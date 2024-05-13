بورغنلاند
عطلات الشتاء بين الطبيعة والعافية والمنتجعات الصحية
مراكز العافية والحمامات الحرارية: عالم من التشافي في بورغنلاند
يُعتبر استغلال قوة الشفاء للماء في الحمامات الحرارية، بمثابة تقليد طويل في منطقة بورغنلاند. فهنا، يمكن لعشاق العافية اختيار نوع الماء المفضل لديهم من بين العديد من المنتجعات. فالماء الغني بالكبريت، مثل ذلك الموجود في منتجع أليغريا الحراري في شتيغرس باخ، يعزز جهاز المناعة، بينما يوفر حمام المياه المالحة، مثل ذلك الموجود في منتجع سانت مارتين الحراري، تأثيراً مهدئاً ومريحاً – علماً أن هذه الفوائد تمّ إثباتها من خلال الدراسات العلمية.
بالطبع، عادةً ما يكون للأزواج أو الزوار الفرديون الباحثون عن السلام والهدوء، توقعات مختلفة فيما يتعلق بزيارة منتجعات الاسترخاء الشتوية، مقارنةً بالعائلات أو محبي الساونا.
فالحمامات الحرارية في بورغنلاند تقدم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية هذه الاحتياجات المتنوعة مع عروض متنوعة. سواء كان التركيز على الصحة، اللياقة، والرياضة، أو ببساطة الاسترخاء، التدلل، والاستمتاع بالعناية، فإن زيارة لمنتجع حراري في بورغنلاند ستجدد طاقتك في دفء المياه الحرارية المهدّئة – ويفضّل أن تكون هذه الزيارة بعد نزهة شتوية طويلة أو جلسة على حلبة التزلج على الجليد.
بورغنلاند من نواحي مختلفة
أبرز المعالم
ينابيع الشفاء ومتعة الاستحمام
مناطق
مدن وأماكن
فندق لاندهوفميوله في جنوب بورغنلاند
تحتضن كلوديا فارتك مفهوم الاستدامة واستعمال المنتجات الإقليمية بقناعة تامة. فمالكة فندق "لاندهوفميوله"، الواقع في حديقة راب الطبيعية في بورغنلاند، كانت ملتزمة بممارسات الاستدامة منذ 30 عاماً، لأنها اعتبرتها دائماً بمثابة الشيء الطبيعي والمنطقي. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الاستدامة واستعمال المنتجات الإقليمية والثبات، عوامل متزايدة الأهمية بالنسبة للزوار. ومع ذلك، فإن عائلة فارتك كانت تجسد دائماً هذه المثل كامتداد منطقي لموقع فندقهم في قلب حديقة رااب الطبيعية في بورغنلاند.
ويمكن القول إن جهودهم هذه كانت بالفعل مثمرة: فقد كان فندق "لاندهوفميوله" أول فندق ضمن مجموعة "ناتوريديل" في بورغنلاند، مما جعله أول مستفيد من الشهادة البيئية النمساوية في المنطقة. بالإضافة إلى شهادة فنادق ناتوريديل، حصل لاندهوفميوله الآن أيضاً على شهادة AMA GENUSS REGION والتي تضمن الجودة الخاضعة للرقابة والأصالة الإقليمية.
أبرز الأحداث
شخصيات مشهورة
وصفات
أماكن فريدة للإقامة
كيف يمكننا الجمع بين حماية المناخ والعطلات الشتوية؟
1- اختر منتجعات مستدامة
2- احجز الفنادق المعتمدة بيئياً
3- اقضِ عطلتك الشتوية في مزرغة عضوية
4- خطط لرحلة على متن القطار
5- استعمل وسائل النقل المستدامة خلال الإقامة في المنتجعات
6- قم باستئجار معدات التزلج (مع معايير بيئية)
7- ابقَ على المنحدرات المخصصة لما فيه صالح الطبيعة
8- استمتع بالمأكوات المحلية والموسمية
9- جرّب الأنشطة الشتوية الأكثر بطئاً.
اللهجة في بورغنلاند
في بورغنلاند، تصبح كلمة "بقرة (Kuh) "خوي" (Khui)، حيث تُعرف اللهجة المحلية بلهجة "Ui"، ويُعتبر ما يُعرف بـ "هينسيش" جزءاً من مجموعة اللهجات البافارية الوسطى، وكان يتم التحدث بها على نطاق واسع خلال فترة الإمبراطورية النمساوية المجرية، حتى وصلت إلى فيينا. وكان سكان بورغنلاند يتحدثون اللهجة ذاتها التي كانت تتحدث بها الإمبراطورة إليزابيث، مما جعل التواصل في تلك الحقبة سهلاً للغاية.
لكن اليوم، تشهد هذه اللهجة في بورغنلاند تراجعاً تدريجياً بسبب التأثيرات اللغوية القادمة من فيينا والنمسا السفلى