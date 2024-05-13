Een treinreis door Oostenrijk in zeven dagen
Ontdek het landschap en de cultuur - van Wenen tot Bregenz
Introduction
Elke dag een nieuwe stad, elke dag nieuwe indrukken van cultuur, landschap, keuken en levensstijl. We beginnen de treinreis met de historische en muzikale pracht van Wenen, gaan verder langs glooiende heuvels, bossen en imposante bergen - tot de reis eindigt aan het Bodenmeer in Bregenz. Daartussen liggen de culturele schatten van het moderne Linz en het historische centrum van Salzburg, de Alpenwereld in Tirol en de natuurwonderen van Vorarlberg. De route is een belevenis op rails en elke stop is een hoogtepunt.
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Deze routecombinatie van de treinreis is GEEN boekbare aanbieding! Alle informatie dient ter inspiratie en kan individueel worden gecoördineerd, georganiseerd en geboekt.
Dag 1: Wenen, de kosmopolitische stad van levenskwaliteit
Wenen combineert architectuur, muziek en geschiedenis tot een unieke ervaring. Prachtige gebouwen zoals paleis Schönbrunn, paleis Hofburg en de Stephansdom kenmerken het stadsbeeld. In de Weense Ringstrasse vind je de Staatsopera, het parlement en het stadhuis. De mix van keizerlijk erfgoed en Art Nouveau geeft de stad een bijzondere charme. Wenen is een van de meest leefbare en groenste steden ter wereld. Wat een levenshouding!
Muziek is geliefd - en wordt geleefd - in Wenen. Elke avond luisteren 10.000 muziekliefhebbers live naar klassieke muziek - een ongelooflijk aantal! En het hele jaar door staan er op de Weense concertagenda meer dan 15.000 evenementen van alle muzikale genres en groottes. Een van de belangrijkste muziekcentra van de stad is de Weense Staatsopera. Een kijkje achter de schermen laat zien hoe de opera in elkaar zit: een rondleiding van 40 minuten vertelt je alles over de geschiedenis van het operahuis.
Cultuur hangt in de Weense lucht
Dag 2: Linz, de stad van de toekomst
Reistijd met de trein Wenen-Linz: 1u 15 min
Veelzijdig cultureel aanbod, kleurrijke havendrukte en culinaire stadseilanden: Met haar innovatieve culturele programma laat de Donaustad Linz op indrukwekkende wijze zien hoe fascinerend verschillende culturen, kunstvormen en media met elkaar kunnen samengaan. En hoe toekomstgericht hier wordt gedacht: Of het nu gaat om het Ars Electronica Center, de kunstuniversiteit of de tentoonstellingsconcepten in Lentos: Linz is allang niet meer een geheime tip, maar een must-see programmapunt.
Beneden in het havengebied, direct aan de Donau, is het niet minder spectaculair.Met Mural Harbour is in Linz de grootste aaneengesloten graffitigalerie ter wereld ontstaan. Meer dan 100 graffitiwerken van kunstenaars uit 25 landen brengen kleur en levendigheid op de gebouwen met meerdere verdiepingen in de havengalerie in de open lucht.
De zoete kant van Linz
Dag 3: Salzburg, de stad van Mozart
Reistijd met de trein Linz-Salzburg: 1u 15min
De geschiedenis van de beroemdste paleizen van Salzburg gaat terug tot de tijd van de prins-aartsbisschoppen in de 17e en 18e eeuw.Paleis Hellbrunn en paleis Klessheim werden gebouwd als lustpaleizen voor amusement en vermaak.
Paleis Mirabell was de residentie van de minnares van prins-aartsbisschop Wolf Dietrich. Vandaag de dag wordt de Marmeren Zaal in het paleis beschouwd als een van de mooiste en meest gewilde trouwzalen ter wereld. Leopold Mozart en zijn kinderen Wolfgang en Nannerl speelden er muziek. De Mirabell tuinen zijn een bijzonder waardevolle ontdekking: er zijn sculpturen, fonteinen, bloemperken en zelfs een "dwergtuin". Naast de Felsenreitschule en de abdij Nonnberg is de Mirabelltuin een van de belangrijkste decors in de beroemde Hollywoodmusical "The Sound of Music".
Waar de inwoners van Salzburg van houden
Dag 4: Het Salzkammergut, schoonheid in alle perspectieven
Reistijd met de trein Salzburg-Bad Ischl: 1 h 55min
Een excursiebestemming niet ver van Salzburg is zeker een omweg waard: verlaat gewoon de hoofdlijn van oost naar west met de trein en ga naar het zuiden - recht in het hart van het pittoreske Salzkammergut. De acht regio's vormen een unieke mix van natuur, cultuur en traditie, genesteld tussen bergen en kristalheldere meren:
Hoogtepunten in cultuur en plezier in het Salzkammergut
Dag 5: Achensee, een paradijsje in de bergen van Tirol
Reistijd met de trein Salzburg-Jenbach: 1u 30min
Terug op de hoofdlijn gaat de reis van Salzburg naar Jenbach in Tirol. Daar stap je over op de Achenseebahn: een nostalgische trein die van het Inntal naar het Achenseemeer rijdt. Een krachttoer voor de stoomtandradbaan, want er zit 440 meter hoogteverschil tussen.
De Achenseetrein, gebouwd rond 1889, is de oudste in zijn soort in Europa en is vanaf het begin belangrijk geweest voor de regio, net als de Achensee-Schifffahrt. Zelfs toen al waardeerden gasten de gemakkelijke bereikbaarheid en de schoonheid van het Achenmeer. De beste indruk van het landschap krijg je vanaf de boot. Als je de boot in Pertisau verlaat, kun je direct naar het Falzthurntal in het natuurpark Karwendel wandelen - voor velen nog een verborgen juweel en een heerlijk toevluchtsoord met de Gramai Alm.
De mooiste regio's van Tirol
Dag 6: Innsbruck, hoofdstad van de Alpen
Reistijd met de trein Jenbach-Innsbruck: 20min
Als je Innsbruck nog niet van boven hebt gezien, heb je maar een deel van de stad gezien. Dat komt omdat de hoofdstad van Tirol in de Alpen ligt. Een uitstapje naar de plaatselijke berg, de Nordkette, is daarom een must en kan gemakkelijk worden gedaan met de bergtrein. Niet ver van het "Gouden Dak" in het stadscentrum ligt het futuristische dalstation van de Hungerburgbahn.
Sterarchitecte Zaha Hadid ontwierp de stations in 2007. De kabelbaan gaat eerst door een tunnel, dan over een brug over de Inn en uiteindelijk met een helling van 46% naar de Hungerburg, 806 meter boven de stad. Van daaruit kun je met de panoramische gondellift naar de 1.905 meter hoge Seegrube. Vanaf daar strekt het uitzicht zich uit over het hele centrale Inntal, de Stubaier Alpen en de Zillertaler Alpen.
Bezienswaardigheden rond Innsbruck
Dag 7: Bregenz, festivalstad aan de Bodensee
Reistijd met de trein Innsbruck-Bregenz: 2u 30min
Bregenz heeft grote voordelen: De hoofdstad van Vorarlberg ligt direct aan de Bodensee, staat bekend om zijn culinaire wandelbelevenissen, heeft een eigen festival en biedt 's werelds grootste podium aan het meer. In juli en augustus vinden hier meer dan 80 voorstellingen voor zo'n 200.000 operaliefhebbers plaats in de open lucht bij bijna elk weertype.
Het beste uitzicht over de stad en het landschap heb je vanaf de Pfänder, de lokale berg van Bregenz. De Pfänderbahn brengt je in zes minuten van de oude stad naar meer dan 1000 meter boven zeeniveau. Op grote hoogte leidt het kaaswandelpad vanaf het bergstation naar een unieke culinaire ervaring: twaalf informatieborden leggen de wandelaars de verschillende taken en onderlinge relaties van de landbouw en de kaasproductie uit.