« Villes historiques et architecture » Centre historique de Vienne

Le centre historique de Vienne est l'un des joyaux architecturaux de l'Europe urbaine. Trois grandes époques y laissent leur empreinte : le Moyen-Âge avec la majestueuse cathédrale Saint-Étienne, le baroque avec la Hofburg, et le 19e siècle avec le Ringstrasse, l’Opéra national et le Musée d’histoire de l’art.

Les nombreuses églises, les palais et les parcs confèrent au centre-ville de Vienne un flair impérial. Les collections et la tradition musicale séculaire sont indissociables du centre historique de Vienne. Il en va de même pour le plaisir de la cuisine viennoise, les cafés et le shopping nostalgique chez les anciens fournisseurs de la cour impériale et royale.