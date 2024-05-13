Dag 1: Wenen, de kosmopolitische stad van levenskwaliteit

Wenen combineert architectuur, muziek en geschiedenis tot een unieke ervaring. Prachtige gebouwen zoals paleis Schönbrunn, paleis Hofburg en de Stephansdom kenmerken het stadsbeeld. In de Weense Ringstrasse vind je de Staatsopera, het parlement en het stadhuis. De mix van keizerlijk erfgoed en Art Nouveau geeft de stad een bijzondere charme. Wenen is een van de meest leefbare en groenste steden ter wereld. Wat een levenshouding!

Muziek is geliefd - en wordt geleefd - in Wenen. Elke avond luisteren 10.000 muziekliefhebbers live naar klassieke muziek - een ongelooflijk aantal! En het hele jaar door staan er op de Weense concertagenda meer dan 15.000 evenementen van alle muzikale genres en groottes. Een van de belangrijkste muziekcentra van de stad is de Weense Staatsopera. Een kijkje achter de schermen laat zien hoe de opera in elkaar zit: een rondleiding van 40 minuten vertelt je alles over de geschiedenis van het operahuis.