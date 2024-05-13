سالزبورغر لاند
عطلات الشتاء بين التزلج على الثلج والتزحلق على الألواح والتزحلق على الجليد ووجهات الرحلات الرومانسية.
عطلات الشتاء اللطيفة: رومانسية ومريحة
تقدم سالزبورغرلاند جوانب متعددة عندما يتعلق الأمر بعطلات الشتاء، إذ يمكن أن تكون العطلة هادئة ورومانسية، حيث تحافظ المنطقة على سحر الشتاء الآسر. هذا ويمكنك اختبار هذه العطلات بوتيرة مريحة، سواءً من خلال جولة في عربة تجرها الخيول، أو من خلال رحلة في منطاد هوائي، أو نزهة عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج، أو رياضة المشي بالأحذية الثلجية في الجبال.
عطلات الشتاء النشطة: نابضة بالحياة وديناميكية
بالنسبة لأولئك الذين يفضّلون الجانب السريع والحيوي من سالزبورغر لاند، تقدم منتجعات التزلج في المنطقة الكثير من التحديات الرياضية. هذا ويوفر التزلج على الثلج والتزلج عبر الأرياف والتزحلق على الجليد والرياضات الممتعة المثيرة، الكثير من الإثارة والأدرينالين، في حين تعِدك الأكواخ الألبية بالكثير من تجارب الطعام الشهية والخفيفة.
سالزبورغر لاند من جميع النواحي
أبرز المعالم
الرياضات الشتوية في سالزبورغر لاند
من البحيرات المتجمدة في شمال سالزبورغ، تمتد سلسلة كاملة من مناطق الرياضات الشتوية نحو الجنوب: من منطقة سكي سيركوس سالباخ هينترغليم ليوغانغ فيبربرون إلى أوبيرتاورن، فرفنبينغ، وكيتسشتاينهورن. لن يكتمل نمط الحياة الشتوية بدون الأكواخ الأسطورية للتزلج والمأكولات الألبية الشهيرة، والتي تشمل أطباق بطاطا غرستيل، وكاسبرسكنودل، أو كعكة التوت البري.
كل شيء في منتجعات التزلج في سالزبورغ مصمم لتحقيق موسم شتوي مستدام، بما توفره من تلفريك حديث، ومسارات مضاءة، ووسائل النقل العامة، ودورات للتزلج.
وجهات الرحلات في سالزبورغر لاند
مناطق
مدن وأماكن
"عناوين العافية الألبية" في سالزبورغر لاند
تتميز الحمامات الكبريتية المنعشة، والمسابح المالحة المريحة، وعلاجات الاستنشاق، والسباحة في المياه الغنية بالمعادن بقوة الشفاء التي تتدفق في العديد من الحمامات الحرارية والمسابح الداخلية في جميع أنحاء المنطقة. أولئك الذين يطفون في حوض سباحة خارجي مدفأ بالتأكيد سيستمتعون حتماً بمشاهدة إحدى القمم الثلجية. فهذه المشهدية تختصر مفهوم "الرفاهية الألبية" في سالزبورغر لاند.
وبمجرد أن يسترخي جسمك وعقلك، ستشعر بالانتعاش بفضل الهواء الطلق النقي أثناء التزلج على الثلج، أو التزلج عبر الأرياف، أو المشي بالأحذية الثلجية، أو ببساطة الاستمتاع بنزهة هادئة.
شخصيات مشهورة
"صوت الموسيقى"
يُعد فيلم "صوت الموسيقى" ساوند أوف ميوزيك من أنجح الأفلام الموسيقية في تاريخ هوليوود، وقد تم تصويره في مدينة سالزبورغ ومنطقة سالزبورغر لاند. وقد حققت ذكريات ماريا أوغستا تراب وعائلتها الغنائية الشهيرة نجاحاً عالمياً على الشاشة.
وبفضا هذا الفيلم، أصبح قصر هيلبرون وحدائق ميرابيل في سالزبورغ، بالإضافة إلى كاتدرائية مونديزي وسانت غيلغن على بحيرة فولفغانغ في منطقة سالزبورغر لاند، وجهات سياحية يزورها عشاق الأفلام من جميع أنحاء العالم.
- جولة ساوند أوف ميوزيك بالباص
- جولة ميس ماريا على الدراجات الهوائية
وصفات
أماكن فريدة للإقامة
كيف يمكننا الجمع بين حماية المناخ والعطلات الشتوية؟
• اختر منتجعات التزلج المستدامة
• احجز الفنادق المعتمدة بيئياً
• احرص على قضاء إجازتك الشتوية في مزرعة عضوية
• خطط لرحلتك بالقطار
• استخدم وسائل النقل المستدامة في منتجع التزلج
• استمتع بالأطعمة الإقليمية والموسمية والعضوية
• حاول القيام بأنشطة شتوية بطيئة
الطبيعة المحمية في سالزبورغر لاند
يتجاوز أكبر منتزه وطني في جبال الألب كل التوقعات البرية لهذه المنطقة الجبلية الرائعة، حيث يحتضن أكثر من 250 قمة يزيد ارتفاعها عن 3 آلاف متر و342 نهراً جليدياً في هذه المنطقة المحمية البكر. يقع في قلبها جبل غروسغلوكنر، أعلى جبل في النمسا، حيث يبلغ ارتفاعه 3798 متراً، في حين يوفر طريق غروسغلوكنر هاي ألباين الشهير، تجارب قيادة متعرجة ومثيرة، غير أنه يُغلق في فصل الشتاء.
هذا ويمكن استكشاف موطن النسور والوعول والغرير مع حراس المنتزه الوطني في الهواء الطلق، فيما تجدون أبرز معالم الحديقة تحت سقف واحد في متحف ناشيونال بارك في ميترسيل.