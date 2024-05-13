Dzień 1: Wiedeń, światowa stolica o najwyższej jakości życia

Wiedeń łączy architekturę, muzykę i historię, tworząc wyjątkowe doświadczenie. Okazałe budynki, takie jak pałac Schönbrunn, Hofburg i katedra św. Szczepana, kształtują panoramę miasta. Przy wiedeńskiej Ringstraße znajdują się Opera Narodowa, parlament i ratusz. Połączenie imperialnego dziedzictwa i secesji nadaje miastu szczególnego uroku. Wiedeń jest jednym z najbardziej przyjaznych do życia i najbardziej zielonych miast na świecie. Cóż za styl życia!

W Wiedniu ceniona i głęboko przeżywana jest też muzyka. Każdego wieczoru 10 000 miłośników muzyki słucha muzyki klasycznej na żywo – to niesamowita liczba! W ciągu roku kalendarz koncertów w Wiedniu obejmuje ponad 15 000 wydarzeń wszystkich gatunków muzycznych i różnej wielkości. Jedną z największych sal koncertowych miasta jest Wiedeńska Opera Państwowa. Rzut oka za kulisy pozwala poznać rozmiary działalności operowej: zwiedzanie trwa 40 minut, podczas których można dowiedzieć się wszystkiego o historii tego miejsca.