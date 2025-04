9 consigli dagli esperti

Il Club Alpino Austriaco e il Soccorso Alpino Austriaco forniscono consigli per escursioni in montagna sicure. Ecco i consigli più importanti:

1. Pianifica con cura il tuo itinerario

Prima di partire per un’escursione in montagna, è fondamentale raccogliere tutte le informazioni su lunghezza del percorso, dislivello, livello di difficoltà e previsioni meteo. Scegli un itinerario che corrisponda al tuo livello di preparazione fisica e di esperienza. Affidati a mappe dettagliate o a app di navigazione sicure per restare sempre sul percorso giusto. Considera anche un piano B, in caso le condizioni cambino improvvisamente. E non dimenticare: informa sempre qualcuno del tour che intendi fare.

2. Conosci i tuoi limiti

Valuta in modo realistico la tua forma fisica e la tua esperienza in montagna. Non strafare: mantieni un ritmo costante e adatto alle tue capacità, soprattutto se sei in compagnia di bambini. Le pause regolari non solo aiutano a recuperare le energie, ma rendono l’escursione più piacevole. La maggior parte degli incidenti avviene a causa di affaticamento, esaurimento o sopravvalutazione delle proprie forze.