Vakantie in de Oostenrijkse bergen
Natuurliefde, bergplezier en Alpengevoel
Introduction
Waarom houden we zo van de bergen?
Misschien omdat je er nooit genoeg van krijgt. Gelukkig bestaat 63 procent van Oostenrijk uit hoogalpien landschap. Al generaties lang leven mensen hier in nauwe verbondenheid met de bergen. Lang voordat wandelen of bergsport een vrijetijdsbesteding werd, zorgden zij met hard werken voor de alpenweiden. Niet voor het uitzicht, maar uit noodzaak en betrokkenheid.
Bergsport kreeg pas rond 1900 echt vorm, maar de band met de natuur zit al veel langer in het Oostenrijkse leven verweven. Die liefde voor de bergen komt voort uit het verlangen naar rust, ruimte en dat ene magische moment waarop je op een top staat en de wereld onder je ziet liggen.
Dat de natuur hier nog steeds zo ongerept is, is te danken aan de mensen die in de Alpen wonen en werken. Zij dragen zorg voor hun omgeving, met aandacht voor het landschap en het oog op de toekomst.
Bergactiviteiten het hele jaar door
Wandelen, bewegen, een berg beklimmen en weer naar beneden komen - het is een weerspiegeling van het leven.Peter Habeler, Oostenrijkse extreme bergbeklimmer
Topwandelingen en wandeltochten
National Park Hohe Tauern: Wandel naar de top bij zonsopgang
De begeleide wandeling bij zonsopgang omvat de beklimming van de Emberger Alm, Karinthische specialiteiten op de top en een afdaling met een prachtig uitzicht.
Schladming-Dachstein: Riesneralm toppad
Neem de kabelbaan naar het middenstation en volg dan het enkelvoudige pad over drie bergtoppen en twee alpenweiden - ideaal voor liefhebbers van trailrunnen!
Wilder Kaiser: Gemakkelijke routes in het Kaisergebergte
Beneden in het dal zijn er tal van gezinsvriendelijke paden die geschikt zijn voor kinderwagens, waarvan vele gemakkelijk gecombineerd met een ritje met de kabelbaan.
De 10 hoogste toppen in Oostenrijk
Großglockner: 3.798 m / Glocknergroep in Tirol en Karinthië
Wildspitze: 3.768 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Weißkugel: 3.738 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Hofmannspitze: 3.722 m / Glocknergroep in Tirol en Karinthië
Großvenediger: 3.666 m / Venedigergroep in Tirol en Salzburg
Hinterer Brochkogel: 3.628 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Hintere Schwärze: 3.624 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Similaun: 3.599 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Großes Wiesbachhorn: 3.564 m / Glockner-groep in Salzburg
Vorderer Brochkogel: 3.562 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Berggidsen zoeken: Vind hier berggidsen voor een veilige topervaring
De mooiste Alpengebieden van Oostenrijk
Almen - vol leven en energieAlpenweiden zijn belangrijk voor biodiversiteit, traditie en alpiene landbouw. Ze bieden dieren een thuis, behouden erfgoed en trekken wandelaars. Deze waardevolle gebieden verdienen bescherming én doen goed.
Waarom is alpiene landbouw zo belangrijk?
De alpiene landbouw draagt bij aan het behoud van cultuurlandschappen en beschermt valleien door het risico op lawines en aardverschuivingen te verminderen.
Boeren en melkveehouders produceren hoogwaardige, vaak biologische, zuivelproducten van koeien, schapen en geiten.
Alpenweiden bieden een natuurlijke ruimte voor ontspanning in de bergen.
Ze voorkomen ook overwoekering en ondersteunen biodiversiteit.
Op alpenweiden groeien meer kruiden en plantensoorten dan in het dal - een belangrijke aanwinst voor de natuur.
De mooiste Spa hotels: Luxe in de bergen
Almwellness Hotel Pierer op de Teichalm
Luxueus ontspannen op 1.400 meter boven zeeniveau met overloopzwembad, panoramasauna en een breed scala aan wellnessbehandelingen.
Hotel Post Bezau in het bos van Bregenz
Begeleide wandelingen, kruidenworkshops, yoga in de natuur en wellnessbehandelingen zorgen voor het fijnste alpine gevoel op 600m boven de zeespiegel.
Höflehner natuur- en wellnesshotel in Schladming-Dachstein
De 5.000 m² grote Premium Alpin Spa ligt op 1.117 meter boven zeeniveau en biedt zes waterwerelden en 12 sauna's voor ultieme ontspanning.
Oostenrijkse nationale alpenparkenNationale parken zijn waardevolle natuurgebieden waar natuurbehoud voorop staat. Driekwart van het land blijft vrij van commercieel gebruik, zodat flora en fauna hun ruimte krijgen. Tegelijk bieden de parken plek voor ontspanning, educatie en onderzoek.
Hoe kunnen we het bergmilieu beschermen?
Neem alles wat je meeneemt van de berg mee naar beneden - zelfs tissues!
Blijf op gemarkeerde paden om wilde dieren en jonge bossen niet te verstoren.
Respecteer dieren - bekijk koeien, schapen en wilde dieren van een afstand.
Gebruik waar mogelijk regionale treinen en wandelbussen.
Inspireer je kinderen om van de natuur te houden - wat ze kennen, zullen ze waarderen.
Bescherm de biodiversiteit - rangers van nationale parken kunnen je laten zien hoe.