienaruszonym stanie.
Najpiękniejsze strony Parku Narodowego Alp Wapiennych
Kolej żelazna Semmering
Najpiękniejsza trasa kolejowa z Wiednia na południe Austrii prowadzi przez malowniczy region „magicznej góry” Semmering. Już w 1841 roku ówczesny minister stanu Friedrich von Kübeck zlecił budowę linii kolejowej do Triestu.
Pod kierownictwem inżyniera Carla Rittera von Ghega, pochodzącego z Wenecji, w 1848 roku rozpoczęto budowę kolei, która przecinała przełęcz Semmering na wysokości niemal 1000 m n.p.m. – wówczas najwyższego punktu na świecie, do którego można było dotrzeć koleją. To arcydzieło inżynierii ukończono w zaledwie sześć lat.
Już w XIX wieku trasa ta była postrzegana jako harmonijne połączenie technologii i natury, a jej wyjątkowy charakter i zamysł inżynierski zachwycają do dziś.
Dzięki kolejowemu połączeniu z Wiedniem, region Semmering-Rax-Schneeberg stał się jednym z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych w Europie.
Najpiękniejsze strony Semmering
Zamek i park Schönbrunn
Zwiedzanie komnat pałacu Schönbrunn daje wgląd w życie ówczesnych władców z dynastii Habsburgów. Glorietta oferuje imponujący, cesarski widok na pałacowe ogrody i panoramę Wiednia, natomiast Palmiarnia, z bogatą kolekcją egzotycznych roślin, stanowi jedną z głównych atrakcji kompleksu.
W samym sercu rezydencji znajduje się Schönbrunn Zoo – jeden z najpiękniejszych w Europie. Łączy on barokową architekturę z nowoczesnymi wybiegami dla zwierząt.
Letnia rezydencja Habsburgów wraz ze słynnym ogrodem zoologicznym stanowi obowiązkowy punkt każdej wizyty w Wiedniu.
Pałacowy kompleks Schönbrunn, obejmujący oficyny oraz rozległe ogrody, jest jednym z najważniejszych europejskich zespołów barokowych o ogromnym znaczeniu kulturowym, historycznym i artystycznym.
Najpiękniejsze strony Schönbrunn i Wiednia
Prehistoryczne budowle na palach w Alpach
Już około 5000 lat p.n.e. ludzie osiedlali się w Alpach i budowali domy na palach, które dziś stanowią jedyny podwodny obiekt światowego dziedzictwa w Austrii. Artefakty z okresu od neolitu po epokę żelaza, odnalezione na terenach podmokłych i wybrzeżach jezior, dostarczają cennych informacji o dawnych społeczeństwach.
W Austrii znajduje się pięć stanowisk archeologicznych, m.in. w Attersee, Mondsee i Keutschacher See. Znalezione tam narzędzia oraz materiały, takie jak miedź i żelazo, świadczą o handlu i innowacjach technologicznych.
Najstarsza osada w Keutschacher See pochodzi z IV tysiąclecia p.n.e.
Osada Mondsee wskazuje na rozwinięte kontakty handlowe z Bawarią i północnymi Włochami.
Osady nad Attersee powstały między 1690 a 1260 r. p.n.e.
Dzięki trzem pawilonom informacyjnym w Seewalchen i Attersee am Attersee, a także w Mondsee am Mondsee przywołują świat mieszkańców stosów i przywracają go do życia. zwiedzający mogą przenieść się w świat dawnych mieszkańców tych terenów.
Najpiękniejsze zakątki Alp
Granice Cesarstwa Rzymskiego: limes naddunajski
Dunaj od wieków przyciągał cywilizacje i kultury, a przez ponad 450 lat stanowił północną granicę Imperium Rzymskiego. Przekroczenie bagiennych brzegów rzeki było wyzwaniem, dlatego co 14 kilometrów budowano wieże strażnicze, obozy legionowe i forty, które wzmacniały system obronny znany jako Limes.
Pozostałości dawnych fortyfikacji, a także cywilne osady, budynki gospodarcze i dawne szlaki handlowe, stanowią dziś świadectwo bogatej historii regionu.
Stanowiska archeologiczne, należące niegdyś do rzymskich prowincji Noricum i Pannonia, umiejscowione są wzdłuż Dunaju na terenie Górnej Austrii, Dolnej Austrii oraz na terenie Wiednia.
W 2021 roku Limes naddunajski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pamiątki i ślady tego okresu można zobaczyć na 22 stanowiskach archeologicznych wzdłuż austriackiego odcinka Dunaju.