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Deelstaten in Oostenrijk
Van skiën en wintermagie, tot Alpenkeuken en wellness

De negen deelstaten van Oostenrijk bieden een spannende en kleurrijke afwisseling. Precies goed voor een wintervakantie waar gezelligheid en verrassing elkaar ontmoeten.

Skiën, langlaufen en rustige winteractiviteiten, bergen en meren, wellness en Alpenkeuken. De negen deelstaten van Oostenrijk bieden een spannende en kleurrijke afwisseling voor zowel gezinnen met kinderen als soloreizigers, vriendengroepen en stellen.

Het land met de geest voor wellness

Burgenland

In het zonnige Burgenland vinden mensen die op zoek zijn naar rust en natuur wat ze zoeken tijdens een wintervakantie: Wellness in ontspannende thermaalbaden, maar ook schaatsen op de Neusiedler See of winterwandelingen in het Nationaal Park Neusiedler See - Seewinkel.

Burgenland in de winter
Het land met kleurrijke levenslust

Karinthië

De meest zuidelijke deelstaat staat bekend om zijn meren. En om zijn mensen, die als bijzonder plezierig en natuurliefhebbend worden beschouwd.

Het milde klimaat opent de deur voor alles wat in de natuur gebeurt: skiën, langlaufen of schaatsen op natuurijs.

Karinthië in de winter
Het land voor natuurliefhebbers

Niederösterreich

De winter in Niederösterreich is op zijn harmonieusst. Hier, in het noordoosten van Oostenrijk, wacht de schilderachtige natuur op je.

Vreugdevolle ervaringen zoals sneeuwschoenwandelen vullen de winterse dag met emoties die het hart verwarmen. Wat is er immers mooier dan samen activiteiten in de sneeuw te beleven?

Niederösterreich in de winter
Land van gemoedelijke gezelligheid

Oberösterreich

Heeft de visuele omgeving invloed op de ziel en geest? Volgens de mensen in Oberösterreich wel. Dat komt omdat hier enkele van de landschappelijk mooiste regio's van Oostenrijk liggen, waar je hart zich "opent" - van het romantische Salzkammergut tot het pittige Mühlviertel. Overigens hebben zulke rustige, gezellige krachtplekken hun eigen naam: Gschmå-Platzl.

Oberösterreich in de winter
Het land met een passie voor natuur

SalzburgerLand

De mensen in het SalzburgerLand houden van de natuur - en van alle buitensportactiviteiten. Hoe kan het ook anders, met deze geconcentreerde schoonheid van meren in de uitlopers van de Alpen, bossen en bergen?

En in de stad Mozart schitteren de culturele en architectonische schatten.

SalzburgerLand in de winter
Het land van groene hartelijkheid

Steiermark

Deze deelstaat is het "Groene Hart van Oostenrijk" - een eer die Steiermark heeft verdiend dankzij het hoogste aandeel bos in het land, zelfs in de witte winter:

In het zachte licht van de ochtendzon sporen trekken op perfect geprepareerde loipes in de Steiermark en in de flow komen. De echo? Een vreugdekreet!

Steiermark in de winter
Levensstijl van de Alpen

Tirol

Geluk leeft in de bergen. Daarvan zijn de Tirolers overtuigd. Het draait allemaal om actie, adrenaline en snelheid: van snowkiten en airboarden tot snowtubing en sneeuwskiën - Tirol is het natuurlijke decor voor snelle funsporten Funsport. Naast de klassiekers zoals skiën, snowboarden en langlaufen, zijn deze sporten daar al een tijdje helemaal in.

Geen wonder, Tirol ligt daar waar de Alpen troont en een deel van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk, de hemel in torent.

Tirol in de winter
Het land met een creatieve inslag

Vorarlberg

Zon, sneeuw, perfect geprepareerde pistes: de kleinste deelstaat van Oostenrijk toont traditiegetrouw grootsheid als het om wintervakanties gaat.

Dynamische bochten, gezellige off-piste ervaringen of fantastische skitochten - dit en nog veel meer staat je te wachten in Vorarlberg. En natuurlijk het verplichte bord Kässpätzle.

Vorarlberg in de winter
De stad met liefde voor cultuur

Wenen

Wenen is de groenste stad ter wereld, Wenen heeft een bijzonder hoge levenskwaliteit, Wenen is muziek, kunst en cultuur.

En Wenen is de mix van een levenshouding die de stad zo sympathiek maakt: een portie sereniteit, veel charme, een beetje "mopperen" (in een slecht humeur zijn) en de legendarische "Schmäh" (een speciaal soort Humor).

Wenen in de winter
Tip voor klimaatbescherming

Klimaatbescherming en wintervakantie combineren?

  • kies voor duurzame skigebieden

  • boek ecologisch gecertificeerde hotels

  • Breng uw wintervakantie door op een biologische boerderij

  • Plan je treinreis

  • gebruik duurzame mobiliteit in het skigebied

  • Huur skimateriaal (met eco-normen)

  • Blijf op de piste (in het belang van de natuur)!

  • geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten

Duurzame wintervakantie

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