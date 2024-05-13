Die prachtvollsten Stifte und Klöster in Österreich
Kraftorte der Stille
Ruhe finden, Natur erleben, Geschichte spüren
Sprichwörtlich himmlische Ausflugsziele gibt es reichlich in Österreich: Die prachtvollsten Stifte und Klöster sind über das ganze Land verteilt, jedes einzelne Bauwerk ist ein Juwel der sakralen Baukunst und birgt umfangreiche kulturelle Schätze. Bibliotheken von höchstem Wert, kunstvolle Marmorsäle oder Museen ziehen Menschen mit (kunst)historischem Interesse an. Das Bedürfnis nach innerer Einkehr, Ruhe und spirituellem Rückzug wird an den geschichtsträchtigen Orten gestillt und die Begeisterung für Kunst und Architektur ausgelebt.
Die Gründungsjahre vieler Stifte und Klöster liegen im Mittelalter. Die wechselvolle Geschichte der unterschiedlichen Epochen ist an den Umgestaltungen zu sehen, die meistens im Barock stattfanden. Zahlreiche Stifte und Klöster sind beliebte kulturelle Veranstaltungsorte der Gegenwart, andere bieten Fastenseminare an, wiederum andere sind berühmt für selbst gebrautes Bier, Delikatessen oder wunderbare Kräutergärten.
Die schönsten Stifte und Klöster in Niederösterreich
Die schönsten Stifte und Klöster in Oberösterreich
Die schönsten Stifte und Klöster in Salzburg
Warum es Klöster und Stifte gibt
Die Metapher von Österreichs Klöstern als Zeitkapsel der europäischen Geschichte ist besonders treffend. Denn Kunst und Kultur wurden über die Jahrhunderte in den ehrwürdigen sakralen Bauwerken auf einzigartige Weise konserviert.
Im Mittelalter waren diese Institutionen nicht nur spirituelle Zentren, sondern auch lebendige Orte des Handels und der Bildung. An wichtigen Handelsrouten gelegen, zogen sie Kaufleute an und waren tief mit der städtischen Wirtschaft verwoben.
Ursprünglich war das Leben in den Klöstern ein Zusammenspiel von Gebet, geistiger Lektüre und körperlicher Arbeit. Das ermöglichte das Überleben der Gemeinschaft und förderte zugleich Forschung und Lehre. Mit Schulen und vor allem den Bibliotheken und Schreibstuben waren die Klöster zentrale Orte der Wissensvermittlung.
Die schönsten Stifte und Klöster in Tirol
Die schönsten Stifte und Klöster in der Steiermark
Die schönsten Stifte und Klöster in Kärnten
Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit
Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?
Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen.
Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern.
Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen, oft in der Region gewonnenen Materialien gebaut. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten.
Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.