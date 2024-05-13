نظرة سريعة على العطلات في النمسا
ما الذي يجعل العطلة في النمسا مميزة إلى هذا الحد؟

الجبال، البحيرات، المناطق، المدن – كل زاوية في النمسا مع سكانها، تتمتع بأجواء فريدة خاصة بها. اغمر نفسك واستمتع باللحظات المميزة!

اكتشف أبرز معالم النمسا:

ما الذي يجعل العطلة في النمسا حقاً تجربة لا تُنسى؟ وأين يمكن للزائر أن يغمر نفسه بسحر هذا البلد الفريد؟ السر يكمن في جمالها الطبيعي البِكر، مزيج ساحر من الجبال والبحيرات والشلالات والأنهار والغابات، التي تشكل لوحة طبيعية تخطف الأنفاس.

ولا يقل عن ذلك سحر المناطق والمدن النمساوية، الغنية بالتاريخ والثقافة والمعالم الخلابة، إضافةً إلى المأكولات الشهية التي تجعل من النمسا وجهة جذابة وحيوية في الوقت نفسه.

ولكن، قبل كل شيء، فإن دفء السكان وكرم ضيافتهم هو ما يحوّل كل زيارة إلى تجربة لا تُنسى. هنا ستجد مصدر إلهام وفير لكل رحلة تخطط لها، لتستمتع بكل لحظة من سحر النمسا الفريد.

المعالم السياحية والفنية والثقافية

لقد أسهم التاريخ العريق للنمسا، وتنوّعها الثقافي، وروح الابتكار فيها في ظهور مجموعة رائعة من المعالم السياحية والجذب الثقافي.

حديقة حيوان هيلبرون في سالزبورغ

تحتضن واجهة صخرية مدهشة حديقة حيوانات هيلبرون، المجاورة لمنتزه القصر التاريخي. عِش تجربة طبيعية فريدة بين وحيد القرن والحمار الوحشي والأسود.

حديقة حيوان هيلبرون

طريق غورسغلوكنر الألبي العالي

يُعد الطريق التاريخي غروسغلوكنر الألبي العالي، أشبه بعرض جبلي حقيقي، حيث يوفر إطلالات خلّابة على جبال الألب على مدى 48 كيلومتراً/ 30 ميلاً.

طريق غورسغلوكنر الألبي العالي

مناجم الملح في هالشتات

تأخذك هذه المغامرة العائلية الممتعة في أقدم منجم للملح في العالم إلى بحيرات ملحية تحت الأرض وزلاجات خشبية أصلية عميقة داخل الجبل.

مناجم الملح في هالشتات

الفيلا الإمبراطورية باد إيشل

تستعرض الفيلا الإمبراطورية شقق الإمبراطور فرانز جوزيف الأول والإمبراطورة سيسي، بينما يتيح المنتزه الإمبراطوري الواسع فرصة الاستمتاع بنزهات هادئة وممتعة.

الفيلا الإمبراطورية باد إيشل

جولة بالقارب عبر الدانوب

توفر الرحلات النهرية الخلابة على نهر الدانوب جولات يومية وركوب قوارب ذات طابع خاص عبر فيينا ومنطقة فاخو. وتُعتبر الفعاليات الثقافية من أبرز معالم هذه الرحلات.

جولة بالقارب عبر الدانوب

دير ميلك

يُعد دير ميلك واحداً من أكبر المباني الباروكية في أوروبا، ويشتهر بعمارته الرائعة وموقعه الفريد ضمن منطقة فاخو المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

دير ميلك

كاتدرائية سانت ستيفن

كاتدرائية سانت ستيفن، المعلم الأبرز في مدينة فيينا الشهير، تبهرك بعمارتها ذات الطابع القوطي. كما تشكّل موقعاً مركزياً ذا أهمية كبيرة ثقافياً وتاريخياً.

كاتدرائية سانت ستيفن

قصر شونبرون

القصر الباروكي الرائع في فيينا، الذي كان منزل الإمبراطور فرانز جوزيف الأول والإمبراطورة سيسي، يشتهر بتاريخه الغني وحدائقه الخلابة، ويعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

قصر شونبرون

الطبيعة، ممارسة الرياضة والترفيه

يمتزج جمال الجبال والبحيرات ليخلق أثراً ساحراً على الجسد والعقل والروح. فالانغماس في أجواء جبال الألب والاتصال بالطبيعة في النمسا يُعتبر تجربة فريدة، سواء كنت تبحث عن النشاط والمغامرة أو الاسترخاء والهدوء.

الجبال التيرولية

تضم تيرول كثر من 600 قمة يزيد ارتفاعها عن 3 آلاف متر، لتشكل خلفية ساحرة لمسارات المشي لمسافات طويلة تناسب جميع مستويات المهارة.

رحلات مشي في تيرول

رحلة طويلة على طريق إيسلتريل

يمتد مسار إيسل بطول 76 كيلومتراً على طول أحد آخر الأنهار الجليدية التي تتدفق بشكل حر في جبال الألب. يبدأ المسار من لينز، ويمكن قطعه على خمس مراحل.

طريق إيسلتريل

كهف إيسريزنفيلت

لمَن يبحث عن نزهة مميزة: يُعدّ إيسريزنفيلت أكبر كهف جليدي في العالم، حيث تكشف الجولات المصحوبة بمرشدين، عن تشكيلات جليدية خلابة تخطف الأنفاس.

كهوف الجليد العملاقة

ركوب الدراجات على طريق بارادايس في بورغنلاند الجنوبية

يقدم طريق ركوب الدراجات مسارات سهلة ومسطحة للتمتع بنزهة هادئة، إلى جانب أقسام تشكّل تحدياً، مما يجعله مثالياً لركوب الدراجات الكهربائية. استمتع بالطبيعة بوتيرة مريحة.

طريق بارادايس في بورغنلاند الجنوبية

بريغنزرفالد

تقدم بريغنزرفالد مزيجا من المتعة والمغامرة يشمل رحلات المشي، ركوب الدراجات، الغولف، فلاينغ فوكس، القفز الشراعي، التجديف، تسلق الأودية، الانزلاق بالحبال، والطيران المظلي.

بريغنزرفالد

شلالات كريمل

ستدهشك شلالات كريمل في سالزبورغر لاند بارتفاعها البالغ 380 متراً على ثلاث مستويات عند حافة الوادي، ما يجعلها واحدة من أعلى خمسة شلالات في العالم.

شلالات كريمل

منتزه هوهي تاورن الوطني

يُعنى المنتزه الوطني بحماية مواطن طبيعية غنية بتنوع بيولوجي هائل، ويضم أنهار جليدية، مناطق برية ومناظر ثقافية، ليقدّم تجربة فريدة تجمع بين متعة الطبيعة وروح المغامرة.

منتزه هوهي تاورن الوطني

نكهات النمسا الفريدة: تذوّق الجودة والتميز

في كل مكان في النمسا، سواء في الجبال، أم في المراعي الألبية، أم على ضفاف البحيرات، أم على طول نهر الدانوب، أم في الكروم والمدن، ستجد الناس ملتزمين بصنع المنتجات عالية الجودة وصقلها. ولذا من المؤكد أن تحصل على عطلة يمكن الاستمتاع بها في هذه الأماكن الاستثنائية.

وادي فاخاو

يقدّم مضيفو منطقة الدانوب الشهيرة مزيجاً من المأكولات الفاخرة المبتكرة عالية الجودة والأطباق التقليدية الإقليمية.

وادي فاخاو

إذن، ما هي عطلة أحلامك في النمسا؟

نظرة سريعة على النمسا

ستجد هنا كل المعلومات والنصائح العملية حول الوصول، ورسوم الطرق، والجمرك، ووسائل النقل العام، والسفر الميسر والمستدام، والمزيد من التفاصيل المفيدة.

نصائح في الاستدامة

ما هي المعايير التي تجعل الفندق مستداماً؟

• التركيز على المنتجات الموسمية والإقليمية والعضوية

• مفاهيم طاقة مدروسة

• تدابير لتوفير الموارد

• إضاءة موفرة للطاقة

• أنظمة إعادة استخدام المياه

• دعم المجتمعات المحلية وثقافاتها وتقاليدها

• استخدام مواد طبيعية في الأثاث والمنسوجات

• معايير بناء حيوية مناخية (عزل جيد)

• تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف والسكان المحليين والطبيعة

•التركيز على القيم البيئية والاجتماعية والثقافية

فنادق حاصلة على العلامة البيئية

