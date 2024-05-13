Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Autriche
Douze trésors culturels et naturels à découvrir dans quatre catégories différentes, que nous présentons ici.
L’Autriche, carrefour d’histoire et de nature
Terre de contrastes, l’Autriche abrite des trésors classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : villes historiques, paysages culturels, merveilles naturelles, prouesses techniques ou encore lignes de défense ancestrales. Ces sites témoignent de la richesse culturelle et de la relation intime entre l’homme et son environnement à travers les siècles.
Centre historique de la ville de Salzbourg
La réputation de Salzbourg s’appuie sur un mélange d’architecture, d’art et de nature, la naissance de Mozart en 1756 et des paysages d’exception.
Grâce au commerce florissant du sel, surnommé l’or blanc, Salzbourg a vu naître sa prospérité, permettant aux princes-archevêques d’ériger une ville baroque d’exception.
En 1996, la vieille ville de Salzbourg a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Salzbourg a joué un rôle important dans les échanges entre les cultures allemande et italienne et est un exemple de ville-état ecclésiastique à l'architecture impressionnante. Mozart a marqué la réputation de Salzbourg en tant que ville d'art.
Centre historique de Vienne
Le centre historique de Vienne est l'un des joyaux architecturaux de l'Europe urbaine. Trois grandes époques y laissent leur empreinte : le Moyen-Âge avec la majestueuse cathédrale Saint-Étienne, le baroque avec la Hofburg, et le 19e siècle avec le Ringstrasse, l’Opéra national et le Musée d’histoire de l’art.
Les nombreuses églises, les palais et les parcs confèrent au centre-ville de Vienne un flair impérial. Les collections et la tradition musicale séculaire sont indissociables du centre historique de Vienne. Il en va de même pour le plaisir de la cuisine viennoise, les cafés et le shopping nostalgique chez les anciens fournisseurs de la cour impériale et royale.
Le centre historique de Vienne est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. Le 1er arrondissement, le château du Belvédère et le palais Schwarzenberg en font partie et comprennent environ 1.600 objets historiques. La ville de la musique conserve d'importantes phases culturelles, du Moyen-Âge à l'époque des fondateurs.
Centre historique de la ville de Graz et château d'Eggenberg
Avec le château d'Eggenberg, le centre historique de Graz forme un ensemble unique qui montre le lien entre l'histoire de la ville et les dynasties aristocratiques, en particulier les Habsbourg et les Eggenberg.
Le centre-ville bien conservé entre la colline Schlossberg et la rivière Mur, avec ses églises gothiques, ses cours Renaissance et ses maisons baroques, complète la résidence baroque des Eggenberg. Graz est un centre de transfert culturel entre les Balkans, les Alpes et la Méditerranée. La ville est née au 10e siècle et est devenue la résidence préférée de l'empereur Frédéric III sous les Habsbourg. Le château d'Eggenberg, construit après 1625, est entouré d'un grand parc qui a été transformé en jardin paysager au 19e siècle.
Le centre historique de Graz est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999, le château d'Eggenberg s'y est ajouté en 2010. La zone centrale comprend le centre-ville, le Schlossberg et le parc du château. D'importants architectes et artistes y ont créé des bâtiments de différents styles qui racontent l'histoire de la ville et du château.
Les grandes villes d’eaux d’Europe : Baden bei Wien
Fondée autour des précieuses sources thermales naturelles, elle a développé une architecture unique qui caractérise encore aujourd'hui le paysage urbain historique de Baden bei Wien. Le paysage de la forêt viennoise fait partie de cette mise en scène avec le parc thermal.
En même temps, Baden a toujours été un lieu de détente et de modernité, où l'empereur François-Joseph Ier venait se reposer en été et où de grands artistes trouvaient leur inspiration. Ludwig van Beethoven, par exemple, aimait se rendre dans la ville thermale de Baden et y a écrit l'Ode à la joie. Avec la distinction de patrimoine mondial transnational "Les grandes villes d’eaux d’Europe", la ville thermale impériale de Baden a été élevée au rang des villes thermales les plus importantes d'Europe.
Les grandes villes d’eaux d’Europe ont été reconnues comme site du patrimoine mondial en 2021. Les sources thermales étaient déjà mentionnées à l'époque romaine. La zone centrale comprend la vieille ville, les bains historiques, l'établissement thermal, le parc thermal, les installations hôtelières et la ceinture de villas jusqu'à la vallée Helenental.
Hallstatt-Dachstein dans le Salzkammergut
Au cœur de l'impressionnante région du Salzkammergut, au pied du Dachstein, se trouvent les villes de Hallstatt, Gosau, Obertraun et Bad Goisern.
Derrière ce paysage culturel historique se cache une histoire vieille de trois mille cinq cents ans : l'exploitation du sel de cette région remonte à l'âge du bronze moyen et a été à l'origine de sa richesse. L'architecture avec ses ornements en bois typiques marque le paysage, les coutumes sont vécues partout et peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre.
La région - du lac Hallstätter au massif du Dachstein - a été inscrite au patrimoine mondial en 1997. L'épanouissement culturel à partir d'environ 800 av. J.-C., bien documenté par l'archéologie, a donné son nom à toute une période de l'âge du fer : la période de Hallstatt.
Paysage culturel de la Wachau
Ce n'est qu'un court tronçon du Danube - 36 kilomètres sur un total de 2800 - et pourtant si important : la Wachau est un paysage culturel historique d'une valeur particulière grâce à sa structure paysagère variée, ses monuments culturels, sa viticulture et ses villages pittoresques.
Ici, les paysages naturels - comme la vallée sinueuse du Danube, les forêts alluviales, les formations rocheuses abruptes - et les éléments façonnés par l'homme se complètent harmonieusement : des terrasses de vignes et des villages typiques aux formes des champs, des monastères, des châteaux et des ruines.
De l'abbaye de Melk à l'abbaye de Göttweig, visible de loin, en passant par le château de Schönbühel ou les ruines d'Aggstein, s'étend une série d'édifices offrant des vues remarquables.
Paysage culturel du lac Fertő-Neusiedl
Au bord du plus grand lac de steppe d'Europe centrale, la puszta hongroise et la roselière autrichienne se rencontrent. La région transfrontalière s'étend de la plaine pannonienne aux villages pittoresques en passant par le lac de Neusiedl et son immense roselière.
De magnifiques vignobles et de vastes pâturages où paissent des bœufs gris et des ânes blancs s'y ajoutent. Des monuments archéologiques, des carrières de grès calcaire, des sanctuaires antiques, des fermes d'élevage et des châteaux sont les témoins d'une histoire impressionnante de l'habitat.
Le patrimoine mondial comprend le lac de Neusiedl et sa ceinture de roseaux, la réserve de biosphère du Neusiedler See-Seewinkel ainsi que 20 communes en Autriche et 10 en Hongrie. Le lac de Neusiedl est depuis toujours un creuset de cultures, marqué par des siècles de tradition d'échanges culturels et d'exploitation agricole.
Forêts de hêtres classées au patrimoine mondial
Il ne reste plus que quelques vestiges des hêtraies qui couvraient l'Europe depuis la dernière période glaciaire et qui dominaient le paysage. Plus de 5.000 hectares de vieilles hêtraies dans le parc national des Kalkalpen en Haute-Autriche ont donc été inscrits sur la liste du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO - avec des espaces naturels similaires dans 10 pays européens ("Vieilles hêtraies et forêts primaires de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe").
Le parc national des Alpes calcaires est l'incarnation même de la forêt sauvage. Il s'étend sur les chaînes de montagnes du Reichraminger Hintergebirge et du Sengsengebirge. Avec une superficie de 209 kilomètres carrés, il s'agit du plus grand parc national forestier d'Autriche, dont les trois quarts sont des espaces sauvages.
Le chemin de fer du Semmering
La plus belle façon de se rendre de Vienne au sud de l'Autriche est de prendre le chemin de fer du Semmering, dans la région de la "Zauberberg" du Semmering. Dès 1841, le ministre d'État de l'époque, Kübeck, avait donné l'ordre de construire une ligne ferroviaire vers Trieste.
Sous la direction de l'ingénieur civil Carl Ritter von Ghega, originaire de Venise, le chemin de fer fut construit à partir de 1848 pour franchir le col de près de 1.000 mètres (à l'époque le point le plus haut du monde accessible par voie ferrée). Une prouesse technique et architecturale, achevée en seulement six ans.
Déjà à l'époque, le parcours était considéré comme une combinaison harmonieuse de technologie et de nature et continue de marquer le paysage culturel unique. Aujourd'hui encore, la région Semmering-Rax-Schneeberg compte parmi les lieux de vacances classiques en Europe.
Château et parc de Schönbrunn
Une visite des appartements de la cour du château offre un aperçu de la vie des souverains de l'époque. La Gloriette offre une vue véritablement impériale sur le château et sur Vienne, tandis que la palmeraie et sa collection de plantes exotiques constituent un point fort du parc du château. Et le jardin zoologique de Schönbrunn, l'un des plus somptueux d'Europe, est une particularité, avec ses pavillons baroques tout comme les enclos modernes actuels des animaux.
La résidence d'été des Habsbourg, avec son jardin zoologique mondialement connu et le plus ancien du monde, constitue le point culminant de toute visite à Vienne. En effet, le château impérial de Schönbrunn, avec ses dépendances et ses vastes jardins, compte parmi les installations baroques les plus importantes d'Europe du point de vue culturel, historique et artistique.
Les sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes
Vers 5000 avant J.-C., les hommes se sont installés dans les Alpes et ont construit des maisons sur pilotis. Ces vestiges constituent le seul patrimoine mondial subaquatique d'Autriche. Les vestiges datant du néolithique à l'âge du fer se trouvent dans des zones humides et sur les rives et donnent un aperçu important des premières sociétés.
En Autriche, il existe cinq sites, dont ceux des lacs Attersee, Mondsee et Keutschacher See. On y a trouvé des outils et des matériaux comme le cuivre et le fer, qui en disent long sur le commerce et les innovations techniques. La plus ancienne colonie du lac de Keutschach date du 4e millénaire avant Jésus-Christ. La colonie du lac de Mond montre des contacts commerciaux avec la Bavière et l'Italie du Nord, tandis que les colonies de l'Attersee ont été construites entre 1690 et 1260 avant Jésus-Christ.
Au total, trois pavillons d'information actuels à Seewalchen et Attersee am Attersee ainsi qu'à Mondsee am Mondsee rappellent et font revivre le monde des hommes des palafittes.
Les frontières de l'Empire romain : le limes du Danube
Le Danube est un fleuve qui a toujours attiré les cultures. Pendant plus de 450 ans, le Danube, alias Danubius, a été la frontière nord de l'Empire romain. La rive du Danube, alors marécageuse, était difficilement franchissable, mais des tours de guet, des camps de légionnaires et des forts ont été érigés tous les 14 kilomètres pour fortifier la frontière, le limes. Les vestiges de ces défenses, mais aussi des habitations civiles, des installations économiques et de transport sont des témoins impressionnants de l'histoire. Les sites se trouvent en Haute-Autriche, en Basse-Autriche et à Vienne, le long du Danube, et appartenaient dans l'Antiquité aux provinces romaines de Noricum et de Pannonia.
En 2021, le limes du Danube a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Les traces et l'héritage de cette époque sont à découvrir le long de la région autrichienne du Danube sur 22 sites archéologiques.