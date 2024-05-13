در زاندفيرته
يُعتبر فندقنا ذو الـ 4 نجوم نتاج تقليد طويل في عالم الفنادق ويديره القطاع الخاص. يضمّ الفندق 106 غرفة وجناح، إلى جانب مقهى وبار ومطعم، وغرف اجتماعات وحمام ساونا ومنطقة للياقة البدنية. وبالنسبة لضيوفنا، فهم يقدّرون الموقع المركزي للفندق في قلب المدينة وما يوفره من خيارات واسعة للغرف، فضلاً عن أجوائه العائلية وخدماته الرفيعة المستوى.
غرف وأجنحة وشقق فندقية
هل تعرف أنك عندما تدخل غرفتك في الفندق ستشعر وكأنك في بيتك تقريباً؟ هذا هو بالضبط الشعور الذي نريد أن نقدمه لك في فندقنا. ويمكننا أن نضمن ذلك من خلال أثاثنا المتين والمستدام والأرضيات المصنوعة من خشب الجوز. وقد تم تصميم قطع الأثاث الخشبية بحسب المقاس، بحيث يتم استخدام كل غرفة بكفاءة عالية. تتزين الجدران بالأعمال الفنية لفنانين محليين من منطقة فورتهرزيه، وتضفي على الغرف لمسة أنيقة. وأخيراً، تضمن الأسرّة عالية الجودة وأغطية السرير التي تتبع أعلى المعايير، نوماً مريحاً وهائناً أثناء الليل.
المقهى، البار والمطاعم
الطريق إلى قلب الشخص يمر عبر معدته، ولذلك يدعوك "مقهى المطعم والبار" لدينا للانغماس في عالم المذاقات المميزة من الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، حيث يقدم بوفيه إقليمياً في الصباح، ووجبات فطور من قائمة مُختارة متطورة، قائمة غداء سريعة، ووجبات خفيفة صغيرة على مدار اليوم، هذا إلى جانب المعجنات المحلية الصنع، وجبات العشاء الأنيقة، والكوكتيلات الملونة ووجبة فطور وغداء رائعة يوم الأحد (سبتمبر - مايو)، بحيث تضمن كلها المتعة والمودة..
ففلسفتنا تقوم على تقديم المأكولات الإقليمية والطازجة والموسمية، الـ"أصلية". ويقوم الطاهي الخاص بنا بزراعة الأعشاب بنفسه، ويشتري أفضل المكونات من المنتجين الذين يقدمون المنتجات المعتمدة التي تحظى بالتقدير، ويدرس الوصفات القديمة بشغف، وهو مشغول دائماً في المطبخ بالأواني والمقالي. وهكذا، يمكن لضيوفنا الاستمتاع بالأطباق التخصصية مثل رام-رينكالان و زاندفيرد بودينج.
الندوات والحفلات
لقد كان زاندفيرته دائماً مكاناً يحتفل فيه الناس ويجتمعون معاً لتنظيم المؤتمرات الصحفية والعمل بشكل إبداعي واستراتيجي، من خلال ورش العمل وتقديم الأخبار وتدريب الموظفين ودعوة العملاء لاستعراض منتجاتهم.
لدينا 12 غرفة أنيقة للندوات مع خدمة تقديم الطعام خلال الفعاليات، كما أننا وقبل كل شيء، نقدم الإعداد المهني والمشورة والمساعدة لموظفينا حرصاً على الكفاءة المهنية الطويلة الأمد.
الرياضة ووقت الفراغ
بفضل موقعنا المركزي في وسط مدينة كلاغنفورت وليس بعيداً عن بحيرة فورتهرزيه، وتصنيفنا كفندق 4 نجوم، وبفضل عروضنا الخاصة أيضاً، يحظى فندقنا بشعبية كبيرة بين العائلات والسياح وزوّار المدينة من محبي الأنشطة والرياضة.
يمكنك استئجار سياراتنا الكهربائية الرائعة لاستكشاف المناطق المحيطة بدون انبعاثات كربونية ومع تكاليف ثابتة. أو يمكنك حجز مقصورتنا التي تبعث على الحنين إلى بحيرة فورتهرزيه، حتى تتمكن من الاستمتاع بصيف بارد بأناقة تامة! أما إذا كنت تسافر مع أطفالك وأمتعتك، ولا ترغب في زيادة الحمولة على سيارتك، فنحن نقوم بإعارة عربات الأطفال، أجهزة تدفئة الزجاجات، طاولات تغيير الملابس، وأسرّة الأطفال، عند الحجز. لقد أنشأنا باقة خاصة للضيوف الرياضيين، ونقدم دائماً ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات في هذا المجال
الأجنحة والغرف
النوم العميق لا يُقدّر بثمن، ولذلك ستجد أن غرفنا وأجنحتنا هي أكثر من مجرد مكان للاستجمام. فبعد يوم مرهق وحافل بالأحداث، ستتحول غرفتك إلى ملاذك الخاص لاستعادة الهدوء والسلام الداخلي. تتميز غرفنا بأناقتها وبأثاثها المستدام، في حين تضمن لك مساحتها الواسعة الشعور بالراحة التامة، سواء كنت في عطلة مع أطفالك أو في رحلة عمل في كلاغنفورت.
بالنسبة للمسافرين المنفردين، نوصي بالغرفة الاقتصادية، التي تأتي بسرير كبير بحجم كوين (بعرض 1.40 متراً إلى 1.60 متراً). وبالنسبة لأولئك الذين يسافرون في رحلات ثقافية، فإن غرفنا أو أجنحتنا المزدوجة مثالية لاستيعاب ما يصل إلى شخصين، ويمكن للعائلات التي تسافر بصحبة أطفال وأمتعة كثيرة، حجز غرفة سوبيريور فسيحة تحتوي على أريكة سرير، أو شقة تتسع لما يصل إلى 6 أسرّة. هذا وسيشعر الضيوف الرياضيون بفرحة عارمة عندما يعلمون أنه يمكنهم إحضار دراجاتهم إلى غرفهم، وفي بعض الغرف، سيتمكنون من ركن دراجة السباق الخاصة بهم على قطعة أثاث أنيقة تعمل بمثابة حامل للدراجات.
سواء كنتَ ضيفاً بمفردك أو كنت مع شريكة حياتك أو مع أفراد أسرتك، فنحن نقدم لك الغرفة المناسبة والمصممة لتلبية احتياجاتك الشخصية، من الغرفة ذات المطبخ الصغير إلى الغرف المزودة بميني بار على شكل حقيبة، أو تلك التي يوجد فيها مكان مخصص لتعليق الدراجة الهوائية.
منطقة العمل للمسافرين بغرض الأعمال: هل تستخدم غرفتك للتحضير لاجتماعك القادم؟ لا مشكلة! إذ يمكنك حجز غرفة مع منطقة جلوس مريحة ومساحة عمل كافية للمسافرين من رجال الأعمال، كل ذلك مع إضاءة أنيقة وممتعة. وهذا ما يجعل العمل أسهل بكل تأكيد.
ميني بار وآلة صنع القهوة: تم تجهيز جميع غرفنا بميني بار، مع مجموعة كبيرة من المشروبات والوجبات الخفيفة. وسيحصل عشاق القهوة أيضاً على خدمة مثالية مقابل تكلفة الحجز: فكل غرفة ستكون مزودة بماكينة صنع قهوة نسبرسو.
فسيحة ونظيفة: هل تشعر بالراحة فقط عندما يكون لديك مساحة كافية؟ لا تقلق إذن لأن غرفنا أكثر من مجرد فسيحة، فهي أيضاً مريحة حتى بالنسبة للأطفال. هذا وتخضع كل غرفة لتنظيف يومي لضمان مستوى عالِ من النظافة.
ركن العافية والسبا
استمتع بالساونا ومارس التمارين الرياضية مجاناً في منطقة الرياضة والاسترخاء في العلية الخاصة بالفندق. فهناك، تنتظرك الساونا الفنلندية والساونا بالأشعة تحت الحمراء وغرفة شاي في منطقة الاسترخاء ومنطقة لياقة بدنية حديثة مجهزة تجهيزاً جيداً.
منطقة الرياضة والاسترخاء
استمتع بالاسترخاء أو بممارسة الرياضة في مكان مرتفع فوق أسطح مدينة كلاغنفورت، وتحديداً في العلية الخاصة بفندقنا. إذ ستكون منطقة الرياضة والاسترخاء لدينا متاحة لك مجاناً طوال فترة إقامتك بأكملها.
تجارب الطعام
استمتع بوجبة فطور غنية ومتوازنة في المقهى التقليدي الخاص بنا. بدءاً من قهوة الإسبريسو الطازجة وحتى وجبة الفطور الانتقائية اللذيذة أو بوفيه الفطور الصباحي، يقدم فندقنا خيارات وفيرة من المنتجات الخاصة.
كيف تصل إلى هناك
الوصول بالسيارة
إذا كنت قادماً من غراتس/ فيينا
قُد سيارتك باتجاه مخرج كلاغنفورت ويست، وبعد حوالي 500 م، خذ مخرج فورتهرزيه (مينيموندوس / ستاديون). بعد المخرج، انعطف مباشرةً نحو اليسار باتجاه فيلاخر شتراسه وواصل القيادة لمسافة 3 كيلومتر حتى تصل إلى الفندق.
إذا كنت قادماً من فيلاخ/ سالزبورغ/ إيطاليا
خذ مخرج فورتهرزيه (مينيموندوس / ستاديون). وبعد المخرج انعطف مباشرةً نحو اليسار باتجاه فيلاخر شتراسه وواصل القيادة لمسافة 3 كيلومتر حتى تصل إلى الفندق.
مواقف سيارات تحت الأرض
يُعتبر "هايليغنجايزبلاتس" مرآباً تحت الأرض (يبعد دقيقتين فقط عن الفندق) بتكلفة 18 يورو كل 24 ساعة (مع أسعار خاصة بالفندق). يوجد أيضاً مرآب "ليندفورم" تحت الأرض في نويار بلاتز (يبعد دقيقتين فقط عن الفندق) بتكلفة 19 يورو كل 24 ساعة (مع أسعار خاصة بالفندق). أما الموقف الثالث تحت الأرض فيُدعى فيتانيوم وتجدونه في بينيديكتينر بلاتز (يبعد دقيقتين فقط عن الفندق سيراً على الأقدام) بتكلفة 23 يورو كل 24 ساعة (مع أسعار خاصة بالفندق).
يمكن شراء تذاكر المرآب بسعر خاص للفندق من مكتب الاستقبال. حتى لو كانت السيارة متوقفة في أحد المرائب قبل الوصول إلى الفندق، فمن الممكن الحصول على تذكرة الخروج بسعر خاص في مكتب الاستقبال.
الوصول بالقطار
تقع محطة كلاغنفورت المركزية على بُعد 5 دقائق بالسيارة من الفندق.
يمكن العثور على الجداول الزمنية للرحلات على موقع www.oebb.at.
الوصول بالحافلة
في المنطقة المجاورة مباشرة للفندق توجد نقطة نقل الحافلات المركزية بالمدينة (هايليغنجايزبلاتس).
يمكن العثور على الجداول الزمنية على الرابط
https://www.stw.at/privat/mobilitaet/.
الوصول بالطائرة
تربط العديد من شركات الطيران العاصمة الإقليمية كلاغنفورت مباشرةً مع فيينا وكولون وهامبورغ.
يقع المطار على بُعد 10-15 دقيقة بالسيارة من الفندق. يمكن العثور على معلومات حول رحلات الطيران على الرابط
https://www.klagenfurt-airport.at/en/
مطار ليوبليانا (سلوفينيا) – يبعد حوالي 0:45
مطار غراتس – يبعد حوالي 1:15
مطار سالزبورغ – يبعد حوالي 1:45