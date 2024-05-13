Природа, горы, озера, культурные ценности и бесчисленное множество приятных моментов - прекрасная возможность для незабываемого отдыха в Австрии.
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9 крупнейших горнолыжных курортов Австрии
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Горнолыжные курорты со СПА центрами
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Отели с доступом к лыжному склону
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Чем заняться помимо катания на лыжах
Зимние походы, походы на снегоступах, санки и многое другое – 10 отличных активностей вне трасс.
Зима, полная эмоций
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Оздоровительный отдых с видом
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Приватные спа-центры в Австрии
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Парки развлечений в Австрии
Захватывающие аттракционы для всей семьи можно найти в самых разных областях Австрии.
Событие, встреча, иногда просто мгновение — и новое кажется знакомым. Чувство, которое реально ощущается благодаря людям, которые здесь живут. Отдых в Австрии — способ прочувствовать особое отношение к жизни.