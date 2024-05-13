نظرة سريعة على العطلات في النمسا
ما الذي يجعل العطلة في النمسا مميزة إلى هذا الحد؟
اكتشف أبرز معالم النمسا:
ما الذي يجعل العطلة في النمسا حقاً تجربة لا تُنسى؟ وأين يمكن للزائر أن يغمر نفسه بسحر هذا البلد الفريد؟ السر يكمن في جمالها الطبيعي البِكر، مزيج ساحر من الجبال والبحيرات والشلالات والأنهار والغابات، التي تشكل لوحة طبيعية تخطف الأنفاس.
ولا يقل عن ذلك سحر المناطق والمدن النمساوية، الغنية بالتاريخ والثقافة والمعالم الخلابة، إضافةً إلى المأكولات الشهية التي تجعل من النمسا وجهة جذابة وحيوية في الوقت نفسه.
ولكن، قبل كل شيء، فإن دفء السكان وكرم ضيافتهم هو ما يحوّل كل زيارة إلى تجربة لا تُنسى. هنا ستجد مصدر إلهام وفير لكل رحلة تخطط لها، لتستمتع بكل لحظة من سحر النمسا الفريد.
المعالم السياحية والفنية والثقافية
حديقة حيوان هيلبرون في سالزبورغ
تحتضن واجهة صخرية مدهشة حديقة حيوانات هيلبرون، المجاورة لمنتزه القصر التاريخي. عِش تجربة طبيعية فريدة بين وحيد القرن والحمار الوحشي والأسود.
طريق غورسغلوكنر الألبي العالي
يُعد الطريق التاريخي غروسغلوكنر الألبي العالي، أشبه بعرض جبلي حقيقي، حيث يوفر إطلالات خلّابة على جبال الألب على مدى 48 كيلومتراً/ 30 ميلاً.
مناجم الملح في هالشتات
تأخذك هذه المغامرة العائلية الممتعة في أقدم منجم للملح في العالم إلى بحيرات ملحية تحت الأرض وزلاجات خشبية أصلية عميقة داخل الجبل.
الفيلا الإمبراطورية باد إيشل
تستعرض الفيلا الإمبراطورية شقق الإمبراطور فرانز جوزيف الأول والإمبراطورة سيسي، بينما يتيح المنتزه الإمبراطوري الواسع فرصة الاستمتاع بنزهات هادئة وممتعة.
جولة بالقارب عبر الدانوب
توفر الرحلات النهرية الخلابة على نهر الدانوب جولات يومية وركوب قوارب ذات طابع خاص عبر فيينا ومنطقة فاخو. وتُعتبر الفعاليات الثقافية من أبرز معالم هذه الرحلات.
دير ميلك
يُعد دير ميلك واحداً من أكبر المباني الباروكية في أوروبا، ويشتهر بعمارته الرائعة وموقعه الفريد ضمن منطقة فاخو المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
كاتدرائية سانت ستيفن
كاتدرائية سانت ستيفن، المعلم الأبرز في مدينة فيينا الشهير، تبهرك بعمارتها ذات الطابع القوطي. كما تشكّل موقعاً مركزياً ذا أهمية كبيرة ثقافياً وتاريخياً.
قصر شونبرون
القصر الباروكي الرائع في فيينا، الذي كان منزل الإمبراطور فرانز جوزيف الأول والإمبراطورة سيسي، يشتهر بتاريخه الغني وحدائقه الخلابة، ويعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
الطبيعة، ممارسة الرياضة والترفيه
الجبال التيرولية
تضم تيرول كثر من 600 قمة يزيد ارتفاعها عن 3 آلاف متر، لتشكل خلفية ساحرة لمسارات المشي لمسافات طويلة تناسب جميع مستويات المهارة.
رحلة طويلة على طريق إيسلتريل
يمتد مسار إيسل بطول 76 كيلومتراً على طول أحد آخر الأنهار الجليدية التي تتدفق بشكل حر في جبال الألب. يبدأ المسار من لينز، ويمكن قطعه على خمس مراحل.
كهف إيسريزنفيلت
لمَن يبحث عن نزهة مميزة: يُعدّ إيسريزنفيلت أكبر كهف جليدي في العالم، حيث تكشف الجولات المصحوبة بمرشدين، عن تشكيلات جليدية خلابة تخطف الأنفاس.
ركوب الدراجات على طريق بارادايس في بورغنلاند الجنوبية
يقدم طريق ركوب الدراجات مسارات سهلة ومسطحة للتمتع بنزهة هادئة، إلى جانب أقسام تشكّل تحدياً، مما يجعله مثالياً لركوب الدراجات الكهربائية. استمتع بالطبيعة بوتيرة مريحة.
بريغنزرفالد
تقدم بريغنزرفالد مزيجا من المتعة والمغامرة يشمل رحلات المشي، ركوب الدراجات، الغولف، فلاينغ فوكس، القفز الشراعي، التجديف، تسلق الأودية، الانزلاق بالحبال، والطيران المظلي.
شلالات كريمل
ستدهشك شلالات كريمل في سالزبورغر لاند بارتفاعها البالغ 380 متراً على ثلاث مستويات عند حافة الوادي، ما يجعلها واحدة من أعلى خمسة شلالات في العالم.
منتزه هوهي تاورن الوطني
يُعنى المنتزه الوطني بحماية مواطن طبيعية غنية بتنوع بيولوجي هائل، ويضم أنهار جليدية، مناطق برية ومناظر ثقافية، ليقدّم تجربة فريدة تجمع بين متعة الطبيعة وروح المغامرة.
نكهات النمسا الفريدة: تذوّق الجودة والتميز
إذن، ما هي عطلة أحلامك في النمسا؟
نظرة سريعة على النمسا
نصائح في الاستدامة
• التركيز على المنتجات الموسمية والإقليمية والعضوية
• مفاهيم طاقة مدروسة
• تدابير لتوفير الموارد
• إضاءة موفرة للطاقة
• أنظمة إعادة استخدام المياه
• دعم المجتمعات المحلية وثقافاتها وتقاليدها
• استخدام مواد طبيعية في الأثاث والمنسوجات
• معايير بناء حيوية مناخية (عزل جيد)
• تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف والسكان المحليين والطبيعة
•التركيز على القيم البيئية والاجتماعية والثقافية