مناطق التزلج في النمسا
شتاء جبلي مليء بالإثارة
التزلج والتزحلق على الألواح في النمسا: أسلوب الحياة الرفيع في جبال الألب
لطالما أحب النمساويون الثلوج والجبال، مما جعل التزلج تقليداً محبباً لديهم. ومن هنا، تقدم منتجعات التزلج الكبرى منحدرات متنوعة وحدائق تزلج، مما يوفر أيام تزلج أسطورية وتحديات رياضية.
إن متعة التزلج في يوم مشمس وجليدي، مع التمتع بمشاهدة القمم المغطاة بالثلوج وتذوق فطائر كايسرشماري في كوخ جبلي، هي جزء من تجربة عطلة التزلج الفريدو في النمسا. ومن ناحية ثانية، فإن المنحدرات المُعتنى بها جيداً، ومصاعد التلفريط المستدامة، والبنية التحتية الحديثة، تكمل متعة الثلج.
فهذه هي حياة الشتاء الرفيعة، على الطريقة النمساوية.
منتجعات التزلج في النمسا: التزلج على الجليد والتزحلق على الأ
التزلج الليلي في النمسا: التزلج تحت النجوم
مدارس التزلج في النمسا
في مدارس التزلج النمساوية، يمكن للمبتدئين أن يتعلموا من المحترفين كل شيء تقريباً، من تقنيات المهارة في التزلج، إلى الاستخدام الصحيح للعصا، وطريقة الصعود والنزول من مصاعد التزلج بشكل صحيح:
افتتاحية موسم التزلج وانطلاق الموسم في النمسا: أهم التواريخ في لمحة
كيف يمكننا التوفيق بين حماية المناخ والعطلات الشتوية؟
• اختر منتجعات التزلج المستدامة
• احجز الفنادق المعتمدة بيئياً
• خطط لرحلتك بالقطار
• استخدم وسائل التنقل المستدام في منتجع التزلج
• استئجر معدات التزلج (مع المعايير البيئية)
• ابق على المنحدرات (للحفاظ على الطبيعة)
• استمتع بالأطعمة الإقليمية والموسمية والعضوية
• جرّب الأنشطة الشتوية البطيئة