Arta și cultura din Austria
Muzee castele, muzică, festivaluri și situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO: atracții culturale ca experiență

Experimentează arta și cultura din Austria: muzeele, castelele, muzica, festivalurile și personalitățile reflectă istoria, creativitatea și Lebensgefühl-ul cultural.

Istoria și creativitatea Austriei se simt în zidurile monumentale ale castelelor și palatelor, în vechile săli ale mănăstirilor, în muzee, galerii și săli de concert. Aici se simte spiritul evenimentelor istorice din vremuri îndepărtate și se aud lucrările unor muzicieni ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume. Cei care merg pe urmele personalităților care au activat în Austria descoperă mai mult decât operele lor: poveștile din spatele geniilor, spațiile în care au trăit, ideile care i-au inspirat.

Și în mijlocul acestui peisaj se manifestă Lebensgefühl-ul #madeinaustria în obiceiuri, meșteșuguri și tradiții legate de natură – o combinație între creativitate, autenticitate și experiență, pe care o poți simți doar experimentând.

Comori culturale, artă și istorie

Comorile culturale ale Austriei păstrează splendoarea barocă a bibliotecilor venerabile, a grădinilor artistice ale castelelor și a siturilor incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Orașele, arhitectura și istoria se contopesc aici într-o experiență completă.

Evul Mediul întâlnește evenimentele moderne

Cetăți, castele și palate

Mănăstiri&abații: locuri cu o valoare culturală inestimabilă

Mănăstiri și abații

Biblioteci&biblioteluri: strălucire barocă și loc de refugiu

Bibliotecile din Austria sunt adevărate comori, iar bibliotelurile sunt refugii liniștite pentru iubitorii de cărți. Descoperă locuri istorice, liniște și experiențe noi.

Grădinile palatelor: Simbioză între arhitectură și natură

Austria găzduiește castele impresionante. La fel de remarcabile sunt și grădinile întinse, care adăpostesc multe plante rare.

Grădinile palatelor

Patrimoniu UNESCO: orașe, arhitectură și istorie

Austria are 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, în patru categorii diferite. Aflați mai multe despre ele aici.

Orașe și regiuni culturale: atracții turistice & gastronomie

De la atracții culturale urbane până la regiuni alpine precum Altaussee, Salzkammergut sau Bregenzerwald: Orașele Austriei și regiunile culturale îmbină istoria, răsfățul cultural, și natura, creând noi experiențe.

Orașele Austriei: repere culturale și arhitectură

Escapade de iarnă în Viena, Salzburg sau oricare dintre cele nouă capitale provinciale ale Austriei: cultura, atracțiile și Crăciunul fac iarna cu adevărat magică.

Orașele austriece

Villach-Lacul Faak-Lacul Ossiach: Alpi & atmosferă urbană

Lacuri, munți și viață urbană – în Villach, natura și atmosfera urbană merg mână în mână. O regiune liniștită care lasă o impresie de neuitat.

Explorează regiunea

Bad Ischl: capitala secretă a regiunii Salzkammergut

Bad Ischl combină istoria imperială, cultura și frumusețea naturală – un loc care reflectă farmecul, stilul și luminozitatea regiunii Salzkammergut.

Bad Ischl

Altaussee & regiunea Ausseerland-Salzkammergut=feeling alpin

Este vorba de lac sau de aerul curat, de liniște sau de munți? Probabil că este combinația tuturor acestor elemente care face din Altaussee un loc atât de special.

Altaussee

Regiunea Wachau: podgorii, flori de cair și Dunărea lină

Podgorii pitorești, orașe istorice și o cultură vibrantă a tavernelor de vin: Wachau, inclusă în patrimoniul UNESCO, este una dintre cele mai frumoase văi din Europa.

Wachau

Bregenzerwald: brânză de munte, arhitectură montană&natură

Brânză aromată de munte, arhitectură modernă din lemn, concerte pe pante înverzite: în Bregenzerwald, construcțiile durabile se îmbină armonios cu natura.

Vacanță în Pădurea Bregenz

Salzkammergut: romantism cu munți, lacuri & sare

Combinația dintre numeroase lacuri, munți și locuri renumite în întreaga lume, precum Hallstatt sau Bad Ischl, ambele incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Vacanță în regiunea Salzkammergut

Mici orașe istorice: Rute de vacanță și drumuri ascunse

Sunt multe orașe în Austria, însă orășelele au un farmec aparte. Nu este de mirare faptul că orașele vechi de sute de ani sunt în continuare extrem de îngrijite.

Zell am See-Kaprun: ghețari & promenadă pe malul lacului

un loc minunat pe malul lacului Zeller, înconjurat de Alpi. Drumeții, îmbăiat și plimbări cu barca pe timp de vară; pe timp de iarnă este o cunoscută regiune de schi.

Vacanță în Zell am See-Kaprun

Valea Gastein: lumea apelor termale și avangardă alpină

O stațiune balneară tradițională și odinioară mondenă din valea Gastein, cunoscută pentru izvoarele sale termale, drumeții și sporturi de iarnă.

Vacanță în Valea Gastein

Repere culturale: experiențe cu feeling de Austria

Caii lipițani la Școala de Echitație, sălile baroce somptuoase de la Schönbrunn, sunetul vienez la Musikverein, abația Melk cu auriu și marmură, Carnuntum ca oraș roman plin de viață: Descoperă cultura Austriei în formele sale autentice.

Școala spaniolă de călărie: arta echitației la nivel înalt

Unde tradiția rămâne vie: la Școala Spaniolă de Echitație din Viena se păstrează arta ecvestră clasică cu caii lipițani – plină de viață, precisă și protejată de UNESCO.

Școala spaniolă de călărie

Hofburg: centrul guvernamental în palatul istoric imperial

Palatul Hofburg este un mic univers în cadrul orașului, cu apartamente imperiale magnifice, curți ascunse, muzee interesante și multe secrete istorice.

Hofburg-ul vienez

Palatul Belvedere: arhitectură barocă & simț artistic

Arhitectura barocă întâlnește istoria artei: ansamblul de palate și muzee Belvedere din Viena captivează atât pasionații de arhitectură, cât și cei de istorie și artă.

Belvedere

Musikverein: muzica la cea mai înaltă calitate sonoră

Musikverein din Viena îmbină tradiția cu cea mai înaltă calitate a sunetului. În „Sala de Aur”, capodoperele prind viață – în special la Concertul anual de Anul Nou.

Musikverein

Palatul Schönbrunn: unde istoria prinde viață

Palatul Schönbrunn îmbină splendoarea imperială, grădinile magnifice și priveliștea încântătoare asupra Vienei pentru a crea o operă de artă completă.

Palatul Schönbrunn

Stephansdom Viena: emblema impunătoare a Vienei

Catedrala Sf. Ștefan este o capodoperă gotică - impunătoare, dar intimă. Un loc plin de istorie și artă. Și punctul de plecare ideal pentru a explora centrul vechi.

Stephansdom Viena

Cultura cafenelelor vieneze: instituția stării de bine

Cultura cafenelelor vieneze

Abația Melk: locul de întâlnire al artei și istoriei

Pare că ar fi fost construită pentru a fi mai aproape de ceruri: abația Melk este un punct de reper magnific din Wachau, plin de splendoare, pur și simplu de neratat.

Abația Melk

Orașul roman Carnuntum: trecutul devine o scenă

În Carnuntum, istoria prinde viață: aici veți descoperi viața orașului roman, clădiri impresionante, descoperiri originale fascinante și momente culturale surprinzătoare.

Carnuntum

Castelul Ambras: primul muzeu din lume

Castelul Ambras prezintă încă obiecte valoroase din colecția arhiducelui Ferdinand al II-lea și a fost, de asemenea, refugiul soției sale secrete, Philippine Welser.

Castelul Ambras

Repere muzicale: festivaluri, evenimente și genii muzicale

Austria răsună în toate fațetele sale: muzică clasică în săli somptuoase, jazz în aer liber, festivaluri pop în Alpi. Festivalurile din castele și orașe combină muzica, arta și gastronomia. Mozart, Strauss, Beethoven & Co fac din Austria țara aventurilor sonore.

Momente memorabile în cultură, muzică și gastronomie

Evenimente

Festivaluri de muzică și teatru: răsfățul cultural austriac

Festivaluri la castel: plăcerea artei într-un cadru special

În fiecare an, Austria se mândrește cu o multitudine de festivaluri palatine în locații excepționale, care contribuie în mod semnificativ la bucuria artei și culturii.

Explorează experiențele la castel

Muzica în Austria: clasică&modernă, în sală sau în aer liber

Wolfgang Amadeus Mozart: geniul muzical de loc din Salzburg

Wolfgang Amadeus Mozart este unul dintre cei mai faimoși compozitori din lume. Mii de oameni adoră muzica lui și vizitează Viena și Salzburg, unde a trăit și a lucrat.

W.A. Mozart

Johann Strauss (fiul): regele internațional al valsului

Johann Strauss (fiul)

Franz Liszt: virtuozul romantismului

Pe urmele personalității polivalente născute în Raiding, care a devenit ulterior cunoscută ca compozitor, virtuoz, scriitor, cleric și dirijor.

Liszt

Anton Bruckner: arhitectul de sunet al sufletului

Cu abordarea sa neobișnuită, dar inovatoare în compoziție, Anton Bruckner a avut o influență semnificativă asupra lumii muzicii clasice.

Bruckner

Franz Schubert: maestrul sunetelor melancolice

Vocea romantismului lui Schubert poate fi încă simțită astăzi – la Viena, în stațiunile de vară, în locuri pline de istorie.

Schubert

Informații privind protecția climei

Conservarea monumentelor – un sinonim pentru durabilitate

Conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria, și are ca scop și protecția climei. De ce?

  • Protejarea monumentelor istorice poate contribui la economisirea resurselor. Clădirile existente sunt păstrate, astfel încât nu este necesară realizarea de noi proiecte de construcție pe spațiile verzi.

  • Protejarea monumentelor istorice joacă un rol socio-cultural important, contribuind la conservarea clădirilor istorice. Acest lucru poate consolida identitatea regională, îmbogățind oferta culturală.

  • Multe clădiri istorice au fost construite inițial din materiale naturale, adesea provenite din regiune. În cazul restaurărilor, se încearcă utilizarea acestor materiale pentru a păstra originalitatea clădirilor.

  • Astfel se protejează și speciile de plante și animale, precum și habitatul acestora.

Călătorește într-un mod durabil

FAQs

Da, cardurile pentru landuri și orașe oferă reduceri la muzee, tururi ghidate ale orașului sau transportul public local. Unele experiențe sunt gratuite, iar pentru alte atracții turistice există reduceri. Biletele sunt disponibile la centrele de informare turistică sau la unitățile de cazare participante.

Printre bijuteriile culturale ale Austriei se numără castele și cetăți, mănăstiri și abații, situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, precum și muzee și galerii absolut incredibile. În plus, Austria găzduiește numeroase locuri dedicate muzicii și festivalurilor, de la muzică clasică până la festivaluri contemporane.

Merită vizitate neapărat palatul Schönbrunn, catedrala Sf. Ștefan, abația Melk, Carnuntum, castelul Ambras, palatul Belvedere, palatul Hofburg, Musikverein și școala spaniolă de călărie– adevărate embleme ale culturii austriece.

Da, pentru că Austria este cunoscută pentru tradiția sa în materie de muzică. A urmări viața și opera unor oameni care au realizat lucruri importante îți oferă enorm de multă inspirație. În Austria există multe locuri și obiective turistice interesante. Compozitori precum Mozart, Schubert, Bruckner sau Strauss au creat aici opere inegalabile. Locurile în care activează, festivalurile de muzică și sălile de concert se numără printre principalele atracții culturale.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria