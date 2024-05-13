Haz crecer tu sinapsis austriaca

En Austria hay un sinfín de experiencias con “efecto duradero”: pedalear junto a lagos turquesa, subir a la montaña o recorrer viñedos en bici, sintiendo la naturaleza y los paisajes —ya sea en familia y a ritmo tranquilo, con mountain bike, o en modo carretera, gravel y aventura.

Relajarse junto al agua es una tradición en Austria. Sus lagos de baño cristalinos despiertan los sentidos y alimentan la sinapsis austriaca. Disfrutad de la típica Sommerfrische, ese verano fresco del que ya se enamoró el emperador Francisco José I. Y, por supuesto, las vacaciones de baño entusiasman especialmente a los niños: junto al agua, en el bosque, de excursión o en una cabaña alpina… aquí la naturaleza se convierte en aventura. Porque lo sabemos: los recuerdos más bonitos son los de la infancia.

Y si lo vuestro es recargar vuestra sinapsis austriaca con cultura y gastronomía, en las ciudades de Austria se vive una energía única. En hoteles con cocina estrella y en las rooftops más cool sentiréis esa ligereza urbana, con nuevas perspectivas sobre la ciudad y la vida.