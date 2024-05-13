يُعتبر فندقنا ذو الـ 4 نجوم نتاج تقليد طويل في عالم الفنادق ويديره القطاع الخاص. وبالنسبة لضيوفنا، فهم يقدّرون الموقع المركزي للفندق في قلب المدينة وما يوفره من خيارات

يُعتبر فندقنا ذو الـ 4 نجوم نتاج تقليد طويل في عالم الفنادق ويديره القطاع الخاص. يضمّ الفندق 106 غرفة وجناح، إلى جانب مقهى وبار ومطعم، وغرف اجتماعات وحمام ساونا ومنطقة للياقة البدنية. وبالنسبة لضيوفنا، فهم يقدّرون الموقع المركزي للفندق في قلب المدينة وما يوفره من خيارات واسعة للغرف، فضلاً عن أجوائه العائلية وخدماته الرفيعة المستوى.

غرف وأجنحة وشقق فندقية

هل تعرف أنك عندما تدخل غرفتك في الفندق ستشعر وكأنك في بيتك تقريباً؟ هذا هو بالضبط الشعور الذي نريد أن نقدمه لك في فندقنا. ويمكننا أن نضمن ذلك من خلال أثاثنا المتين والمستدام والأرضيات المصنوعة من خشب الجوز. وقد تم تصميم قطع الأثاث الخشبية بحسب المقاس، بحيث يتم استخدام كل غرفة بكفاءة عالية. تتزين الجدران بالأعمال الفنية لفنانين محليين من منطقة فورتهرزيه، وتضفي على الغرف لمسة أنيقة. وأخيراً، تضمن الأسرّة عالية الجودة وأغطية السرير التي تتبع أعلى المعايير، نوماً مريحاً وهائناً أثناء الليل.

المقهى، البار والمطاعم

الطريق إلى قلب الشخص يمر عبر معدته، ولذلك يدعوك "مقهى المطعم والبار" لدينا للانغماس في عالم المذاقات المميزة من الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، حيث يقدم بوفيه إقليمياً في الصباح، ووجبات فطور من قائمة مُختارة متطورة، قائمة غداء سريعة، ووجبات خفيفة صغيرة على مدار اليوم، هذا إلى جانب المعجنات المحلية الصنع، وجبات العشاء الأنيقة، والكوكتيلات الملونة ووجبة فطور وغداء رائعة يوم الأحد (سبتمبر - مايو)، بحيث تضمن كلها المتعة والمودة..

ففلسفتنا تقوم على تقديم المأكولات الإقليمية والطازجة والموسمية، الـ"أصلية". ويقوم الطاهي الخاص بنا بزراعة الأعشاب بنفسه، ويشتري أفضل المكونات من المنتجين الذين يقدمون المنتجات المعتمدة التي تحظى بالتقدير، ويدرس الوصفات القديمة بشغف، وهو مشغول دائماً في المطبخ بالأواني والمقالي. وهكذا، يمكن لضيوفنا الاستمتاع بالأطباق التخصصية مثل رام-رينكالان و زاندفيرد بودينج.

الندوات والحفلات

لقد كان زاندفيرته دائماً مكاناً يحتفل فيه الناس ويجتمعون معاً لتنظيم المؤتمرات الصحفية والعمل بشكل إبداعي واستراتيجي، من خلال ورش العمل وتقديم الأخبار وتدريب الموظفين ودعوة العملاء لاستعراض منتجاتهم.

لدينا 12 غرفة أنيقة للندوات مع خدمة تقديم الطعام خلال الفعاليات، كما أننا وقبل كل شيء، نقدم الإعداد المهني والمشورة والمساعدة لموظفينا حرصاً على الكفاءة المهنية الطويلة الأمد.

الرياضة ووقت الفراغ

بفضل موقعنا المركزي في وسط مدينة كلاغنفورت وليس بعيداً عن بحيرة فورتهرزيه، وتصنيفنا كفندق 4 نجوم، وبفضل عروضنا الخاصة أيضاً، يحظى فندقنا بشعبية كبيرة بين العائلات والسياح وزوّار المدينة من محبي الأنشطة والرياضة.

يمكنك استئجار سياراتنا الكهربائية الرائعة لاستكشاف المناطق المحيطة بدون انبعاثات كربونية ومع تكاليف ثابتة. أو يمكنك حجز مقصورتنا التي تبعث على الحنين إلى بحيرة فورتهرزيه، حتى تتمكن من الاستمتاع بصيف بارد بأناقة تامة! أما إذا كنت تسافر مع أطفالك وأمتعتك، ولا ترغب في زيادة الحمولة على سيارتك، فنحن نقوم بإعارة عربات الأطفال، أجهزة تدفئة الزجاجات، طاولات تغيير الملابس، وأسرّة الأطفال، عند الحجز. لقد أنشأنا باقة خاصة للضيوف الرياضيين، ونقدم دائماً ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات في هذا المجال