Eine Rundreise mit der Bahn: Jeden Tag neue Städte und Eindrücke – von der Wiener Eleganz über Salzburgs Altstadt bis zur Alpenwelt in Innsbruck und Bregenz.

Jeden Tag eine neue Stadt, jeden Tag neue Impressionen in Kultur, Landschaft, Kulinarik und Lebensgefühl. Wir starten die Bahnreise mit der historischen und musikalischen Pracht Wiens, weiter geht es vorbei an sanften Hügeln, Wäldern und imposanten Bergen – bis die Reise am Bodensee in Bregenz endet. Dazwischen liegen die Kulturschätze des modernen Linz und der Salzburger Altstadt, die Alpenwelt in Tirol und Vorarlbergs Naturwunder. So wird die Strecke zu einem Erlebnis auf Schienen und jeder Aufenthalt zum Highlight.