Podróż pociągiem przez Austrię w siedem dni
Odkrywanie krajobrazu i kultury – od Wiednia po Bregenz
Każdego dnia nowe miasto, każdego dnia nowe wrażenia związane z kulturą, krajobrazem, kuchnią i stylem życia. Rozpoczynamy podróż pociągiem od historycznego i muzycznego bogactwa Wiednia, następnie mijamy łagodne wzgórza, lasy i imponujące góry – aż do końca podróży nad Jeziorem Bodeńskim w Bregencji. Pomiędzy nimi znajdują się skarby kultury nowoczesnego Linzu i starego miasta Salzburga, alpejski świat Tyrolu i cuda natury Vorarlbergu. Trasa staje się przygodą na torach, a każdy pobyt wyjątkową atrakcją.
Przystanki podróży w ciągu 7 dni
Uwaga, na tej stronie nie zarezerwujesz atrakcji!
Ta propozycja tras podróży pociągiem NIE jest ofertą, którą można zarezerwować! Wszystkie informacje służą jako inspiracja i można je indywidualnie dostosować, samodzielnie zorganizować i zarezerwować.
Kultura, sztuka i radość życia
Dzień 1: Wiedeń, światowa stolica o najwyższej jakości życia
Wiedeń łączy architekturę, muzykę i historię, tworząc wyjątkowe doświadczenie. Okazałe budynki, takie jak pałac Schönbrunn, Hofburg i katedra św. Szczepana, kształtują panoramę miasta. Przy wiedeńskiej Ringstraße znajdują się Opera Narodowa, parlament i ratusz. Połączenie imperialnego dziedzictwa i secesji nadaje miastu szczególnego uroku. Wiedeń jest jednym z najbardziej przyjaznych do życia i najbardziej zielonych miast na świecie. Cóż za styl życia!
W Wiedniu ceniona i głęboko przeżywana jest też muzyka. Każdego wieczoru 10 000 miłośników muzyki słucha muzyki klasycznej na żywo – to niesamowita liczba! W ciągu roku kalendarz koncertów w Wiedniu obejmuje ponad 15 000 wydarzeń wszystkich gatunków muzycznych i różnej wielkości. Jedną z największych sal koncertowych miasta jest Wiedeńska Opera Państwowa. Rzut oka za kulisy pozwala poznać rozmiary działalności operowej: zwiedzanie trwa 40 minut, podczas których można dowiedzieć się wszystkiego o historii tego miejsca.
Kultura wisi w powietrzu
Dunaj, architektura i edukacja
Dzień 2: Linz, miasto przyszłości
Czas podróży pociągiem Wiedeń-Linz: 1 godz. 15 min
Różnorodna oferta kulturalna, barwne życie portowe i kulinarne wyspy miejskie: Linz nad Dunajem dzięki swojej innowacyjnej ofercie kulturalnej w imponujący sposób pokazuje, jak fascynująco mogą się ze sobą łączyć różne kultury, kierunki sztuki i media. I jak bardzo przyszłościowe jest tutaj myślenie: czy to w Ars Electronica Center, na Uniwersytecie Sztuki, czy w koncepcjach wystaw w Lentos: Linz już dawno przestał być sekretną wskazówką, a stał się obowiązkowym punktem programu.
W dzielnicy portowej, bezpośrednio nad Dunajem, widoki są nie mniej spektakularne. Dzięki Mural Harbor w Linzu powstała największa na świecie spójna galeria graffiti. Ponad 100 dzieł graffiti autorstwa artystów z 25 krajów nadaje wielopiętrowym budynkom w otwartej galerii portowej kolor i życie.
Słodkie strony Linzu
Tradycja, romantyzm i nowoczesność
Dzień 3: Salzburg, miasto Mozarta
Czas przejazdu pociągiem Linz-Salzburg: 1 godz. 15 min
Historia najsłynniejszych zamków w Salzburgu sięga czasów arcybiskupów-książąt z XVII i XVIII wieku. Pałac Hellbrunn i Pałac Klessheim zostały zbudowane jako pałace rozrywki służące zabawie i rozrywce.
Pałac Mirabell był siedzibą kochanki księcia-arcybiskupa Wolfa Dietricha. Marmurowa sala w pałacu jest dziś uważana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej pożądanych sal ślubnych na świecie. W sali tej grał Leopold Mozart wraz ze swoimi dziećmi Wolfgangiem i Nannerl. Ogród Mirabell jest szczególnie atrakcyjnym celem wycieczek: znajdują się w nim rzeźby, fontanny, klomby kwiatowe, a nawet „ogród krasnoludków”. Oprócz szkoły jeździeckiej Felsenreitschule i klasztoru Nonnberg, ogród Mirabell stanowił jedną z najważniejszych scenografii znanego hollywoodzkiego musicalu „Dźwięki muzyki”.
Co kochają Salzburczycy
Sól, góry i jeziora
Dzień 4: Salzkammergut, piękno z każdej perspektywy
Czas przejazdu pociągiem Salzburg-Bad Ischl: 1 godz. 55 min.
Warto wybrać się na wycieczkę do regionu nieopodal Salzburga: pociągiem wystarczy zjechać z głównej trasy ze wschodu na zachód i kierować się na południe – prosto do malowniczego regionu Salzkammergut. Osiem regionów stanowi wyjątkowe połączenie natury, kultury i tradycji, położone pomiędzy górami a krystalicznie czystymi jeziorami:
Atrakcje kulturalne, kulinarne i rozrywkowe w Salzkammergut
Kolej nostalgiczna, natura i sport
Dzień 5: Achensee, klejnot wśród gór Tyrolu
Czas przejazdu pociągiem Salzburg-Jenbach: 1 godz. 30 min
Wróciwszy na główną trasę, z Salzburga jedziemy dalej do Jenbach w Tyrolu. Tam przesiadamy się do Achenseebahn – nostalgicznego pociągu, który kursuje od doliny Inn do jeziora Achensee. To nie lada wyczyn dla parowej kolejki zębatej, ponieważ różnica wysokości między tymi dwoma miejscami wynosi 440 metrów.
Zbudowana około 1889 roku kolej Achenseebahn jest najstarszą tego typu koleją w Europie i od samego początku miała duże znaczenie dla regionu, podobnie jak żegluga na jeziorze Achensee. Już wtedy goście doceniali łatwą dostępność i piękno jeziora Achensee. Z pokładu statku można podziwiać najpiękniejsze widoki na okolicę. Kto wysiada ze statku w Pertisau, może udać się bezpośrednio do doliny Falzthurntal w parku przyrodniczym Karwendel – dla wielu wciąż ukryty klejnot i wraz z Gramai Alm wspaniałe miejsce na wypoczynek.
Najpiękniejsze regiony Tyrolu
Góry, kultura i aktywności outdoorowe
Dzień 6: Innsbruck, stolica Alp
Czas przejazdu pociągiem Jenbach-Innsbruck: 20 min
Kto nie widział Innsbrucka z góry, widział tylko część miasta. Stolica Tyrolu leży bowiem w Alpach. Wycieczka na lokalną górę Nordkette jest więc koniecznością i można ją wygodnie odbyć kolejką górską. Niedaleko Złotego Dachu w centrum miasta znajduje się futurystyczna stacja dolna kolejki Hungerburgbahn.
W 2007 roku stacje zostały zaprojektowane przez znaną architektkę Zahę Hadid. Kolejka najpierw przejeżdża przez tunel, następnie most nad rzeką Inn, a na koniec pokonuje 46-procentowe nachylenie, aby dotrzeć do Hungerburga położonego 806 metrów nad miastem. Stamtąd panoramiczna kolejka linowa zabierze Was dalej, na wysokość 1905 metrów, do Seegrube. Rozciąga się stamtąd widok na całą środkową dolinę rzeki Inn, Alpy Stubai i Alpy Zillertal.
Atrakcje turystyczne wokół Innsbrucka
Kultura, góry wokół i sporty wodne
Dzień 7: Bregencja, miasto festiwalu nad Jeziorem Bodeńskim
Czas przejazdu pociągiem Innsbruck-Bregenz: 2 godz. 30 min.
Bregencja ma wiele zalet: stolica Vorarlbergu leży nad samym Jeziorem Bodeńskim, słynie z kulinarnych atrakcji dla turystów, ma własny festiwal i oferuje największą na świecie scenę na jeziorze. W lipcu i sierpniu odbywa się tam ponad 80 przedstawień na świeżym powietrzu dla około 200 000 miłośników opery, niezależnie od pogody.
Najlepszy widok na miasto i okolicę rozciąga się z Pfänder, lokalnej góry Bregencji. Kolejka linowa Pfänderbahn w sześć minut wjeżdża ze starego miasta na wysokość ponad 1000 m n.p.m. Na wysokościach szlak serowy prowadzi od stacji górskiej do wyjątkowego kulinarnego przeżycia: na dwunastu tablicach informacyjnych wędrowcy mogą poznać różnorodne zadania i powiązania między rolnictwem a produkcją sera.