Woman in bikini with wet hair at the lake shore, turquoise water and mountain panorama in the background.
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Vive el Lebensgefühl austriaco
La sinapsis austriaca: imposible de sacarse de la cabeza

Viajar es transformación: nuevas experiencias conectan sentidos, alma y sinapsis. Nos cambian y se quedan con nosotros. Austria sigue resonando después.

Quien viaja por Austria se lleva mucho más que momentos bonitos. Son experiencias que sorprenden y emocionan, que nos transforman y perduran. Con nueva inspiración, vivencias e ideas. Paisajes alpinos, lagos, ciudades y actividades quedan grabados en la memoria: como imagen, como sensación. La sinapsis austriaca. Recuerdos de lugares y encuentros únicos que se quedan en la mente y en el corazón.

Viajar es transformación

Haz crecer tu sinapsis austriaca

En Austria hay un sinfín de experiencias con “efecto duradero”: pedalear junto a lagos turquesa, subir a la montaña o recorrer viñedos en bici, sintiendo la naturaleza y los paisajes —ya sea en familia y a ritmo tranquilo, con mountain bike, o en modo carretera, gravel y aventura.

Relajarse junto al agua es una tradición en Austria. Sus lagos de baño cristalinos despiertan los sentidos y alimentan la sinapsis austriaca. Disfrutad de la típica Sommerfrische, ese verano fresco del que ya se enamoró el emperador Francisco José I. Y, por supuesto, las vacaciones de baño entusiasman especialmente a los niños: junto al agua, en el bosque, de excursión o en una cabaña alpina… aquí la naturaleza se convierte en aventura. Porque lo sabemos: los recuerdos más bonitos son los de la infancia.

Y si lo vuestro es recargar vuestra sinapsis austriaca con cultura y gastronomía, en las ciudades de Austria se vive una energía única. En hoteles con cocina estrella y en las rooftops más cool sentiréis esa ligereza urbana, con nuevas perspectivas sobre la ciudad y la vida.

Imposible sacar de la cabeza: Lebensgefühl austriaco

En Austria, las experiencias se convierten en recuerdos que se quedan. Ya sea en bici entre lagos y montañas, en vacaciones de verano junto al agua o disfrutando en sus ciudades: naturaleza, cultura y Lebensgefühl se unen en unas vacaciones que perduran.

Los lagos de baño de Austria: naturaleza, relax y bienestar

Enmarcados por paisajes alpinos, los lagos de baño de Austria son famosos por la calidad de sus aguas: experiencias y calma junto al agua que siguen resonando.

Ciudades de Austria: ligereza urbana y cultura

Rutas ciclistas, carriles bici y tours en e-bike

Salzkammergut: Patrimonio Mundial, montañas y lagos

¡Haz crecer tu sinapsis austriaca! Vacaciones que transforman

Recuerdos que se quedan

Experiencias, actividades y Lebensgefühl junto al agua

Cuando se trata de agua limpia y cristalina, Austria está en su elemento. Sumérgete en deportes acuáticos o disfruta de pura desconexión: el agua es un salto a la felicidad… y al Lebensgefühl austríaco.

Regiones de agua en Austria: baño, senderismo y ciclismo

Cataratas de Krimml: las cascadas más altas de Europa

CoolCation: lugares y experiencias para refrescarse

Senderismo junto a aguas salvajes: gargantas y cascadas

Bañarse en el río: nadar libre, a contracorriente

Aventura, descubrimientos y Lebensgefühl alpino

Los Alpes de Austria se sienten en la piel: colinas, bosques, lagos cristalinos y cumbres espectaculares. El escenario perfecto para unas vacaciones activas a tu ritmo.

Vacaciones en familia en los Alpes de Austria

Senderismo gourmet: por prados alpinos, lagos y viñedos

Lugares con energía: la fuerza de la naturaleza

Vacaciones con niños: aventura y momentos inolvidables

Acción y aventura: recarga energía

Actividades en la naturaleza: movimiento y descanso

Miradores espectaculares: lagos y montañas desde las alturas

Parques nacionales y naturales: protegidos y fascinantes

Lebensgefühl urbano entre arte y cultura

El arte y la cultura son el corazón del Lebensgefühl de Austria. Ciudades históricas, jardines de palacios, monumentos, museos y galerías abren nuevas perspectivas y activan tu sinapsis austriaca.

Arte y cultura: museos y palacios, música y festivales

Pequeñas ciudades históricas: rutas por la historia

Wien, die grüne Stadt: Coole Locations für heiße Sommertage

Qué ver en Austria: tesoros culturales urbanos

Museos y galerías: inspiración y nuevas perspectivas

Lebensgefühl gastronómico

El Lebensgefühl de Austria se saborea en cada plato: de Alpes y lagos, bosques y praderas. De la merienda en la montaña a la alta cocina, todo es un viaje gastronómico local.

Los chefs con “haube” de Austria: creativos y carismáticos

Especialidades culinarias: los tesoros de cada región

Cocina vegana y vegetariana: sabrosa, refinada y regional

Comer y beber en Austria

Refugios y prados alpinos para parar: estilo de vida alpino

Lugares especiales: a la mesa con todos los sentidos

Lebensgefühl en las pistas y en la nieve

¿Por qué amamos el invierno en Austria? Porque es más que deporte: pistas, nieve, refugios y hospitalidad alpina. Así se vive la sinapsis austriaca en invierno.

Aprender a esquiar de adulto: de cero a rey de las pistas

Estaciones para principiantes y quienes retoman: ¡a tope!

Invierno más allá de las pistas: de trineo a baño en hielo

16 estaciones con nieve asegurada: nieve natural en altura

Estaciones de esquí familiares en Austria: seguras y cómodas

Sostenibilidad en invierno: 10 consejos fuera de pista

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