Experimentează arta și cultura din Austria: muzeele, castelele, muzica, festivalurile și personalitățile reflectă istoria, creativitatea și Lebensgefühl-ul cultural.

Istoria și creativitatea Austriei se simt în zidurile monumentale ale castelelor și palatelor, în vechile săli ale mănăstirilor, în muzee, galerii și săli de concert. Aici se simte spiritul evenimentelor istorice din vremuri îndepărtate și se aud lucrările unor muzicieni ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume. Cei care merg pe urmele personalităților care au activat în Austria descoperă mai mult decât operele lor: poveștile din spatele geniilor, spațiile în care au trăit, ideile care i-au inspirat.

Și în mijlocul acestui peisaj se manifestă Lebensgefühl-ul #madeinaustria în obiceiuri, meșteșuguri și tradiții legate de natură – o combinație între creativitate, autenticitate și experiență, pe care o poți simți doar experimentând.