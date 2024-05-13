Австрийский Lebensgefühl 
Побывав здесь, вы захотите вернуться
Откройте для себя зиму в Австрии

Природа, горы, озера, культурные ценности и бесчисленное множество приятных моментов - прекрасная возможность для незабываемого отдыха в Австрии.

Летние каникулы в Австрии

Находите новые впечатления!

Катание на лыжах

Зимние походы

Оздоровительные и термальные курорты

Катание на беговых лыжах

Адвент и рождественские рынки

Катание на коньках

Катание на санках (тобоггане)

Походы на снегоступах

Австрия зимой

Откройте для себя зимнюю Австрии — от лыжных трасс до термальных курортов.

9 крупнейших горнолыжных курортов Австрии

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Небольшие горнолыжные курорты

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Чем заняться помимо катания на лыжах

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Катание на лыжах ранним утром

Что может быть прекраснее, чем наблюдать за восходящим солнцем, заливающим золотым светом горнолыжный склон?

Горнолыжные регионы для жаворонков

Зима, полная эмоций

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Испытайте удовольствие

Часто задаваемые вопросы

По Австрии можно путешествовать круглый год: холодные зимы, теплое лето, мягкие весна и осень здесь всегда есть чем заняться и на что посмотреть:

  • Весна-осень: наслаждайтесь комфортной погодой и знакомьтесь с городами и природой Австрии. Используйте это время для поездок в Вену или на озеро Нойзидлерзее для занятий водными видами спорта, например серфингом.

  • Зима: окунитесь в снежный мир Австрии и испытайте острые ощущения от зимних видов спорта. С конца ноября в австрийских горах гарантированно появляется снег, особенно в Тирольских Альпах и Зальцбургском крае, так что это время идеально подходит для горнолыжного отдыха.

Существует несколько удобных вариантов путешествия в Австрию:

  • Железнодорожный транспорт: благодаря развитой сети железных дорог путешествие не требует особых усилий. ÖBB и Westbahn предлагают быстрое и удобное сообщение.

  • Автомобиль: Австрия имеет отличную дорожную сеть. Однако соблюдайте правила взимания платы за проезд на автомагистралях и скоростных автомагистралях.

  • Самолет: В Австрии множество международных аэропортов, включая Вену, Зальцбург, Инсбрук и Грац. Венский аэропорт является крупнейшим воздушно-транспортным узлом страны.

Как добраться

Австрия настоящий рай для любителей культуры и природы. В каждом регионе есть свои уникальные достопримечательности. От впечатляющих замков и дворцов, переносящих вас в давно минувшие времена, до современных музеев и галерей, демонстрирующих современное искусство и культуру. Австрия известна как родина великих композиторов и творческих умов, чьи произведения продолжают жить во впечатляющих залах или на фестивалях под открытым небом.

Если вы хотите глубже погрузиться в мир этих впечатляющих личностей, Австрия предлагает множество мест, где можно проследить за их идеями и познакомиться с людьми, стоящими за гениями. Но не только искусство и культура являются источником впечатлений: магия страны также проявляется в ее природных традициях, ремеслах и обычаях. Здесь творчество, приземленность и устойчивость сливаются воедино, создавая уникальное отношение к жизни.

Культурные сокровища или захватывающая дух природа в Австрии найдется что-то для каждого.

Достопримечательности в Австрии

Австрия идеальное место для отдыха с впечатляющей природой и богатой культурой. Вы сможете познакомиться с чудесными альпийскими пейзажами, историческими городами и первоклассными горнолыжными курортами. Австрия известна своей кухней, представители которой - венский шницель и торт Захер. Страна предлагает хорошо развитую сеть общественного транспорта и экологичные варианты путешествий. Такие достопримечательности, как замки, озера и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, делают путешествие особенно разнообразным.

Австрия предлагает множество красивых мест, которые порадуют любителей природы и культуры. От захватывающих дух горных пейзажей до исторических городов - каждое направление имеет свой собственный шарм. Независимо от того, ищете ли вы активный отдых, культурные достопримечательности или релакс, в стране найдется что-то для каждого.

Австрийские федеральные земли
Австрийские города
Озёра и природа

Австрия имеет глубокую историческую и культурную связь с музыкой. Здесь музыка это не только вид искусства высочайшего уровня, наслаждение музыкой считается образом жизни и важнейшей частью самобытности. Вена, как "музыкальная столица мира", в особенности, владеет эстафетой, когда речь идет о привлечении международного внимания.

Ежегодно в Зальцбурге проходит Зальцбургский фестиваль, а летом на Боденском озере в Форарльберге Брегенцский фестиваль. Оперные, театральные и концертные представления привлекают людей с самыми высокими музыкальными ожиданиями. На музыкальном фестивале в Графенегге или на джазовом фестивале в Заальфельдене люди наслаждаются ярким звучанием как ушедших эпох, так и современности. Подлинная народная музыка также играет центральную роль: звуки йодлинга и "Stubenmusik" глубоко укоренились в альпийских регионах.

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