تأسر عطلات الشتاء في سالزبورغر لاند عشاق الجمال، بما تتضمنه المنطقة من جبال مغطاة بالثلوج، وبحيرات متجمدة، وشلالات في التكوينات الجليدية المذهلة، ومناطق جليدية مختلفة.

عطلات الشتاء اللطيفة: رومانسية ومريحة

تقدم سالزبورغرلاند جوانب متعددة عندما يتعلق الأمر بعطلات الشتاء، إذ يمكن أن تكون العطلة هادئة ورومانسية، حيث تحافظ المنطقة على سحر الشتاء الآسر. هذا ويمكنك اختبار هذه العطلات بوتيرة مريحة، سواءً من خلال جولة في عربة تجرها الخيول، أو من خلال رحلة في منطاد هوائي، أو نزهة عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج، أو رياضة المشي بالأحذية الثلجية في الجبال.

عطلات الشتاء النشطة: نابضة بالحياة وديناميكية

بالنسبة لأولئك الذين يفضّلون الجانب السريع والحيوي من سالزبورغر لاند، تقدم منتجعات التزلج في المنطقة الكثير من التحديات الرياضية. هذا ويوفر التزلج على الثلج والتزلج عبر الأرياف والتزحلق على الجليد والرياضات الممتعة المثيرة، الكثير من الإثارة والأدرينالين، في حين تعِدك الأكواخ الألبية بالكثير من تجارب الطعام الشهية والخفيفة.