بلد صغير وطهاة مبدعون: إن العدد الكبير للطهاة المبدعين والكاريزماتيين في النمسا جدير بالإعجاب.

الأكل هو أكثر من مجرد تناول الطعام. إنه يغذّي الروح، ويمكن أن يكون تعبيراً عن الحب، كما إنه يجمع الناس معاً. فهو يروي القصص، ويجعل البلد وثقافته ملموسين، ويخلق ذكريات تترك انطباعاً إيجابياً بشكل دائم. وبنفس الطريقة، فإن الطبخ هو أكثر من مجرد إعداد وجبات الطعام: فهو حرفة يمكن أن تتحول إلى شكل فني، وبالنسبة للبعض، فهو دعوة تعطي معنى لحياتهم وتثري حياة الآخرين بشكل عميق.

ويُعتبر كبار الطهاة في النمسا بمثابة سفراء لفنون الطهي. ومن المكونات التي توفرها الدولة، يصنعون روائع حقيقية، كل منها يحمل توقيعاً مميزاً، يتردد صداها خارج حدود النمسا. نستعرض هنا بعضاً من أفضل الطهاة في البلاد، الذين تساهم مواهبهم في جعل النمسا وجهة طهي مشهورة شكل متزايد.