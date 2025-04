Počitnice v Avstriji – pregled

Gore, jezera, regije, mesta: Vsak kraj v Avstriji – in z njim ljudje – navdihujejo t. i. avstrijski Lebensgefühl. Potopite se, začutite, uživajte!

Vroče točke v Avstriji za vsak življenjski slog

Zakaj so počitnice v Avstriji tako posebne? Kje je mogoče najbolje začutiti tipični t. i. avstrijski Lebensgefühl? – To je neokrnjena narava z gorami, jezeri, slapovi, rekami in gozdovi, ki oblikuje deželo v vsej njeni lepoti. Hkrati pa so regije in mesta z bogato zgodovino, kulturo, znamenitostmi in kulinaričnimi posebnostmi tiste, zaradi katerih je Avstrija tako zanimiva, prijetna in vredna doživetja.

In ne nazadnje so to ljudje – odprti in gostoljubni – ki svojim gostom z vseh vidikov pričarajo nepozabno doživetje. Če obiščete Avstrijo, uživate v tem, kar vam najbolj ustreza. Tukaj boste našli številne ideje in navdihe za nepozabne trenutke.