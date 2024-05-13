من الاستجمام في المنتجع الصحي الحراري إلى التزلج على الجليد أو المشي في فصل الشتاء على طول بحيرة نويزيدل: بورغنلاند هي ملاذ السلام الآمن في النمسا.

مراكز العافية والحمامات الحرارية: عالم من التشافي في بورغنلاند

يُعتبر استغلال قوة الشفاء للماء في الحمامات الحرارية، بمثابة تقليد طويل في منطقة بورغنلاند. فهنا، يمكن لعشاق العافية اختيار نوع الماء المفضل لديهم من بين العديد من المنتجعات. فالماء الغني بالكبريت، مثل ذلك الموجود في منتجع أليغريا الحراري في شتيغرس باخ، يعزز جهاز المناعة، بينما يوفر حمام المياه المالحة، مثل ذلك الموجود في منتجع سانت مارتين الحراري، تأثيراً مهدئاً ومريحاً – علماً أن هذه الفوائد تمّ إثباتها من خلال الدراسات العلمية.

بالطبع، عادةً ما يكون للأزواج أو الزوار الفرديون الباحثون عن السلام والهدوء، توقعات مختلفة فيما يتعلق بزيارة منتجعات الاسترخاء الشتوية، مقارنةً بالعائلات أو محبي الساونا.

فالحمامات الحرارية في بورغنلاند تقدم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية هذه الاحتياجات المتنوعة مع عروض متنوعة. سواء كان التركيز على الصحة، اللياقة، والرياضة، أو ببساطة الاسترخاء، التدلل، والاستمتاع بالعناية، فإن زيارة لمنتجع حراري في بورغنلاند ستجدد طاقتك في دفء المياه الحرارية المهدّئة – ويفضّل أن تكون هذه الزيارة بعد نزهة شتوية طويلة أو جلسة على حلبة التزلج على الجليد.