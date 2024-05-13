한눈에 보는 오스트리아 여행
오스트리아 여행이 특별한 이유는?
오스트리아의 진면목을 느낄 수 있는 최고의 장소들
오스트리아에서의 휴가가 특별한 이유는 무엇일까요? 오스트리아 특유의 분위기를 가장 잘 느낄 수 있는 곳은 어디일까요?
오스트리아의 자연미를 이루는 핵심은 바로 손길이 닿지 않은 순수한 자연입니다. 산, 호수, 폭포, 강, 숲이 어우러진 독특한 조화는 이 나라만의 아름다움을 만들어냅니다. 동시에, 역사와 문화, 다양한 볼거리와 미식으로 가득한 지역과 도시들은 오스트리아를 더욱 매력적이고 흥미롭고, 살고 싶은 나라로 만들어 줍니다.
또한 오스트리아를 특별하게 만드는 건 사람들입니다. 마음이 열려 있고 따뜻하게 손님을 맞이하는 이들의 환대 덕분에, 오스트리아에서의 여행은 언제나 오래도록 기억에 남는 특별한 경험이 됩니다.
예술과 문화
도나우 크루즈
아름다운 도나우강에서의 유람선 여행은 비엔나와 바하우 지역을 둘러보는 당일 여행과 다양한 테마 크루즈를 제공합니다. 문화 행사 등 다양한 하이라이트도 즐기실 수 있습니다.
자연 탐방
장거리 하이킹 이젤트레일
길이 76킬로미터의 이젤 트레일은 알프스에서 마지막으로 자유롭게 흐르는 빙하 강 중 하나를 따라 이어집니다. 리엔츠에서 시작하며, 다섯 구간으로 나누어 도보 여행이 가능합니다.
브레겐처발트
등산, 자전거 타기, 골프, 플라이 낚시, 래프팅, 캐녀닝, 짚라인, 패러글라이딩까지, 브레겐처발트는 자연을 즐기고 모험을 경험할 수 있는 다양한 활동을 균형 있게 제공합니다.
오스트리아 미식 여행: 최고의 품질을 자랑하는 맛의 세계
한눈에 보는 오스트리아
지속 가능한 여행
지속 가능한 호텔이란 무엇일까요?
오스트리아의 많은 호텔들은 지속 가능성을 추구하고 있으며, 다음과 같은 조건들을 갖추고 있습니다.
제철, 지역 및 유기농 농산물에 집중
신중한 에너지 관리 개념
자원 절약 조치
저에너지 조명 사용
물 재활용 시스템
지역 사회, 문화 및 전통 지원
가구 및 섬유에 자연 소재 사용
생물기후학적 건축 기준(우수한 단열성) 준수
고객, 지역 주민, 자연의 요구 균형 유지
환경적, 사회적, 문화적 가치를 중시