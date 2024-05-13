Arta și cultura din Austria
Muzee castele, muzică, festivaluri și situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO: atracții culturale ca experiență
Istoria și creativitatea Austriei se simt în zidurile monumentale ale castelelor și palatelor, în vechile săli ale mănăstirilor, în muzee, galerii și săli de concert. Aici se simte spiritul evenimentelor istorice din vremuri îndepărtate și se aud lucrările unor muzicieni ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume. Cei care merg pe urmele personalităților care au activat în Austria descoperă mai mult decât operele lor: poveștile din spatele geniilor, spațiile în care au trăit, ideile care i-au inspirat.
Și în mijlocul acestui peisaj se manifestă Lebensgefühl-ul #madeinaustria în obiceiuri, meșteșuguri și tradiții legate de natură – o combinație între creativitate, autenticitate și experiență, pe care o poți simți doar experimentând.
Comori culturale, artă și istorie
Biblioteci&biblioteluri: strălucire barocă și loc de refugiu
Bibliotecile din Austria sunt adevărate comori, iar bibliotelurile sunt refugii liniștite pentru iubitorii de cărți. Descoperă locuri istorice, liniște și experiențe noi.
Grădinile palatelor: Simbioză între arhitectură și natură
Austria găzduiește castele impresionante. La fel de remarcabile sunt și grădinile întinse, care adăpostesc multe plante rare.
Orașe și regiuni culturale: atracții turistice & gastronomie
Orașele Austriei: repere culturale și arhitectură
Escapade de iarnă în Viena, Salzburg sau oricare dintre cele nouă capitale provinciale ale Austriei: cultura, atracțiile și Crăciunul fac iarna cu adevărat magică.
Villach-Lacul Faak-Lacul Ossiach: Alpi & atmosferă urbană
Lacuri, munți și viață urbană – în Villach, natura și atmosfera urbană merg mână în mână. O regiune liniștită care lasă o impresie de neuitat.
Bad Ischl: capitala secretă a regiunii Salzkammergut
Bad Ischl combină istoria imperială, cultura și frumusețea naturală – un loc care reflectă farmecul, stilul și luminozitatea regiunii Salzkammergut.
Altaussee & regiunea Ausseerland-Salzkammergut=feeling alpin
Este vorba de lac sau de aerul curat, de liniște sau de munți? Probabil că este combinația tuturor acestor elemente care face din Altaussee un loc atât de special.
Regiunea Wachau: podgorii, flori de cair și Dunărea lină
Podgorii pitorești, orașe istorice și o cultură vibrantă a tavernelor de vin: Wachau, inclusă în patrimoniul UNESCO, este una dintre cele mai frumoase văi din Europa.
Bregenzerwald: brânză de munte, arhitectură montană&natură
Brânză aromată de munte, arhitectură modernă din lemn, concerte pe pante înverzite: în Bregenzerwald, construcțiile durabile se îmbină armonios cu natura.
Salzkammergut: romantism cu munți, lacuri & sare
Combinația dintre numeroase lacuri, munți și locuri renumite în întreaga lume, precum Hallstatt sau Bad Ischl, ambele incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.
Mici orașe istorice: Rute de vacanță și drumuri ascunse
Sunt multe orașe în Austria, însă orășelele au un farmec aparte. Nu este de mirare faptul că orașele vechi de sute de ani sunt în continuare extrem de îngrijite.
Zell am See-Kaprun: ghețari & promenadă pe malul lacului
un loc minunat pe malul lacului Zeller, înconjurat de Alpi. Drumeții, îmbăiat și plimbări cu barca pe timp de vară; pe timp de iarnă este o cunoscută regiune de schi.
Repere culturale: experiențe cu feeling de Austria
Școala spaniolă de călărie: arta echitației la nivel înalt
Unde tradiția rămâne vie: la Școala Spaniolă de Echitație din Viena se păstrează arta ecvestră clasică cu caii lipițani – plină de viață, precisă și protejată de UNESCO.
Hofburg: centrul guvernamental în palatul istoric imperial
Palatul Hofburg este un mic univers în cadrul orașului, cu apartamente imperiale magnifice, curți ascunse, muzee interesante și multe secrete istorice.
Palatul Belvedere: arhitectură barocă & simț artistic
Arhitectura barocă întâlnește istoria artei: ansamblul de palate și muzee Belvedere din Viena captivează atât pasionații de arhitectură, cât și cei de istorie și artă.
Musikverein: muzica la cea mai înaltă calitate sonoră
Musikverein din Viena îmbină tradiția cu cea mai înaltă calitate a sunetului. În „Sala de Aur”, capodoperele prind viață – în special la Concertul anual de Anul Nou.
Palatul Schönbrunn: unde istoria prinde viață
Palatul Schönbrunn îmbină splendoarea imperială, grădinile magnifice și priveliștea încântătoare asupra Vienei pentru a crea o operă de artă completă.
Stephansdom Viena: emblema impunătoare a Vienei
Catedrala Sf. Ștefan este o capodoperă gotică - impunătoare, dar intimă. Un loc plin de istorie și artă. Și punctul de plecare ideal pentru a explora centrul vechi.
Abația Melk: locul de întâlnire al artei și istoriei
Pare că ar fi fost construită pentru a fi mai aproape de ceruri: abația Melk este un punct de reper magnific din Wachau, plin de splendoare, pur și simplu de neratat.
Orașul roman Carnuntum: trecutul devine o scenă
În Carnuntum, istoria prinde viață: aici veți descoperi viața orașului roman, clădiri impresionante, descoperiri originale fascinante și momente culturale surprinzătoare.
Repere muzicale: festivaluri, evenimente și genii muzicale
Festivaluri la castel: plăcerea artei într-un cadru special
În fiecare an, Austria se mândrește cu o multitudine de festivaluri palatine în locații excepționale, care contribuie în mod semnificativ la bucuria artei și culturii.
Wolfgang Amadeus Mozart: geniul muzical de loc din Salzburg
Wolfgang Amadeus Mozart este unul dintre cei mai faimoși compozitori din lume. Mii de oameni adoră muzica lui și vizitează Viena și Salzburg, unde a trăit și a lucrat.
Franz Liszt: virtuozul romantismului
Pe urmele personalității polivalente născute în Raiding, care a devenit ulterior cunoscută ca compozitor, virtuoz, scriitor, cleric și dirijor.
Anton Bruckner: arhitectul de sunet al sufletului
Cu abordarea sa neobișnuită, dar inovatoare în compoziție, Anton Bruckner a avut o influență semnificativă asupra lumii muzicii clasice.
Informații privind protecția climei
Conservarea monumentelor – un sinonim pentru durabilitate
Conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria, și are ca scop și protecția climei. De ce?
Protejarea monumentelor istorice poate contribui la economisirea resurselor. Clădirile existente sunt păstrate, astfel încât nu este necesară realizarea de noi proiecte de construcție pe spațiile verzi.
Protejarea monumentelor istorice joacă un rol socio-cultural important, contribuind la conservarea clădirilor istorice. Acest lucru poate consolida identitatea regională, îmbogățind oferta culturală.
Multe clădiri istorice au fost construite inițial din materiale naturale, adesea provenite din regiune. În cazul restaurărilor, se încearcă utilizarea acestor materiale pentru a păstra originalitatea clădirilor.
Astfel se protejează și speciile de plante și animale, precum și habitatul acestora.