한눈에 보는 오스트리아 여행
오스트리아 여행이 특별한 이유는?

오스트리아의 휴가는 자연, 호수 수영, 휴식, 자전거 여행, 하이킹, 도시 탐방과 문화 체험 등 특별하고 다양한 매력을 자랑합니다.

오스트리아의 진면목을 느낄 수 있는 최고의 장소들

오스트리아에서의 휴가가 특별한 이유는 무엇일까요? 오스트리아 특유의 분위기를 가장 잘 느낄 수 있는 곳은 어디일까요?

오스트리아의 자연미를 이루는 핵심은 바로 손길이 닿지 않은 순수한 자연입니다. 산, 호수, 폭포, 강, 숲이 어우러진 독특한 조화는 이 나라만의 아름다움을 만들어냅니다. 동시에, 역사와 문화, 다양한 볼거리와 미식으로 가득한 지역과 도시들은 오스트리아를 더욱 매력적이고 흥미롭고, 살고 싶은 나라로 만들어 줍니다.

또한 오스트리아를 특별하게 만드는 건 사람들입니다. 마음이 열려 있고 따뜻하게 손님을 맞이하는 이들의 환대 덕분에, 오스트리아에서의 여행은 언제나 오래도록 기억에 남는 특별한 경험이 됩니다.

예술과 문화

오스트리아의 풍부한 역사, 다양한 문화, 그리고 혁신적인 정신은 인상적인 관광지와 문화 명소들을 탄생시켰습니다.

헬브룬 동물원

장엄한 암벽이 둘러싼 헬브룬 동물원은 역사적인 궁전 공원 바로 옆에 위치해 있습니다. 코뿔소, 얼룩말, 사자와 함께하는 특별한 자연 체험을 즐겨보세요.

Hellbrunn Zoo

그로스글로크너 알프스 고산 도로

역사적인 그로스글로크너 고산도로는 총 48킬로미터에 걸쳐 알프스의 숨막히는 절경을 감상할 수 있는 진정한 알프스의 장관입니다.

Grossglockner High Alpine Road

할슈타트 소금 광산

세계에서 가장 오래된 소금 광산에서 즐기는 이 짜릿한 모험은 산속 깊은 곳에 위치한 지하 소금 호수와 원래 그대로의 나무 미끄럼틀까지 안내합니다.

Hallstatt Salt Mine

바트 이슐 황실 별장

황실 별장에서는 프란츠 요제프 1세 황제와 황후 엘리자벳(시씨)의 생활공간을 둘러볼 수 있으며, 넓은 황실 공원에서는 여유로운 산책을 즐기실 수 있습니다.

Kaiser Villa Bad Ischl

도나우 크루즈

아름다운 도나우강에서의 유람선 여행은 비엔나와 바하우 지역을 둘러보는 당일 여행과 다양한 테마 크루즈를 제공합니다. 문화 행사 등 다양한 하이라이트도 즐기실 수 있습니다.

Donau Cruise

멜크 수도원

멜크 수도원은 유럽에서 가장 큰 바로크 양식 건축물 중 하나로, 웅장한 건축미와 유네스코 세계문화유산인 바하우 지역의 독특한 위치로 유명합니다.

Melk Abbey

성 슈테판 대성당

비엔나의 상징인 성 스테판 대성당은 고딕 양식의 건축미로 깊은 인상을 줍니다. 이곳은 문화적, 역사적으로 매우 중요한 중심지입니다.

St. Stephen's Cathedral

쇤브룬 궁전

비엔나의 화려한 바로크 양식 궁전인 이곳은 풍부한 역사와 아름다운 정원, 그리고 유네스코 세계문화유산으로서의 위상을 자랑합니다.

Schönbrunn Palace

자연 탐방

산과 호수가 어우러져 몸과 마음, 영혼에 마법 같은 영향을 선사합니다. 활동적이든 단순히 휴식을 취하든, 오스트리아에서 느낄 수 있는 이 알프스의 분위기와 자연과의 교감은 특별한 즐거움입니다.

티롤 알프스

티롤에는 3,000미터가 넘는 600개 이상의 봉우리들이 하늘을 향해 솟아 있어, 모든 수준의 등산객에게 멋진 배경을 제공합니다.

Hiking tours in Tirol

장거리 하이킹 이젤트레일

길이 76킬로미터의 이젤 트레일은 알프스에서 마지막으로 자유롭게 흐르는 빙하 강 중 하나를 따라 이어집니다. 리엔츠에서 시작하며, 다섯 구간으로 나누어 도보 여행이 가능합니다.

The Iseltrail

얼음 거인

충분한 산책을 즐기실 분들께 추천하는 아이스리젠벨트는 세계 최대 규모의 얼음 동굴로, 가이드와 함께 하는 투어에서 장관을 이루는 얼음 형성들을 만나보실 수 있습니다.

Eisriesenwelt

남부 부르겐란트 파라다이스 루트 자전거 여행

이 자전거 코스는 평탄하고 여유로운 구간과 도전적인 구간이 모두 있어, 전기자전거로 편안한 속도에 맞춰 자연을 즐기기에 이상적입니다.

Paradise Route Southern Burgenland

브레겐처발트

등산, 자전거 타기, 골프, 플라이 낚시, 래프팅, 캐녀닝, 짚라인, 패러글라이딩까지, 브레겐처발트는 자연을 즐기고 모험을 경험할 수 있는 다양한 활동을 균형 있게 제공합니다.

Bregenzerwald

크림믈 폭포

잘츠부르크 주에 위치한 크림믈 폭포는 계곡 끝에 세 단계로 나뉘어 380미터의 낙차를 자랑니다.

Krimml Waterfalls

호에 타우에른 국립공원

이 국립공원은 다양한 생물 서식지를 보호하고 있습니다. 빙하와 광활한 자연, 그리고 문화 경관이 어우러져 자연을 즐기고 모험을 경험할 수 있는 장소입니다.

Hohe Tauern National Park

오스트리아 미식 여행: 최고의 품질을 자랑하는 맛의 세계

오스트리아 어디를 가든, 산과 알프스 목초지, 호숫가, 도나우 강변, 포도밭, 그리고 도시 곳곳에서 사람들은 품질 좋은 제품을 만들고 다듬는 데 열정을 쏟고 있습니다. 특별한 장소에서 진정한 미식 여행을 즐겨보세요.

The Wachau

유명한 도나우 지역의 주인들은 최고의 품질을 자랑하는 혁신적인 고급 요리와 전통 지역 요리를 모두 제공합니다.

Wachau

오스트리아에서 어떤 휴가를 꿈꾸고 계신가요?

한눈에 보는 오스트리아

여기에서는 도착 시 유용한 정보와 통행료, 세관 규정, 대중교통, 장애인 편의 및 지속 가능한 여행 등 다양한 실용적인 팁을 찾으실 수 있습니다.

지속 가능한 여행

지속 가능한 호텔이란 무엇일까요?

오스트리아의 많은 호텔들은 지속 가능성을 추구하고 있으며, 다음과 같은 조건들을 갖추고 있습니다.

  • 제철, 지역 및 유기농 농산물에 집중

  • 신중한 에너지 관리 개념

  • 자원 절약 조치

  • 저에너지 조명 사용

  • 물 재활용 시스템

  • 지역 사회, 문화 및 전통 지원

  • 가구 및 섬유에 자연 소재 사용

  • 생물기후학적 건축 기준(우수한 단열성) 준수

  • 고객, 지역 주민, 자연의 요구 균형 유지

  • 환경적, 사회적, 문화적 가치를 중시

Eco-Label Hotels

