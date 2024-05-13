Österreichs jahrhundertealte Stifte und Klöster gelten als Orte des Innehaltens, sind von unschätzbarem kulturellen Wert und dienen als Kraftorte der Stille.

Ruhe finden, Natur erleben, Geschichte spüren

Sprichwörtlich himmlische Ausflugsziele gibt es reichlich in Österreich: Die prachtvollsten Stifte und Klöster sind über das ganze Land verteilt, jedes einzelne Bauwerk ist ein Juwel der sakralen Baukunst und birgt umfangreiche kulturelle Schätze. Bibliotheken von höchstem Wert, kunstvolle Marmorsäle oder Museen ziehen Menschen mit (kunst)historischem Interesse an. Das Bedürfnis nach innerer Einkehr, Ruhe und spirituellem Rückzug wird an den geschichtsträchtigen Orten gestillt und die Begeisterung für Kunst und Architektur ausgelebt.

Die Gründungsjahre vieler Stifte und Klöster liegen im Mittelalter. Die wechselvolle Geschichte der unterschiedlichen Epochen ist an den Umgestaltungen zu sehen, die meistens im Barock stattfanden. Zahlreiche Stifte und Klöster sind beliebte kulturelle Veranstaltungsorte der Gegenwart, andere bieten Fastenseminare an, wiederum andere sind berühmt für selbst gebrautes Bier, Delikatessen oder wunderbare Kräutergärten.