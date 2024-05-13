Австрия имеет глубокую историческую и культурную связь с музыкой. Здесь музыка — это не только вид искусства высочайшего уровня, наслаждение музыкой считается образом жизни и важнейшей частью самобытности. Вена, как "музыкальная столица мира", в особенности, владеет эстафетой, когда речь идет о привлечении международного внимания.

Ежегодно в Зальцбурге проходит Зальцбургский фестиваль, а летом на Боденском озере в Форарльберге — Брегенцский фестиваль. Оперные, театральные и концертные представления привлекают людей с самыми высокими музыкальными ожиданиями. На музыкальном фестивале в Графенегге или на джазовом фестивале в Заальфельдене люди наслаждаются ярким звучанием как ушедших эпох, так и современности. Подлинная народная музыка также играет центральную роль: звуки йодлинга и "Stubenmusik" глубоко укоренились в альпийских регионах.