Österreichs Berge und Seen, seine Kulturschätze, tausende Genussmomente und die Menschen, die hier leben – das ist der Rahmen für ein ganz besonderes Lebensgefühl im Urlaub. Genießt die Leichtigkeit in der Natur und das zu tun, wonach euch der Sinn steht: erfrischend anders, vielseitig, ungezwungen. Und das während des ganzen Jahres.

Stand Up Paddeln im Gletschersee und Flussbaden in der Ache. Kraftplätze entdecken und auf spektakulären Aussichtsplattformen staunen. Floaten in der Salzgrotte und Ziegen-Wandern auf der Alm. Jedes Erlebnis, jede Begegnung bringt euch näher an das, was Österreich ausmacht – ein Land, das Freigeister inspiriert. Ein Land, das ihr spüren könnt.