Niederösterreich

De winter in Niederösterreich is op zijn harmonieusst. Hier, in het noordoosten van Oostenrijk, wacht de schilderachtige natuur op je.

Vreugdevolle ervaringen zoals sneeuwschoenwandelen vullen de winterse dag met emoties die het hart verwarmen. Wat is er immers mooier dan samen activiteiten in de sneeuw te beleven?