Neuf régions, mille facettes. Une mosaïque de paysages et de cultures pour tous les goûts.

Montagnes majestueuses et lacs cristallins, cuisine alpine et vignobles ensoleillés, traditions séculaires et culture contemporaine, bien-être et aventures sportives : les neuf Bundesländer (régions fédérales) d’Autriche séduisent par leur diversité. En couple, en famille, entre amis ou en solo – chaque région offre une expérience unique et authentique.

De la Styrie gourmande au Vorarlberg design, en passant par le Salzkammergut enchanteur ou la vibrante Vienne, l’Autriche dévoile une richesse incomparable. Ici, on passe d’un sommet panoramique à un musée de renommée mondiale, d’un marché fermier à une baignade dans un lac alpins.