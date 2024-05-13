سالزبورغر لاند
عطلات الشتاء بين التزلج على الثلج والتزحلق على الألواح والتزحلق على الجليد ووجهات الرحلات الرومانسية.

تأسر عطلات الشتاء في سالزبورغر لاند عشاق الجمال، بما تتضمنه المنطقة من جبال مغطاة بالثلوج، وبحيرات متجمدة، وشلالات في التكوينات الجليدية المذهلة، ومناطق جليدية مختلفة.

عطلات الشتاء اللطيفة: رومانسية ومريحة

تقدم سالزبورغرلاند جوانب متعددة عندما يتعلق الأمر بعطلات الشتاء، إذ يمكن أن تكون العطلة هادئة ورومانسية، حيث تحافظ المنطقة على سحر الشتاء الآسر. هذا ويمكنك اختبار هذه العطلات بوتيرة مريحة، سواءً من خلال جولة في عربة تجرها الخيول، أو من خلال رحلة في منطاد هوائي، أو نزهة عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج، أو رياضة المشي بالأحذية الثلجية في الجبال.

عطلات الشتاء النشطة: نابضة بالحياة وديناميكية

بالنسبة لأولئك الذين يفضّلون الجانب السريع والحيوي من سالزبورغر لاند، تقدم منتجعات التزلج في المنطقة الكثير من التحديات الرياضية. هذا ويوفر التزلج على الثلج والتزلج عبر الأرياف والتزحلق على الجليد والرياضات الممتعة المثيرة، الكثير من الإثارة والأدرينالين، في حين تعِدك الأكواخ الألبية بالكثير من تجارب الطعام الشهية والخفيفة.

معلومات سريعة عن سالزبورغر لاند
العاصمة:سالزبورغ
المنطقة: 7.156 كيلومتراً مربعاً
تعداد السكانحوالي 571,500 نسمة (بحسب إحصاءات عام 2024)
نسبة انتشار الغابات: 51,9%
أعلى القمم الجبلية:غورسفينيديغر (3.674 متراً)
مناطق التزلج: 57
المنتزهات الطبيعية: 3
المنتجعات الصحية: 6

سالزبورغر لاند من جميع النواحي

العطلات العائلية: تسلقوا الجبال معاً

التزلج في منتجعات عالمية المستوى

التزلج الريفي على الثلج والتزلج على مسارات مثالية

رياضات ممتعة تشمل ركوب القوارب المنفوخة وركوب الدراجات

تسلق الجليد مع شعور بالكثير من الأدرينالين

الرومانسية في الشتاء مع ركوب العربات التي تجرها الخيول

المطبخ الألبي في سالزبورغر لاند

الرياضات الشتوية في سالزبورغر لاند

من البحيرات المتجمدة في شمال سالزبورغ، تمتد سلسلة كاملة من مناطق الرياضات الشتوية نحو الجنوب: من منطقة سكي سيركوس سالباخ هينترغليم ليوغانغ فيبربرون إلى أوبيرتاورن، فرفنبينغ، وكيتسشتاينهورن. لن يكتمل نمط الحياة الشتوية بدون الأكواخ الأسطورية للتزلج والمأكولات الألبية الشهيرة، والتي تشمل أطباق بطاطا غرستيل، وكاسبرسكنودل، أو كعكة التوت البري.

كل شيء في منتجعات التزلج في سالزبورغ مصمم لتحقيق موسم شتوي مستدام، بما توفره من تلفريك حديث، ومسارات مضاءة، ووسائل النقل العامة، ودورات للتزلج.

التزلج في سالزبورغر لاند

وجهات الرحلات في سالزبورغر لاند

عطلة بعيداً عن المنزل

"عناوين العافية الألبية" في سالزبورغر لاند

تتميز الحمامات الكبريتية المنعشة، والمسابح المالحة المريحة، وعلاجات الاستنشاق، والسباحة في المياه الغنية بالمعادن بقوة الشفاء التي تتدفق في العديد من الحمامات الحرارية والمسابح الداخلية في جميع أنحاء المنطقة. أولئك الذين يطفون في حوض سباحة خارجي مدفأ بالتأكيد سيستمتعون حتماً بمشاهدة إحدى القمم الثلجية. فهذه المشهدية تختصر مفهوم "الرفاهية الألبية" في سالزبورغر لاند.

وبمجرد أن يسترخي جسمك وعقلك، ستشعر بالانتعاش بفضل الهواء الطلق النقي أثناء التزلج على الثلج، أو التزلج عبر الأرياف، أو المشي بالأحذية الثلجية، أو ببساطة الاستمتاع بنزهة هادئة.

منتجعات صحية في سالزبورغر لاند

النجاح العالمي لفيلم ساوند أوف ميوزيك

"صوت الموسيقى"

يُعد فيلم "صوت الموسيقى" ساوند أوف ميوزيك من أنجح الأفلام الموسيقية في تاريخ هوليوود، وقد تم تصويره في مدينة سالزبورغ ومنطقة سالزبورغر لاند. وقد حققت ذكريات ماريا أوغستا تراب وعائلتها الغنائية الشهيرة نجاحاً عالمياً على الشاشة.

وبفضا هذا الفيلم، أصبح قصر هيلبرون وحدائق ميرابيل في سالزبورغ، بالإضافة إلى كاتدرائية مونديزي وسانت غيلغن على بحيرة فولفغانغ في منطقة سالزبورغر لاند، وجهات سياحية يزورها عشاق الأفلام من جميع أنحاء العالم.

هوخكونيغ في ماريا ألم

ميرامونت في باد غاشتاين

كورتيسن على بحيرة فولفغانغ

كيف يمكننا الجمع بين حماية المناخ والعطلات الشتوية؟

السفر بشكل مستدام
منتزه هوهي تاورن الوطني

الطبيعة المحمية في سالزبورغر لاند

يتجاوز أكبر منتزه وطني في جبال الألب كل التوقعات البرية لهذه المنطقة الجبلية الرائعة، حيث يحتضن أكثر من 250 قمة يزيد ارتفاعها عن 3 آلاف متر و342 نهراً جليدياً في هذه المنطقة المحمية البكر. يقع في قلبها جبل غروسغلوكنر، أعلى جبل في النمسا، حيث يبلغ ارتفاعه 3798 متراً، في حين يوفر طريق غروسغلوكنر هاي ألباين الشهير، تجارب قيادة متعرجة ومثيرة، غير أنه يُغلق في فصل الشتاء.

هذا ويمكن استكشاف موطن النسور والوعول والغرير مع حراس المنتزه الوطني في الهواء الطلق، فيما تجدون أبرز معالم الحديقة تحت سقف واحد في متحف ناشيونال بارك في ميترسيل.

منتزه هوهي تاورن الوطني

• على طول الأنهار، يمكنك ركوب الدراجات الهوائية أو البادلينغ في أعالي الجبال

التنزه سيراً على الأقدام فوق مراعي جبال الألب للوصول إلى القمة - مع الاستمتاع بإطلالة بانورامية على البحيرات والأنهار الجليدية.

• ممارسة رياضة الغولف أمام سلاسل الجبال والبحيرات الباهرة.

• بفضل الرياح المثالية لركوب الأمواج، والمياه البيضاء للتجديف في سالزبورغر لاند، يمكنك بسهولة ممارسة جميع أنواع الرياضات المائية.

• استمتع بإجازة الشتاء مع جميع أفراد العائلة.

التزلج في منتجعات التزلج ذات المستوى العالمي

التزلج الريفي على الثلج والتزحلق على مسارات مثالية

الرياضات الممتعة - ركوب الأنابيب، ركوب الدراجات على الجليد، الطيران الورقي على الجليد

• تسلق الجبال الجليدية للحصول على جرعة من الأدرينالين

• انعم بأجواء رومانسية في الشتاء مع ركوب العربات التي تجرها الخيول

-        سالباخ هينترغليم

يُعدّ الوادي الواقع وسط جبال بينزغاو العشبية نقطة التقاء لسائقي الدراجات الجبلية والعائلات

-        هوخكونيغ

يُعدّ الجبل الملكي العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 2181 متراً هادئاً للغاية، ومثالياً للعديد من الأنشطة.

-        وادي غاشتاين

هنا، تضفي المنازل الرائعة بطراز الآرت نوفو المستوحى من حقبة "بيل أيبوك" سحراً خاصاً على الوادي.

-        تسيل أم زيه -كابرون

يشكل النهر الجليدي والجبال والبحيرة، مزيجاً رائعاً آخر، ونموذجياً لمنطقة سالزبورغر لاند.

-        أوبرتاورن

ستجد هنا مناظر على ارتفاع يصل إلى 2500 متر فوق مستوى سطح البحر تلهمك للمشي لمسافات طويلة في منطقة جبال الألب الرائعة.

-        لونغاو

من ارتفاع ألف متر فوق مستوى سطح البحر، من الأفضل استكشاف القمم والمراعي الألبية والبحيرات الجبلية سيراً على الأقدام أو بالدراجة النارية.

-        منتزه هوهي تاورن الوطني

تضم هذه المنطقة أكثر من 250 قمة يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر و342 نهراً جليدياً في محيط طبيعي محمي تماماً.

-    فولفغانغزيه: هي عبارة عن بحيرة خلابة في منطقة سالزكامرغوت، وتحيط بها جبال سلسلة جبال داخشتاين العملاقة.

-    بحيرة تسيل: بحيرة كبيرة بالقرب من تسيل أم زيه، تشتهر بالرياضات المائية مثل الإبحار وركوب الأمواج والسباحة.

-    بحيرة فوشل: هي أيضاً من البحيرات الجميلة في سالزكامرغوت، تشتهر بمياهها الصافية وأجوائها الهادئة. هذا وتُعتبر فوشل زيه وجهة شهيرة للسباحة وركوب القوارب والمشي على طول شواطئها.

-    بحيرة هينترسي: بحيرة جبلية خلابة في جبال تينينغيبيرغ، وتحيط بها التكوينات الصخرية الرائعة.

-    فاليرسي: تشتهر بالرياضات المائية مثل الإبحار وركوب الأمواج وصيد الأسماك.

-    ماتسي: تشتهر بحيرة ماتسي بمياهها النظيفة ومحيطها الساحر، وهي وجهة شهيرة لممارسة الرياضات المائية مثل السباحة والإبحار وركوب الأمواج شراعياً.

-    بحيرة أوبرتروم: تُعتبر بحيرة أوبرتروم جزءاً من ترومر سينلاند في فلاشغاو، وهي وجهة شهيرة لممارسة الرياضات المائية مثل الإبحار وركوب الأمواج والتجديف وقوفاً.

بطاقة سالزبورغر لاند عبارة عن بطاقة دخول شاملة تمنحك الدخول المجاني إلى حوالي 180 تجربة ومعلماً سياحياً في مدينة ومنطقة سالزبورغ، وهي مُتاحة لمدة 6 أو 12 يوماً. هذا ويمكن كالاستمتاع بالعديد من العروض عدة مرات، كما يمكنك زيارة الحمامات الحرارية والتلفريك وبعض مناطق الجذب الأخرى مرة واحدة خلال 6 أو 12 يوماً.

