Grow your Austrian Synapse

Es gibt unzählige Erlebnisse in Österreich mit „Langzeitwirkung“: Entlang türkisblauer Seen, am Berg und durch Weingärten radeln, die Natur und die Landschaften spüren – ob gemächlich mit der Familie, sportlich mit dem Mountainbike oder im Rennrad- und Gravelmodus.

Entspannung am Wasser hat in Österreich Tradition, die glasklaren Badeseen wecken die Sinne und nähren The Austrian Synapse. Genießt also die typische Sommerfrische, in die sich schon Kaiser Franz Joseph I. verliebte. Besondere Begeisterung ruft Badeurlaub natürlich bei Kindern hervor: am Wasser, im Wald, beim Wandern oder auf der Almhütte – hier wird die Natur zum Abenteuer. Wer wüsste es nicht: Die schönsten Erinnerungen sind Kindheitserinnerungen.

Und wer seine Austrian Synapse am liebsten auflädt mit Kultur und kulinarischem Genuss, erlebt die Lebendigkeit in Österreichs Städten. In Hotels mit Sterneküche und in den coolsten Rooftopbars spürt ihr urbane Leichtigkeit mit neuen Blickwinkeln auf die Stadt und das Lebensgefühl.