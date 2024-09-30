كتيبات مفيدة لرحلتك القادمة إلى النمسا
يمكنك هنا العثور على الكتيبات والنشرات للتصفح عبر الإنترنت أو التحميل
يمكنك أيضاً طلب كتيبات مجانية لقضاء عطلتك في النمسا من منظمات السياحة الإقليمية المعنية أو عواصم المقاطعات أو تتحميلها كملفات بي دي أف.
مجالس السياحة الوطنية
عواصم المقاطعات النمساوية
- بريغنز
- آيزنشتات
- غراتس
- إنسبروك
- سالزبورغ
يرجى ملاحظة أنه يمكنك الحصول على الكتيبات مباشرة من المكاتب السياحية الإقليمية فقط
اعثر على مغامرتك القادمة معنا
ستأخذك نصائحنا عبر المناظر الطبيعية الخلابة والفنادق الساحرة، محاطة بالطبيعة الخلابة والجواهر الثقافية. انغمس في بحر من الخضرة، وجرب دفء مضيفيك واستمتع بلحظات لا تُنسى. من الرحلات الممتعة إلى الكنوز الثقافية والنصائح الداخلية الحقيقية - نصائحنا الصيفية هي مفتاحك لقضاء صيف مليء بالإلهام والبهجة. النمسا تنتظرك لتكتشفها.